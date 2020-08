Wer braucht schon Berlin? So war das Konzert von Provinz

Leipzig

Mit Verspätung und vom ausverkauften Publikum sehnlichst erwartet, stand Provinz am Freitag auf der Bühne im Agra. Im Gepäck: Ihr gerade einen Monat altes Album „Wir bauten uns Amerika“, das Debüt der vier Jungs aus dem kleinen Örtchen Vogt in Baden-Württemberg: Übrigens auch der Ursprung ihres Namens, wie ihr Song „Neonlicht“ verrät. Seit drei Jahren machen die drei Cousins Vincent Waizenegger, Moritz Bösing, Robin Schmid zusammen mit Leon Sennewald Musik. Vergangenes Jahr wurden sie auf dem Reeperbahn-Festival unter die Top 10 der spannendsten Künstler gewählt. Vergleiche mit Faber und Annenmaykantereit fallen öfter in einem Atemzug mit Provinz. Nicht ohne Grund, wie sich auch am Freitag zeigte.

Wie war Provinz drauf?

„Wir haben seit Februar nicht mehr vor Publikum gespielt“, erklärt Sänger und Gitarrist Waizenberger nach dem zweiten Song. Dementsprechend gut drauf war die Band auch, endlich wieder unterwegs zu sein. Das machten sie spätestens mit dem neuen Song „In deinem Zimmer“ deutlich - geschrieben in den letzten Monaten, während Corona.

Wie war die Stimmung?

Schon nach den ersten Tönen stand die vorderste Reihe. Kurz danach bereits die Hälfte des Publikums. „Verlier dich“ ließ fast niemanden mehr auf der Decke sitzen. Trotz Tanzverbotes, ein wenig im Takt mit wippen war drin. Bis in die letzte Reihe waren die Fans textfest und sorgten zusammen mit der Band für Festival-Feeling.

Was waren die Höhepunkte?

Als die Musik beim Refrain von „Was uns high macht“ aussetzt und ein Chor von rund 950 Menschen einfach weiter singt, gab es Gänsehaut garantiert. Dazu die Stimmung im Publikum. Die Höhepunkte bei Provinz kamen in Wellen. Dafür sorgte der Mix aus Balladen und schnellen Songs.

Wie waren Sound und Bühne?

Waizenegger hat eine starke Stimme. Das machte den mäßigen Sound in den hinteren Reihen wieder gut und wurde von Lied zu Lied besser. Die Bühne dagegen: Ein Ort voll ausgeleuchtet in allen Farben. Große Bildschirme sorgten für kompletten Durchblick von allen Seiten.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Definitiv hoch. Provinz ist eine Band für die große Bühne und machte aus einem Picknick-Konzert bei heißem Sommerwetter einen ganz besonderen Abend. Da ließ sich auch, mit allen Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen vergessen, dass solche Abende aktuell selten sind.

