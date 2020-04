„Wer kauft denn in dieser Zeit noch Kunst?“ – Eine Umfrage bei Leipziger Auktionshäusern

Leipzig

Auch die kleineren Buchhandlungen der Stadt haben bis Montag geschlossen. Und doch hatte man dort nicht wenig zu tun, wie Heike Grümmer, Buchhändlerin in der Zschocherschen Straße, bestätigt. Die Kundschaft erweist sich als treu, bestellt und bestellt und zeigte sich „solidarisch, so dass man Mut schöpfen kann, die schwierige Situation zu meistern“. Bücher wurden also trotz allem oder gerade deswegen gekauft. Doch wie erleben die Kunst- und Auktionshäuser die Coronakrise?

„In selbst gewählter Quarantäne“

Volker Zschäckel betreibt nach dem vor Jahren erfolgten Verlust seines Galeriestandorts in der Katharinenstraße den Kunsthandel von daheim aus. Der Name „Galerie am Sachsenplatz“ hat noch Klang. Die Tradition lebt. Wie lange aber noch? – Zschäckel: „Ich lebe doch schon lange in selbst gewählter Quarantäne und bin kaum noch in der Öffentlichkeit präsent.“

Zweimal im Jahr führt er Auktionen durch, die im Frühjahr fällt aus, die im Herbst soll sein, vielleicht aber ausschließlich im Internet. Richtig weh tun ihm zwei Ausstellungen, die er mit viel Aufwand in der Provinz organisierte und mit Kunst seiner Galerie bestückte, die aber auch der Corona-Krise zum Opfer fallen. In der Grafikstiftung Schreiner im bayerischen Bad Steeben und in der Ostsächsischen Kunsthalle in Pulsnitz waren Ausstellungen mit Tübke-Grafiken aus dem Bestand der Galerie am Sachsenplatz gestaltet. „Kein Blatt wird verkauft, und auch der Aufwand, die Fahrten, alles für nichts, ganz bitter“, sagt Zschäckel.

Zudem schaut der er gerade mal wieder mit banger Miene auf den Kalender. Die Miete für Wohnung, Büro und das gut gefüllte Kunstdepot ist zu zahlen, die letzten Wochen gab es nur Ausgaben, keine einzige Einnahme. Da wird’s langsam eng. Zschäckel fragt sich: „Wer kauft denn in dieser Zeit noch Kunst?“

„Wir warten ab und bereiten die kommende Auktion vor.“

Derart am Boden ist die Stimmung im Kunstauktionshaus in der Gohliser Straße nicht. Die letzte Auktion ging am 22. Februar so wie immer und mit guten Ergebnissen – unter anderem 7500 Euro für ein Gemälde mit einer neapolitanischen Abendszene aus dem 19. Jahrhundert – über die Bühne.

Die nächste soll im Juni stattfinden, die meisten Einlieferungen sind schon da. „Wir warten ab und bereiten die kommende Auktion vor. Ob die wie geplant stattfinden kann, wird sich zeigen, vielleicht führen wir sie dann auch ausschließlich im Internet durch“, sagt Ulrike König, kunstwissenschaftliche Mitarbeiterin des Hauses.

„Wir Antiquare leben eh schon zu einem Teil von Online-Geschäften.“

Auch Christian Wend, Inhaber des sächsischen Auktionshauses & Antiquariat, musste sein bestens gelegendes Geschäft unter den Arkaden des Alten Rathaus schließen. Der Umsatz durch die Laufkundschaft fehlt schmerzlich. Wend hofft dennoch, die Krise ohne Totalschaden zu überstehen: „Wir Antiquare leben eh schon zu einem Teil von Online-Geschäften.“

Wends traditionelle Auktion ist für November angesetzt. Dafür sind alle Kontaktquellen offen, Mails schreiben, anrufen, anbieten. Der Stadt Leipzig als Vermieter der Gewerberäume hat er geschrieben, die Miete, weil ihm die Geschäftsgrundlage entzogen wurde, bis auf Weiteres auszusetzen.

Und welches Buch empfiehlt der Fachmann in Coronazeiten? – „Nicht ,Die Pest‘ von Camus, nach dem Roman wurde übrigens, bevor ich schließen musste, mehrmals am Tag gefragt. Für die Seele besser Seneca.“

