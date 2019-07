Leipzig

Er war eine personifizierte Jazzgeschichte: Gut sechseinhalb Jahrzehnte bestimmte der kanadische Pianist, Komponist und Bandleader Paul Bley (1932–2016) die Entwicklung des modernen Jazz mit. Oft und immer wieder war er dabei, wenn diese Musik eine andere Richtung einschlug. Und immer blieb in seinem Spiel mindestens ein unaufgelöstes Rätsel, das über den konkreten Moment hinauswies. Ein Bilderstürmer war er nicht, eher ein dünnhäutiger Modernisierer, der offensiv zupackte. Schon als der Jazz Mitte der 50er einen Mainstream hatte, beschrieb er seinen Fahrplan: „Die Post-Bop-Ära ist vorbei. Die Zeit ist reif für eine Revolution.“

Die Transformation des Jazz

Seine Autobiographie hat er 1999 unter dem Titel „Stopping Time: Paul Bley And The Transformation Of Jazz“ veröffentlicht. Tatsächlich sind es diese mit kühlem Intellekt vorgetragenen Transformationen, die ihn ausmachen, ohne dass dabei die Emotion auf der Strecke bliebe. 1949 schon hatte er die Rhythmusgruppe von Oscar Peterson übernommen, ein paar Jahre drauf war er mit Charlie Parker, Art Blakey und Charles Mingus im Studio, aber auch mit Ben Webster und Lester Young. Chet Baker und Charlie Haden waren seine musikalischen Partner, Ornette Coleman und Don Cherry waren am Ende der 50er schon an seiner Seite, bevor sie zu Synonymen für das Neue wurden.

Mit Jimmy Giuffre und Lee Konitz zelebrierte er Cool Jazz, und als in den 60ern in New York der Jazz seine Oktoberrevolution ausrief und durchlebte, war er mittenmang neben Sonny Rollins, Archie Shepp oder John Tchicai. Er spielte mit Jaco Pastorius, Evan Parker und John Surman. Die Reihe seiner Kompagnons auf seinen weit über 100 Einspielungen ist lang. Immer wieder trat er auch als Solist hervor, auf dem Synthesizer tat er dies als Erster. Natürlich hat er sich auch den Kompositionen seiner Ehefrauen Carla Bley und Annette Peacock gewidmet.

Immer neue Improvisationsvorlagen

Früh schon wandte er sich gegen die Reproduktion von Erreichtem. Immer anders wendete er seine Stücke um und um. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Paul Bley war eine stetige Eminenz, deren Solos melodiös organisiert waren, vorhersehbar waren sie deswegen noch lange nicht. Eins geht aus dem anderen hervor, bleibt dabei bei allem introvertierten Impressionismus aufgeraut und spröde, ohne dass er dabei sein hohes instrumentales Können vordergründig ausstellen gemusst hätte. So machte er aus seinen Lieblingsstücken immer wieder neue Improvisationsvorlagen.

Man höre und staune nur, wie er auf dem nun aus dem Archiv gehobenen und erstmals veröffentlichten Album als Finale Gershwins „I Loves You, Porgy“ fünf Minuten lang dekonstruiert und neu zusammensetzt, ohne je den vorgegebenen Gestus zu verlassen und das Original unkenntlich zu machen. Ein gar nicht auftrumpfender Geniestreich und ein Lehrstück in Gruppenimprovisation. Und das gilt für die gesamte CD „When Will the Blues Leave“, die nach einem Ornette Coleman-Stück benannt ist. Wie sollte das auch nicht so sein, hat Bley doch mit Schlagzeuger Paul Motian und Kontrabassist Gary Peacock zwei wirkliche Hochkaräter für derlei improvisatorische Diskurse an seiner Seite.

Trio der Superlative

1999 hat dieses Trio der Superlative in der großen Aula zu Lugano konzertiert, wobei dieser Mitschnitt entstand. Die beiden Standards folgen sechs Eigenkompositionen der Beteiligten. Insgesamt ist das mal von spröder Melancholie, zieht dann wieder das Tempo an, macht kurz Station bei Blues, Bebop und anderen traditionellen Formen und addiert sich zu detailscharfen Konversationen dreier absolut gleichberechtigter Könner ihrer Instrumente. Hier wird nicht gepost oder mit den Muskeln gespielt, hier herrscht höchste Spielkultur, mit der musikalische Stoffe mal balladesk, mal zupackend wie in einem großen Ping-Pong überaus kurzweilig zwischen den drei Spielern hin und her gereicht werden als großer Fluss in einem ausgefuchsten Frage-und-Antwort-Spiel.

Genau dieses Dialogische war es, das Paul Bley mit den veränderten Mitteln eines freien Jazz auf eine neue Stufe gehoben hat. Immer wieder reißen unverhoffte improvisatorische Antworten auf Fragen des anderen neue Horizonte auf, die spielerisch ausgeschritten werden. Dabei geht es nicht um das jeweils grandiose Solospiel des Einzelnen, sondern um die in luftigen Verzahnungen erspielte Gemeinsamkeit in diesem endlich gehobenen Schatz.

Paul Bley/ Gary Peacock/ Paul Motian: When Will the Blues Leave. (ECM/Universal)

Von Ulrich Steinmetzger