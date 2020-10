Wichtiger US-Preis: Leipziger Schriftstellerin Anja Kampmann für National Book Award nominiert

Leipzig

Normalerweise wäre Anja Kampmann jetzt auf Lesereise in den USA, erzählt sie, und dass sie sich darauf schon sehr gefreut hat natürlich. Nun kann hat sie in Leipzig, ihrer Wahlheimat, erfahren, dass sie für den National Book Award der USA nominiert ist.

Kampmann habe es in der Kategorie für übersetzte Literatur mit ihrem auf Deutsch 2018 im Carl Hanser Verlag erschienenen Romandebüt „Wie hoch die Wasser steigen“ ins Finale geschafft, teilte die National Book Foundation mit, die die Auszeichnungen vergibt. Dort wurde das Buch in diesem Jahr unter dem Titel „High as the Waters Rise“ veröffentlicht, übersetzt von Anne Posten.

Anzeige

Den richtigen Ton treffen

Autorin und Übersetzerin kennen sich gut, seien befreundet, seit Kampmann 2010 für das International Writing Program in den USA war, erzählt sie. „Wir waren seither in Kontakt. Dass wir nun zusammenfinden konnten für dieses Buch war für uns beide extrem schön. Und es hat die Arbeit auch leicht werden lassen.“ In einem Arbeitsjournal beschreibt Posten diese Arbeit. Sie hat schon vorher Gedichte Kampmanns übersetzt, „ist also mit meiner Sprache vertraut, und ich wusste, dass sie den richtigen Ton findet“.

Man kann die Dichterin in ihrer Prosa erkennen, von der Lyrik wisse sie „wie man ein Bild scharfstellt“, hat sie 2018 erzählt, als „Wie hoch die Wasser steigen“ für den Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Später erhielt sie dafür den Mara-Cassens-Preis und den Lessing-Förderpreis. Danach war sie ein Jahr Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim, ebenfalls eine hohe Auszeichnung.

„ Leipzig ist meine Basis“

In ihrem Roman spielt Heimat eine große Rolle: die Suche danach und der Versuch einer Rückkehr dorthin. Vom „Heimfindevermögen“ schreibt sie, wie Brieftauben es haben, die Menschen aber nicht immer. Als Freund auf der Bohrinsel verunglückt, auf der beide gearbeitet haben, macht sich Waclaw davon und auf zu Orten der Vergangenheit. Er reist von Marokko nach Ungarn nach Italien nach Polen nach Deutschland ins Ruhrgebiet.

Anja Kampmann lebt in Leipzig, wo die 1983 in Hamburg Geborene am Deutschen Literaturinstitut studiert hat. „ Leipzig ist meine Basis, und es ist ein guter Ort, um durch diese turbulenten Zeiten zu kommen“, sagt sie. Zeiten, die ihre Pläne durchkreuzt haben, für ein neues Romanprojekt zu recherchieren. „Beide Länder sind Risikogebiete.“ Doch ein Gedichtband sei gerade fertig geworden, „Der Hund ist immer hungrig“ erscheint im Frühjahr bei Hanser.

Eine der bedeutendsten Auszeichnungen

Ihre Übersetzerin Anne Posten übersetzt Prosa, Lyrik und Drama aus dem Deutschen, darunter Autoren wie Peter Bichsel, Thomas Brasch, Tankred Dorst und Anna Katharina Hahn. Mit ihrer Kampmann-Übersetzung sind vier weitere Werke aus der ganzen Welt nominiert. Die Gewinner sollen bei einer Online-Gala am 18. November bekannt gegeben werden.

Die National Book Awards werden außerdem in den Kategorien Belletristik, Sachbuch, Poesie und Literatur für Kinder und Jugendliche verliehen und gelten neben den Pulitzer-Preisen als bedeutendste Buch-Ehrungen der USA. Auszeichnungen gingen bisher unter anderem an William Faulkner, John Updike, Thornton Wilder, Don DeLillo, Susan Sontag und Jonathan Franzen.

Von Janina Fleischer