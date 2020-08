Wer ist eigentlich die Generation Corona?

Leipzig

Es kommt selten vor, dass ein Unterrichtsbeginn so die Hauptnachrichten prägt, wie jetzt der erste Schultag in Mecklenburg-Vorpommern. Für die Wiederaufnahme der sogenannten Normalität mussten Regeln aufgestellt werden, die im weiteren Sinn mit Disziplin und im engeren mit Hygiene zu tun haben. Wie immer eigentlich.

Doch ein Umgang mit Ausnahmezuständen ändert den Umgang mit Selbstverständlichkeiten. Und so ist inzwischen von einer „Generation Corona“ die Rede. Das Alphabet war durch: Generation X (verweigerungsorientiert), Y (technikorientiert) und Z (protestorientiert). Dann ging es von vorn los. Nach Generation A für Abgrund, Abenteuer, Angst ist es ein kleiner Schritt über B wie bindungsoffen zur: Generation C.

Anzeige

Mütter oder Erntehelfer?

Doch wer soll das sein? Sind es Kinder, die dem Kindergarten fernbleiben müssen? Oder deren ausgebremste Mütter? Sind es die Auszubildenden, die nun anders oder gar nicht ausgebildet werden? Sind es die frisch Ausgelernten, deren Bewerbungen nicht mal mit Gummihandschuhen angefasst werden, weil die Zukunft des Handwerks in den Sternen steht beziehungsweise im RKI-Wochenbericht?

Weitere LVZ+ Artikel

Sind es Party-People in Grünanlagen oder doch eher Erntehelfer in Mamming? Oder sind es Künstler, denen die Einnahmequellen abhanden kommen und, schlimmer noch, das Interesse an ihrem Tun?

Bevor Corona von der Diagnose zum Stempel wird und der Generationenvertrag umgedeutet zum Schulterschluss von „Hygiene-Demonstranten“, sei hier abgerüstet: Die „Generation Corona“ vergisst nicht mehr Hausaufgaben, Träume oder EC-Karten-Pin, sondern ihre Mund-Nasen-Bedeckung.

Von Janina Fleischer