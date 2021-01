Wer soll Leipzigs „Club-Bürgermeister“ werden?

Leipzig

Leipzigs Kultur- und Nachtleben steckt im bitterkalten Corona-Winterschlaf. Noch ist ungewiss, wann und wie wieder wachgeküsst werden kann, doch in die Stadtpolitik ist jüngst Bewegung bei diesem Thema gekommen: Oberbürgermeister Burkhard Jung hat grünes Licht gegeben für eine Koordinierungsstelle Nachtleben im Kulturdezernat. Im Sprachgebrauch sind schon jetzt eher griffigere Titel wie „Nacht- oder Club-Bürgermeister“ – analog zu entsprechenden Stellen, die in anderen deutschen Städten bereits existieren.

„Einfühlen in die Nacht“

Nachtleben-Profis und Szenevertreter zeigten sich erfreut über die Entscheidung und haben ausgeführt, wie sie sich die komplexe Arbeit der Koordinierungsstelle vorstellen. „Einfühlen in die Nacht“ fasst es Rechtsanwalt und Mitglied der Club-Interessenvertretung LiveKommbinat Jürgen Kasek auf Facebook zusammen und sieht in der Stelle Respekt gegenüber „den Clubs, die inzwischen als Kultur und Aushängeschild von Leipzig anerkannt sind“. Es geht um einen zentralen Anlaufpunkt, der die Kommunikation zwischen Akteuren der Szene und der städtischen Seite bündelt. Es geht um Aufklärung, Imagearbeit, um die Verbesserung des Miteinanders von Nachtschwärmern, Anwohnern, Clubbetreibern, Kneipiers und Stadtverwaltung. Ganz wichtig wird aktuell natürlich die Revitalisierung, überhaupt der Erhalt des Nachtlebens.

LiveKommbinat will eigenen Vorschlag bringen

Bleibt die Frage: Wer kann oder soll eine derartige Aufgabe in Leipzig übernehmen, die laut Jung bereits im März oder April beginnen soll. Eher scherzhaft wirft ein Facebook-Nutzer ein: „Thomas Kubernuß für Club Bürgermeister!“. Tatsächlich wäre der „Die Partei“-Politiker sowohl in punkto Stadtpolitik als auch Szeneanbindung kompetent. Doch Kubernuß selbst beantwortet den Kommentar nur mit einem lachenden Smiley. Mit konkreten Namensvorschlägen hält sich die Szene auf Nachfrage noch zurück. Das LiveKommbinat möchte sich auf jeden Fall demnächst mit einem konkreten Vorschlag aus den eigenen Reihen positionieren. Torsten Reitler, Pressesprecher der Moritzbastei (MB), bringt zusätzlich andere Netzwerke ins Spiel, die in Leipzig sehr aktiv um die (Nacht-)Kultur bemüht sind und in deren Reihen sich suchen ließe. Etwa „Das ist Leipzig“ oder der „Runde Tisch der Spielstätten“.

Szene braucht integrative Person

André Quaas, Chef des Leipziger House- und Techno-Labels Moon Harbour, wünscht sich eine gewisse Umsicht: „Wichtig wäre es, dass diese Person die Club-/Subkultur-/Kreativszene respektvoll als Ganzes (und nicht nur einzelne Segmente) betrachtet und von möglichst allen Beteiligten sehr geschätzt wird.“ Gleichzeitig sieht er sein überwiegend außerhalb Leipzigs international agierendes Unternehmen weniger direkt in der Pflicht „für diese, zwischen Rathaus und lokaler Clubszene sensibel und eng vermittelnde Tätigkeit“. Aber er verfolgt die Entwicklung interessiert und könnte sich vorstellen mit seiner „Perspektive von außen bei Bedarf zu helfen, eine passende Person zu finden“.

Eigentlich kann man niemanden abwerben

Einig sind sich alle, dass es jemand sein soll, „der oder die in der Nachtkultur Leipzigs gut vernetzt und akzeptiert ist“, wie es Reitler betont. Rick Barkawitz wird deutlicher: So nah, wie ein „Club-Bürgermeister“ an der Clubszene sein sollte, so distanziert sollte er am Anfang zu städtischen Instanzen sein, so der MB-Programmchef. „Nur so sind die Szene-Interessen zunächst bedingungslos zu formulieren und gegebenenfalls durchzusetzen. Die Nähe zur Stadt entsteht dann schon ganz von selbst.“ Namen nennt auch Barkawitz nicht, denn eigentlich will er niemanden aus seinem angestammten Bereich abwerben: „Alle, die aus meiner Sicht dafür in Frage kämen, werden, gerade in der aktuellen Lage, dringend in ihren Clubs und Häusern gebraucht.“

Von Karsten Kriesel