Die Künstler Ulrike Michaelis und Wieland Götze haben eine ungewöhnliche Tribute-Show produziert: In „Wuthering Night“ huldigen sie in Leipzig am 27. und 28. Januar mit der Band KaBoo der Sängerin Kate Bush (61). Im Interview berichten sie von eigenen Parallelen zu Leben oder Umständen der Britin. Und die sind erstaunlich.