Leipzig

Trotz der Einschränkungen wegen des Coronovirus startet das Festival „a cappella Leipzig“ ab dem 1. Mai in die geplante Konzertwoche – wegen der anhaltenden Pandemie können Konzerte allerdings nur in digitaler Form angesehen werden. Wie der Verein zur Förderung der Vokalmusik – a cappella e.V. am Dienstag bekannt gab, wurde in den vergangenen Wochen ein Alternativprogramm erarbeitet, um Musikliebhabern trotzdem die erhofften Konzertmomente zu ermöglichen.

Über unterschiedliche Internet-Kanäle – die a cappella-Homepage, die Facebookseite sowie einen neuen YouTube-Kanal – wird es täglich etwas zu hören und zu sehen geben. Den Auftakt macht das geplante Eröffnungskonzert der künstlerischen Leiter und Festivalgastgeber, das Ensemble amarcord, in der Thomaskirche: Es wird am 1. Mai um 20 Uhr im Internetangebot von arte Concert zu sehen sein. Zudem senden auch MDR Kultur und MDR Klassik das Konzert in der Sendung „ MDR Kultur im Konzert“. Deutschlandfunk wird eine Aufzeichnung des Programms am 10. Mai um 21.05 Uhr ausstrahlen.

Beim diesjährigen Programm „Von Schein zu Bach“ steht mitteldeutsche Vokalmusik der Barockzeit im Mittelpuntk, die Bezug zu Leipzig und der Thomana hat. Neben Stücken von Bach sind auch Kompositionen von Thomaskantor Johann Hermann Schein, Heinrich Schütz sowie Werke der Bach-Familie geplant.

Bis zum 9. Mai gibt es außerdem täglich Videobotschaften, Konzertmitschnitte und andere Gesangseinlagen. Am letzten Tag wird es eine Retrospektive aus vergangenen Jahren geben, die aktuell noch konzipiert wird. Die für dieses Jahr eingeladenen Ensembles werden ihre Auftritte fast alle beim kommenden Festival nachholen können. Außerdem ist ein Sonderkonzert im Herbst geplant.

Von fbu