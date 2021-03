Leipzig

Von weitem sieht es erst einmal folkloristisch-harmlos aus, was die Belarussin Rufina Bazlova in der Galerie ASPN in der Spinnerei zeigt. Wyschywanka heißen die ostslawischen Muster, die seit dem frühen Mittelalter in Russland, der Ukraine und in Weißrussland auf die Kleidung gestickt werden, meist mit rotem Garn. Um die Liebe dreht es sich dabei oft, die Sonne, Blumen oder den Schutz gegen böse Geister.

Auf den diesen Stil aufgreifenden Siebdrucken der 1990 geborenen Künstlerin geht es ziemlich anders zu: Hubschrauber kreisen, Menschen fliehen, Lastwagen verkippen Hakenkreuze. Einen bösen Geist, der vertrieben werden soll, gibt es auch hier, dargestellt als Kakerlake. Bei den Demonstranten in Belarus ist das der Code für Präsident Alexander Lukaschenko, der die Massenproteste seit der mutmaßlich gefälschten Präsidentschaftswahl im August 2020 brutal niederschlägt. Bazlova zeigt in ihren Bildern Schlüsselszenen der Proteste. Sie sind zu Ikonen geworden.

Ein Banner Rufina Bazlovas kommt direkt von einer Demo

Fünf jeweils 100 mal 70 Zentimeter große Drucke Bazlovas sind in der Galerie zu sehen, dazu ein Banner, das direkt von einer Demo kommt. Widerstand wird Kunst wird Widerstand, das ist der rote Faden dieser Arbeiten, die die Tradition weiterspinnen. Für 120 Euro können die Drucke erworben werden, Galeristin Arne Linde hat sie vorfinanziert. Die Erlöse aus den Verkäufen kommen somit schon jetzt der in den sozialen Netzwerken politisch sehr aktiven, derzeit in Prag arbeitenden Künstlerin zugute. Diese wiederum unterstützt die Opfer des Regimes.

Diskrete Bedrohung: Rufina Bazlova: Flags in Kaskad district (Siebdruck, 100 x 70 cm). Quelle: ASPN

Die Schau „Demo Mode Society“ – ab Mittwoch ist sie für Besucher geöffnet – nähert sich in vier weiteren Positionen dem auch hier wieder auflebenden Phänomen der Demonstration. „Wie hängt das mit einer globalisierten digitalisierten Welt zusammen? Was passiert mit dem Physischen? Wie werden Körper zu Displays? Inwieweit stiftet gerade jetzt das Erlebnis einer Demo Gemeinsamkeit?“ Diese Fragen haben Arne Linde schon länger umgetrieben. Ihre Ausstellung ist ambitioniert, das Thema wäre sicher in einer Kunsthalle oder einem Museum gut aufgehoben, doch die Schau funktioniert erstaunlich gut in den Galerieräumen. Und das liegt auch an den gezeigten Werken, die bisweilen schweben.

Demo als Farce

Während Bazlovas Kunst direkt in eine Kampfzone führt, in den von Frauen geprägten demokratischen Widerstand in Belarus, präsentieren Fabian Bechtle und Leon Kahane das Demonstrieren als eine sich selbst ad absurdum führende Farce. „Unfold the banners and release the balloons“, heißt es auf Luftballons, die auf dem Boden liegen (Entfaltet die Banner und lasst die Ballons steigen). Angespielt wird damit auf Proteste anlässlich der Verabschiedung eines Vertrags über eine Verfassung für Europa im Europaparlament in Straßburg 2005. „Unfold the banners and release the balloons“, lautete die offizielle Einladung an die Kritiker bei der Feier: Nun demonstriert mal schön. Eine Monty-Python-Nummer.

Sebastian Jungs Serie „Demonstrationsversuch gegen die Coronamaßnahmen (21.11.2020) Quelle: André Kempner

Sebastian Jung hat die Demo gegen die Coronamaßnahmen am 21. November in Leipzig auf 103 kleinen Bleistiftzeichnungen festgehalten – mit eiligem, kindlich anmutendem Strich – schlecht gelaunte Figuren halten Herzchen oder „Trump“-Banner. Pressevertreter machen Notizen, Polizisten stehen rum – eine wundersame Wimmelwelt.

Eine Vermummung in fünf Stufen

Von Andrzej Steinbach ist in einer fünfteiligen Serie der Prozess einer Vermummung zu sehen. Eine junge Frau wickelt ein schwarzes Tuch um ihren Kopf. Warum sie das tut, bleibt unklar. Die Arbeit aus dem Jahr 2015 bekommt in unserer aktuellen Maskenzeit und im Rahmen der Ausstellung noch einen zusätzlichen Dreh.

Erinnerung in Beton gegossen: Die Installation „Flying Stone Memory“ von Lea Petermann. Quelle: André Kempner

Lea Petermann wiederum hat Kugeln aus weichem Ton durch die Räume ihres damaligen Hauses geworfen, die dabei entstandenen Verformungen in Beton gegossen. An Ketten schweben sie jetzt wie Meteoriten in der Galerie. „Flying Stone Memory“ heißt die Arbeit. Ein philosophisches Gleichnis über Energie, Veränderung, Konservierung.

So hängt eine Frage mit im Raum: Was bleibt – auch vom Widerstand?

Info: Demo Mode Society in der Galerie ASPN (Spinnereistr. 7): Mi–Fr, 11–18, Sa 11–16 Uhr. Termine nach Vereinbarung online, per Telefon sowie an der Tür; bis 27. März

Von Jürgen Kleindienst