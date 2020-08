Leipzig

100 Künstlerinnen und Künstler wollten ihre Arbeiten bei der Ausstellung zum 30-jährigen Bestehen des Bundes Bildender Künstler in Leipzig (BBKL e.V.) zeigen. Im Moment sind es nur noch 90. 10 hätten bislang ihre Arbeiten zurückgezogen, 2 davon seien gleich aus dem Verein ausgetreten, sagte der Vereinsvorsitzende Tobias Rost. Grund ist die Teilnahme des Malers Axel Krause, der in diesem Jahr wieder in den BBKL eingetreten ist.

Die Kritik war wohl absehbar. Krause unterstützt auf Facebook die AfD, deren Vordenker Marc Jongen etwa von einer geplanten „Entsiffung des Kulturbetriebs“ redet. Krause ist Mitglied des Kuratoriums der von der Partei gegründeten Desiderius-Erasmus-Stiftung. Künstlerisches und Politisches sieht er gerne getrennt, auch bei Facebook. Verschiedene Vereinsmitglieder können darüber offenbar nicht hinwegsehen und wollen mit ihm nicht gemeinsam ausstellen. Die Schau unter dem Titel „Voila“ soll am kommenden Donnerstag in der Werkschauhalle der Spinnerei eröffnet werden.

Déjà-vu in Halle 12?

Es scheint sich somit eine Wiederholung des Szenarios um die Leipziger Jahresausstellung am selben Ort im vergangenen Jahr abzuzeichnen. Nach Bekanntwerden von Krauses Teilnahme hatten damals zwei Künstler ihre Arbeiten zurückgezogen. Krause hatte sich im Zusammenhang mit der Kritik an ihm in einem offenbar satirisch gemeinten Facebook-Post als „entarteten Künstler“ und „Volksschädling“ bezeichnet, sich damit in eine Reihe mit Verfolgten des NS-Regimes gestellt. Eine Grenzüberschreitung, die nach hinten losging. Zunächst wurde die Ausstellung abgesagt, dann doch eröffnet – allerdings ohne ihn. Die Mehrzahl der Künstler hatte gegen die Absage protestiert und sprach sich in einer Erklärung auch gegen den Ausschluss Krauses aus.

Tobias Rost, Vorsitzender des Bundes Bildender Künstler in Leipzig, vor der Werkschauhalle in der Spinnerei. Quelle: André Kempner

Trotz der Parallelen dürfte es jetzt keine Kopie der Verwicklungen des vergangenen Jahres geben, eine Gratwanderung ist es dennoch. „Wir sind als Verein stark und werden das aushalten. Wir wollen das nicht umkippen“, sagte BBKL-Vorsitzender Tobias Rost. „Wir haben eine Position zu Axel Krause und eine zur Bildenden Kunst und wie man damit umgeht.“

BBKL distanziert sich von Krauses politischer Haltung, nimmt ihn aber auf

Der Verein hatte sich in der vergangenen Woche klar positioniert: „Der BBK Leipzig vertritt ausdrücklich die Werte der Demokratie, steht zu einer offenen Gesellschaft und distanziert sich nachdrücklich von der politischen Haltung Axel Krauses.“ Andererseits: Die Satzung des BBKL schreibe vor, „unter welchen Kriterien ein Bewerber bei uns Mitglied werden kann, diese Kriterien erfüllt Axel Krause“. Der in Halle geborene Künstler ist seit Anfang des Jahres im BBKL, die Mitglieder werden auf der Homepage gelistet.

Rost hält für möglich, dass bei dem Rückzug einiger Kollegen auch Missverständnisse im Spiel sind. „Manche glaubten wohl, Krause sei wie bei der Jahresausstellung explizit eingeladen worden.“ Dem sei nicht so. Jeder, der Mitglied im Verein ist, könne ausstellen.

Info: Ausstellung zum 30-jährigen Bestehen des Bundes bildender Künstler in Leipzig in der Werkschauhalle 12 der Leipziger Spinnerei (Spinnereistraße 7), Eröffnung am 20. August, 18 Uhr; bis 9. September, Öffnungszeiten Mi.–Sa., 15–19 Uhr

Von Jürgen Kleindienst