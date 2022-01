Leipzig

Manchmal kommen die großen Erkenntnisse über Nacht. Der Viertklässler Leo heißt jetzt Jennifer. Und der neue Name fühlt sich richtig gut an: „Wie etwas, mit dem man besser atmen kann!“ Leo, nein Jennifer, ist erleichtert.

Das Theater der Jungen Welt wagt sich mit der Uraufführung „Der Katze ist es ganz egal“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Franz Orghandl an ein hoch aktuelles und kontrovers diskutiertes Thema. Tatsächlich ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sich mit dem Gefühl im falschen Körper zu leben an entsprechende Beratungsstellen wenden, in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen.

Ein Schauspieler zwischen Monitoren, Kameras und Greenscreen

Für die Premiere der mobilen Produktion fährt das TDJW-Team in einer 5. Klasse des Musikalisch-Sportlichen Gymnasiums der Rahn-Schulen reichlich Technik auf. Zwischen Monitoren, Kameras und Greenscreen steht aber nur ein Schauspieler. Sven Reese schlüpft in alle Rollen. Jennifer spielt er live vor der Klasse, die Szenen der Freunde, Familie und Lehrer sind vorproduziert.

Regisseurin Katja Lehmann hat mit ihrem Team dafür ein raffiniertes Setting eingerichtet. Reese agiert vor dem Greenscreen. Sein Live-Bild trifft auf zwei großen Bildschirmen auf die vorproduzierten Inhalte. Die wiederum hat Illustratorin Verena Herbst comichaft in Szene gesetzt. Ob am heimischen Frühstückstisch, im Bus oder in der Schule, stets begleiten gezeichnete Hintergründe anschaulich die Ortswechsel. Und die von Reese gespielten Figuren sind mit frechem Strich verfremdet.

Dadurch bekommt die humorvolle Inszenierung etwas Spielerisches, was den Szenen die Eindeutigkeit einer realistischen Darstellung nimmt. So öffnet sich eine Art Experimentierfeld für verschiedene Sichtweisen. Zwischendurch taucht immer wieder eine gezeichnete Katze mit der Wirkung eines Eichstabs auf. Ihr ist es nämlich völlig egal, ob sie Leo oder Jennifer um die Beine streicht, es bleibt schließlich der gleiche Mensch – was die Aufregung der Erwachsenen relativiert.

Ein feines Spiel auf mehreren Ebenen

Reese trifft als wendiger Schauspieler seine sehr unterschiedlichen Figuren genau. Und tritt zwischendurch ganz aus der Rolle heraus. Dann wieder kann man ihm beim Agieren vor der Kamera zusehen, die Vorstufe zum finalen Bild auf dem Monitor. Ein feines Spiel auf mehreren Ebenen entsteht, das die Inszenierung zusammen mit den gezeichneten Verfremdungen in einen anregenden Schwebezustand bringt. In ihrer Vielschichtigkeit spiegelt sich das Bauprinzip von Identitäten und der Zusammenprall von Fremd- und Eigenwahrnehmung.

Man ahnt, dass die Geschichte für Jennifer auch ganz anders ausgehen könnte, wenn sie nicht solche Freunde wie Gabriel hätte. Oder auf Stella gestoßen wäre, die sich gerade eine Glatze rasiert hat. Insgesamt entsteht ein warmherziges Plädoyer dafür, der inneren Stimme zu folgen und Betroffene ernst zu nehmen. Das schafft am Ende sogar Jennifers Papa. Der sagt am Anfang noch, das Geschlecht könne man sich nicht aussuchen. Dem kann Jennifer nicht widersprechen: „Dass ich ein Mädchen bin, habe ich mir nicht ausgesucht.“

Info: Die mobile Produktion „Der Katze ist es ganz egal“ ist für Schulaufführungen buchbar; www.tdjw.de

Von Dimo Rieß