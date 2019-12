Wenig Substanz im Abstellraum: Kunst-Kisten zum 40. Geburtstag der HGB-Galerie

Leipzig

Es sieht aus wie ein Lagerraum mit gleichförmigen grauen Plastikkisten, in dem gerade das Auspacken für ein bestimmtes Ereignis begonnen hat. Manche Boxen sind noch zu, angeblich antike Schätze beinhaltend. Eine dient als Deponie von Wahlplakaten, früher nichtssagend, jetzt Sondermüll. In manchen laufen Videos, andere zeigen mehr oder weniger gut flächige Arbeiten. Zwei engelgleiche Blondinen auf einer der Schachteln deklamieren „My happiness depends on youuuuuu ...“ Über all dem schwebt ein Stückchen nutzloses Abluftrohr.

Ein Goethe-Zitat als Botschaft. Quelle: Andre Kempner

Ein kleines Schaufenster

Die HGB-Galerie wird 40. Die aktuelle Ausstellung soll also so etwas wie eine Feier darstellen. Gegründet von Rektor Bernhard Heisig und geleitet von Christine Rink war es ein kleines Schaufenster zur Weltkunst. Leute wie Man Ray oder Helmut Newton in Leipzig sehen zu können, war zu dieser Zeit eine Sensation. Heute kann man die Kunst der ganzen Welt in vielen Institutionen betrachten, die Studenten sind aber auch mobil, reisen ihr hinterher. Also ist die Galerie so etwas wie ein kleines Schaufenster der HGB zur Stadt. Gefeiert werden soll nun ein ganzes Jahr mit einer Entkoppelung von der klassischen Repräsentationsfunktion.

Die jetzige Chefin der Galerie Ilse Lafer hat vor einem Jahr Adam Szymczyk eingeladen, dessen Leitung der vorigen Kasseler Documenta mit Außenstelle in Athen von der Presse mit einem durchwachsenen Fazit aufgenommen wurde.

Eklat aus Kassel

Teil dieser Weltausstellung war ein Obelisk des nigerianischen Künstlers Olu Oguibe auf dem Kasseler Königsplatz mit der Inschrift „Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt“ in vier Sprachen. Das Goethe-Zitat bezieht sich auf eine Abweisung des noch jungen Dichters in einem Hotel am Platze, weil man ihn für einen Franzosen hielt. Erst als sauber Deutsch Sprechender bekam er Einlass. Die Umsetzung des Obelisken im Frühjahr 2019 an einen anderen Standort löste einen kleinen Eklat aus.

Brennendes Thema

Szymczyk hat nun mehrere Monate lang ein Seminar geleitet, das Studentinnen und Studenten aller Klassen offensteht. Sein Vorschlag war, Verbindungen zwischen dem Sprach- und Bildgebrauch der Nazis in den 30ern und der Gegenwart zu untersuchen. Auch in Leipzig schlug die Pranger- und Entfernungsaktion „Entartete Kunst“ heftige Wunden. Von „entstellter Kunst“ hingegen sprach ein hessischer AfD-Abgeordneter bezüglich Oguibes Obelisk. Ein Leipziger Maler meinte vor Kurzem, sich als entartet bezeichnen zu können, weil seine rechtsradikalen politischen Äußerungen auf heftigen Widerspruch stießen. Ein brennendes Thema also.

Provokationen?

Was macht nun der HGB-Nachwuchs unter Anleitung des polnischen Kurators daraus? 20 Studentinnen und Studenten, Szymczyk selbst und Lafer haben teilgenommen, außerdem die „Frankfurter Hauptschule“. Das Team mit dem auf Adornos berühmte Philosophengruppe anspielenden Namen ist für provokante Aktionen bekannt. Hier nun fällt es schwer, Provokationen wahrzunehmen und überhaupt Inhalte herauszufiltern. Da das Ganze als kollektive Aktion gedacht ist, stehen keine Namen an den Kisten. Was man für Titel halten kann wie „Reich ins Heim“ (kaum gehaltvoller als Steimles Niggi-Aufschriften) ist in Kursivschrift aufgebracht, die eigentlich von den Nazis 1941 verbannt wurde.

Warten auf Substanz

Eine Analyse von Zeichen, Typografien oder gar verbalen Aussagen ist nicht primäre Aufgabe bildender Künstler. Aber wenn man sich solch einer Aufgabe stellt, sollte sie stattfinden. Nicht in Form fertiger Antworten, aber als Ansätze im Prozess. Davon ist in der Ausstellung nichts zu sehen, während sich gerade Journalisten mit der Aussagekraft des Tattoos eines CDU-Politikers beschäftigen. Dabei wären die Symbolik und die Floskeln heutiger Rechtsradikaler ein reichhaltiges Feld der Untersuchung.

Als Ausstellung in Veränderung wird das Projekt bezeichnet. So besteht Grund zur Hoffnung, dass künftig noch etwas Substanz in den Abstellraum eingebracht wird.

Von entarteter zu entstellter Kunst. 40 Jahre HGB Galerie: HGB Galerie, Wächterstr. 11, bis 31. Januar 2020, Di–Fr 14–18 Uhr, Sa 12–16 Uhr

Von Jens Kassner