Werder gegen Bayern

Werder/München

Es war ein spannendes Fernduell: Auf der einen Seite steht das gut zwei Wochen dauernde Oktoberfest mit Millionen Besuchern. Es ist, was die Zahl der Straftaten betrifft, gewissermaßen das Bayern München unter den Volksbelustigungen. Nicht ohne Stolz wird hier, im Mutterland der Wirtshausschlägerei, detailliert Bilanz gezogen. 2018 zählte die Polizei 994 Straftaten, darunter 187 Taschendiebstähle und 278 Körperverletzungen, davon 30 mit Maßkrug. Ab 21. September wird wieder angeprügelt.

Das Baumblütenfest holt auf

Auf der anderen Seite hat sich heimlich still und leise ein Außenseiter aus dem Brandenburgischen an den Serienmeister herangepirscht: das Baumblütenfest in Werder in und an der Havel. Es dauert nur eine Woche im Mai und zieht auch nur einige hunderttausend Besucher im Jahr an, was für ein 25 000-Einwohner-Städtchen aber bemerkenswert ist. Noch bemerkenswerter ist der Straftaten-Faktor. Denn was so nett nach Obstbäumen, Apfelgelee und Blümchen im Haar klingt, ist tatsächlich eine Veranstaltung, die dem Gott des Gemetzels eine Freude ist.

Pflugscharen zu Schwertern?

488 Straftaten zählte die Polizei in diesem Jahr, registriert wurden 107 Körperverletzungen – 40 mehr als im Jahr zuvor, ob dabei auch Äpfel und Birnen Verwendung fanden oder Pflugscharen zu Schwertern umgenutzt wurden, ist nicht bekannt. Fest steht: Das kann sich sehen lassen. Offenbar so gut, dass es im nächsten Jahr kein Baumblütenfest geben soll. Die Stadt wolle einen „nachhaltigen Richtungswechsel“ und habe dafür keinen Partner gefunden, so die offizielle Begründung.

Wenn die Bäume wieder (aus)schlagen

Ist hier ein Volksfest (Ost) zu groß geworden? Drohte es, bei der wichtigsten Benchmark, dem Prügelindex, ein Volksfest (West) zu übertreffen? Wurde wieder ein unliebsamer Konkurrent beiseite geschafft? Warte nur München, bis die Bäume in Werder wieder ausschlagen – nachhaltig!

Von Jürgen Kleindienst