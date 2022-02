Leipzig

Fulminant wirkungsvoll funkelt Brahms‘ C-Dur-Trio op. 87 durch den großen Saal des Gewandhauses. Der langsame zweite Satz mit seinem gravitätisch anmutenden Klang umhüllt das Publikum mit wie ferne Glocken klingende Klaviertönen. Jean-Yves Thibaudet spielt den großen Steinway mit auffallender Leichtigkeit und schafft es so, den bisweilen etwas schwerfälligen Satz graziös und charmant klingen zu lassen. Darüber spannen Lisa Batiashvili an der Violine und Gautier Capuçon am Cello elegant sehr getragene Melodien. Im Publikum breitet sich gespannte Andacht aus.

In den übrigen Sätzen schiebt sich die Virtuosität in den Vordergrund, lustvoll kosten die Drei im Dienste der Kammermusik vereinten Weltstars die ganze gewaltige Palette ihrer dynamischen und agogischen Möglichkeiten aus – auf Augenhöhe. Niemand schiebt sich da ungebührlich in den Vordergrund.

Offensichtliches Vergnügen

Den Solisten und der Solistin bereitet das offensichtliches Vergnügen. Und an diesem Vergnügen lassen die drei ihr Publikum vom ersten Ton des ersten bis zum letzten Ton des vierten teilhaben.

Etwas anders sieht es bei Haydns E-Dur-Trio Hob. XV:28 aus: Der raffiniert komponierte Einstieg verliert viel von seiner Wirkung, wenn der erste Ton hastig bis unbeherrscht die Stille im Konzertsaal durchpflügt. Dabei hätte dem Publikum ein kurzer Moment zum Durchatmen durchaus gutgetan. Doch fängt sich das Trio schnell wieder, und es geht weiter mit der für Haydn gewohnten Leichtigkeit, die in einen eher düsteren zweiten Satz führt. Das Klavier steht im Zentrum des Geschehens, und Batiashvili an der Geige und Capuçon am Cello geben ihrem musikalischen Vorarbeiter oben und unten souveränen Geleitschutz. Die durchgehende Bassfigur des Flügels schreitet insistierend fort, Geige und Cello steigen mit ein, bis nach kurzen Anläufen schließlich alles in die beinahe brachial einsetzende vertraute Eleganz mündet.

Gesunde Basis für feinste Kammermusik

Bevor das Konzert mit einer Mendelssohn-Zugabe endet, folgt Anton Arenskis (1861–1906) d-moll-Klaviertrio. Dabei fällt auf, dass Batiashvili, Capuçon und Thibaudet hier besonders feinnervig aufeinander reagieren, Farben, Klänge, Phrasierungen, Nuancen voneinander abhören, was zusammen mit ihrer jeweiligen stupenden Virtuosität eine gesunde Basis für feinste Kammermusik ist.

Doch kann dies alles nicht hinwegtäuschen über die etwas statische Natur von Arenskis Musik. Die Melodien im weiten Niemandsland zwischen Eingängig- und Eintönigkeit gestalten Batiashvili und Capuçon so differenziert wie möglich aus.

Weite Melodiebögen prägen den ersten Satz; konträr dazu das Scherzo, das leichtfüßig daherkommt. Die Stimmung verändert sich und führt über etwas gewollte Dramatik in eine hoffnungsvolle Vision, die allerdings nur kurz währt. Farbenreich kommt es im vierten und damit letzten Satz zum Erliegen. Reminiszenzen an den Beginn verklingen, dann Stille und dieses Mal bleibt es auch still.

Schade eigentlich, man hätte ihm gern weiter zugehört, diesem ausführlich beklatschten Sternenregen.

Von Amy Kühnlenz