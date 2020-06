Leipzig

Der Zusatz „digital“ ziert in diesem Jahr das Logo von 4+1, dem Festival für junge Autoren am Schauspiel Leipzig. Talente aus sechs deutschsprachigen Schreibschulen schalten sich bis Samstag per Video-Chat zu. Was den persönlichen Austausch unter den Studenten, die von Berlin bis Graz vor der Kamera sitzen, erschwert. Das Grundkonzept jedoch geht auch im digitalen Raum auf.

Zum vierten Mal erlaubt 4+1 studentischen Autoren den ersten Zusammenprall mit dem Theaterbetrieb. Schauspieler tragen die Texte vor. Eine Form der Interpretation, die sich noch experimentell variieren lässt, wenn man wie Dirk Lange eine Passage von Lena Reißners poetisch-mehrdeutigem Text über Mythen und Matriarchat der Computerstimme von Siri anvertraut, um zu hören, wie sie mit Sprachrhythmen umgeht. Zuvor werden die Texte für eine 20-Minuten-Form eingerichtet. Es kommt zu Strichfassungen, Schwerpunktsetzungen, Diskussionen. Kurz: Die Autoren erfahren im Ansatz, was es heißt, den autonome Schreibprozess für die Teamarbeit Theater aufzubrechen.

24 Texte

„Wir versuchen auch bei Uraufführungen Autoren in den Prozess einzubinden“, sagt Dramaturg Benjamin Große, neben Marleen Ilg künstlerischer Leiter des seit Montag laufenden Festivals. Um Aufführungen der 24 Texte – vier pro Schreibschule werden von den jeweiligen Dozenten ausgewählt – geht es aber ausdrücklich nicht. Werkstatt-Charakter statt Wettbewerb heißt das Credo, um Talente möglichst frei zur Entfaltung zu bringen. Niemand soll auf einen vermeintlichen Haus-Geschmack schielen.

„Trotzdem freuen wir uns natürlich, wenn wir Autoren und Autorinnen wieder begegnen“, sagt Große. Magdalena Schrefel, deren Stück „Ein Berg, viele“ am 26. September zur Uraufführung am Schauspiel kommt und Dorian Brunz, dessen „Beach House“ ebenfalls im Herbst in Leipzig produziert wird, waren in den letzten Jahren bei 4+1 zu Gast.

Inhaltliche und formale Vielfalt

Bei den Lesungen sticht inhaltliche und formale Vielfalt ins Auge. Große verweist lediglich auf eine Häufung bei Themenfeldern wie Geschlechteridentitäten, geopolitischen Problemen oder der Frage, wie gesellschaftliche Repräsentanz im überhitzten Mediendiskurs gelingen kann. Themen, die oft abstrakt anklingen, oder wie bei Annalisa Cantini in „In Mailand alles in Ordnung“ mit den Figuren Salvini und Berlusconi konkreten Boden erhalten.

Formal finden sich alle Spielarten von Textflächen bis zu lyrisch beeinflussten Ansätzen. Vertreter der Berliner Universität der Künste sprechen zwar von einer Rückkehr zu figurativen Formen, einen Trend sieht Große aber nicht. „Am Drama orientierte Textformen gab es immer.“

Da hilft es eher, wenn man wie Große Vergleiche zu anderen Kulturräumen zieht. „Im angelsächsischen Raum oder Frankreich wirkt eine andere Tradition, die sich stärker als bei uns am Well-made Play, Boulevard oder psychologisch-realistischen Dramen orientiert.“ In deutschsprachigen Theatertexten existiere eine große Offenheit für das Spiel mit Formen. „Autoren verlassen den realistischen Ansatz, um spezifische Erzählweisen zu finden und auch tradierte theatrale Spielweisen schon im Schreiben zu hinterfragen.“

Festival geht noch bis Samstag

Auf UdK Berlin, Literaturinstitut Hildesheim, Institut für Sprachkunst Wien und UniT Drama Forum Graz folgen am Freitag und Samstag noch Autoren des Schweizerischen Literaturinstituts Biel und des Deutsche Literaturinstituts Leipzig.

Info: Mitschnitte sind bis Sonntag online, Freitag und Samstag Live-Lesungen um 19.30 Uhr. Link über www.schauspiel-leipzig.de

Von Dimo Rieß