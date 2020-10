Leipzig

Sie waren 13.000 Kilometer weg von der DDR. Sie hatten mit der Enge in der Container-Station „ Georg Forster“ (keine Privatsphäre, Schlafräume für zwei auf acht Quadratmetern) zu tun, mit dem straffen Forschungsprogramm, mit der Kälte, den Stürmen, dem Schnee in der Antarktis – und mit den unfassbaren Nachrichten, die im Herbst 1989 plötzlich aus der fernen Heimat kamen. „Man lebte bisschen auf dem Mond“, erinnert sich der Potsdamer Meteorologe Norbert Flaake. „Wir wollten es nicht glauben“, sagt der Vermessungs-Ingenieur Gerhard Schlosser.

Offizielle Meldungen erreichen das Dutzend Männer über Seefunk, wenn es die Atmosphäre zulässt hören sie Deutsche Welle. Honecker tritt zurück. Man hängt sein Bild ab, obwohl jeder weiß: Ein Stasispitzel ist garantiert mit auf der Station. Die Mauer geht auf. Techniker Thomas Gerloff: „Unfassbar.“

Anzeige

Die DDR-Fahne wird eingeholt

Sowjetische Forscher, die unweit der DDR-Leute arbeiten, gratulieren: Die Wiedervereinigung kommt. Die erste freie Wahl im März 1990. Der Geldwechsel. Im Oktober die Vereinigung. Sowjetniks und Inder, die in der Nähe forschen, sind am 3. Oktober eingeladen. Die DDR-Fahne wird eingeholt.

Ingenieur Gerhard Schlosser: „Jubel, Trubel, Heiterkeit gab es nicht. Jeder hatte Angst vor der Zukunft.“ Vermesser Manfred Gronak: „Wir haben von Entlassungen gehört, auch von Freunden – und waren unsicher, wie es mit uns weitergeht.“ Allein gelassen waren sie schon einige Zeit, die Akademie der Wissenschaften in der Auflösung.

Kontakt zur West-Frauen-Expedition

Anna Schmidt, die Leipziger Dokumentaristin, ist durch Zufall auf diese irrwitzige Wende-Geschichte gestoßen, hat vor zehn Jahren darüber bereits eine Doku für Servus TV gedreht. Nun ist sie noch einmal zurückgekehrt zu den einsamen Männern im Eis. Denn da gab es damals, 800 Kilometer entfernt und in komfortablen Wohnumständen, die erste Frauen-Expedition des Alfred-Wegener-Instituts Bremerhaven.

Zu der nahmen die DDR-Männer per Funk Kontakt auf. Die Westfrauen bewunderten die Ostler, die sich bei ihren Geräten selbst halfen, ihnen Tipps für die Technik gaben – und mit denen sie ebenso über Literatur, Musik, Kunst reden konnten. „Das kannte ich vom Westen nicht“, sagt Estella Weigelt. Nur Gesichter zu den Stimmen fehlten. Beiderseits.

Führend in der Ozonforschung

Ein Glücksfall, dass das DDR-Fernsehen ein Team für einen Dreiteiler in der Antarktis geschickt hatte und der Tonmann die Funk-Dialoge mitschnitt. Die konnte Anna Schmidt für „Wende im Eis“ ebenso gut gebrauchen wie die DDR-TV-Bilder und antarktische Aufnahmen des Alfred-Wegener-Instituts. Eine eisige Reise ließ das Budget nicht zu.

Der Grund für die Doku des Adlershofer Fernsehens: Die DDR war führend in der Ozonforschung. „Die DDR hat das nie an die große Glocke gehängt. Sie kümmerte sich darum, weil es kein anderer tat. Niemand konnte ahnen, wie wichtig das mal werden wird“, sagt Anna Schmidt. So ließ die DDR seit 1976 Sonden aufsteigen und verfügte über eine beträchtliche Menge verwertbarer Daten, als die Briten 1985 dann das Ozonloch entdeckten. Die sind bis heute die Grundlage der internationalen Ozonforschung geblieben.

„Das waren meine bittersten Tage“

Als im Juni 1990 ein Teil der Expedition in die Heimat zurückkehrt, ist ihnen das Land fremd. „Es war ein Sprung ins kalte Wasser“, blickt der Meteorologe Norbert Flaake zurück, der inzwischen eine Versicherungsagentur betreibt. Der Rest der letzten DDR-„ Forster“-Leute, die so gut wie vergessen waren, ist im Mai 1991 daheim. Die West-Frauen hatten geholfen. So konnten sie sich auf der „Polarstern“ vom Alfred-Wegener-Institut einschiffen.

In Südafrika stiegen sie aus und flogen den Rest. Thomas Gerloff flog mit indischen Forschern nach Indien. Das Außenministeriums half dann weiter. Die DDR-Station wurde zwischen 1993 und 1996 abgetragen und ökologisch entsorgt. Norbert Flaake, der ein Brief-Tagebuch am Südpol führte und in der Doku daraus vorliest: „Das waren meine bittersten Tage.“

„Wende im Eis“: 2. Oktober, 20.15 Uhr, bei Arte; 3. Oktober, 9 Uhr, Feature bei MDR Kultur

Von Norbert Wehrstedt