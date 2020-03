„Wer menstruiert gerade?“

Leipzig

Kann man mit 20 Abba ernsthaft hören? In der Generation ab Jahrgang 1995 ist oft nicht klar, wo die Grenze zwischen Ironie und Peinlichkeit, zwischen „Scheiß egal, Party!“ und „Wir mögen das wirklich“ verläuft. In dieser Gemengelage bewegt sich am Freitag das Konzert der Trash-Indie-Pop-Enthusiasten von Blond in der restlos ausverkauften Halle D des Connewitzer Werks 2. Schon die die letzte Station des aktuellen Tourabschnitts eröffnende DJane changiert zwischen Alleinunterhalterin auf dem Familienfest und Glitzerkönigin in der Großraumdisko, teasert Abba genauso an wie Katy Perry und begeistert damit die, die heute keinen Unterschied mehr machen zwischen Ramazzotti und Ramones.

Trio kann sich des Moshpits der Fans sicher sein

Auch das Chemnitzer Trio – die Schwestern Nina und Lotta Kummer sowie Kumpel Johann Bonitz – kann sich des Moshpits seiner Fans sicher sein; egal ob sie einen trashigen Diskosong, beschwingte Popmelodie oder riffstarke Indiegranate von der Bühne schmettern. Sowohl in der Musik als auch in den pointierten Texten zwinkert das Auge immer mit. Dabei haben ihre Aussagen durchaus Gehalt, nur verzichten Blond gern auf den Zeigefinger, greifen lieber zur unterhaltsam treffenden Beschreibung. Sie künden vom Tourstress einer kleinen Band, einem Status, dem sie gerade entwachsen. Sie erzählen von Männern, die es nicht lassen können, selbst der kompetentesten Frau immer noch etwas erklären zu müssen. Sie ärgern sich über Spinat zwischen den Zähnen und darüber, dass Menstruationsbeschwerden immer dann einsetzen, wenn es am wenigsten passt.

Nina Kummer Quelle: André Kempner

Doppelmoderation hat was von Comedy

Kindergeburtstagsbunt geht es zu. Die Papierlampen der Halle D leuchten in allen Neon-Farben, die Bühne zieren selbstgebastelte Sperrholz-Wolken. Die mit kleinen Zaubertricks und schnellen Kostümwechseln angereicherte, oft in Comedy ausartende Doppelmoderation von Nina und Lotta konterkariert wunderbar mit dem rauchenden Understatement von Bassist und Keyboarder Johann. Hinzu kommen Animations-Choreographien, Tänzer, Backgroundsängerinnen und Herzkonfetti.

Wie ist das denn nun als Frau im Musikbusiness?

Keine Frage, unterhalten können Blond, aber es geht weniger um Berieselung, hier geht es ums Mitmachen. Und das Publikum macht gern mit, wenn sich auch die Bewegungsfreude umgekehrt proportional zum Altersdurchschnitt gen Saal-Ende etwas verjüngt. Es ist nicht ohne Ironie: Einerseits zerpflücken Blond wunderbar männliche Überheblichkeiten, statt markiger Sprüche rufen sie lieber die Frage „Wer menstruiert gerade?“ in die Halle und erhalten tabufrei Antwort. Andererseits müssen sie immer wieder Interview-Fragen über sich ergehen lassen, wie das denn nun ist als Frau im Musikbusiness. Einerseits verbinden Nina und Lotta Kummer so unverkrampft und selbstverständlich wie kaum eine andere Band derzeit Feminismus und Pop, andererseits genießen sie als Kraftklub-Schwestern noch den Bonus der großen Brüder Till und Felix. Da Leipzig der Heimat nah ist, sind diese samt Bandkollegen als Gäste mit vor Ort. Kraftklub-Bassist Till mimt sogar den gewissenhaften Tourhelfer. Am Abend ist das jedoch kein Thema, es geht um das Trio Blond – und das bleibt auch so.

Bassist und Keyboarder Johann Quelle: André Kempner

Und als die drei nach dem Konzert ihre Fotowand am Merchstand durch sich selbst ersetzen, für Autogramme, Plausch und Fotos bereitstehen, glaubt man ihnen ihre Freude über die zufriedenen Fans ganz ohne Ironie.

Von Karsten Kriesel