Weihnachten werden gern wundersame Geschichten erzählt. Das ganze Fest beruht schließlich auf einer Geschichte. Allerdings gibt es seit dem 20. Jahrhundert immer mehr Menschen, die mit der Bibel und dem christlichen Glauben wenig anfangen können. Auch sie verspüren in der dunklen Jahreszeit das Bedürfnis nach Herz erwärmenden Storys mit positiver Kernbotschaft.

.Deutscher Schriftstellerkongress vom 22.-25. Mai 1952 in Berlin: Friedrich Wolf im Gespräch mit Annemarie Koffler, der Präsidialrätin des Kulturbundes in Greifswald. Quelle: Wikipedia

Der Kommunist Friedrich Wolf war 58 Jahre alt und gerade erst aus dem Exil in der Sowjetunion zurückgekehrt, als er 1946 „Die Weihnachtsgans Auguste“ schrieb. Das „moderne Märchen für große und kleine Kinder“ erlangte in der DDR mehr Popularität als die in den Kirchen verkündigte Legende von der Geburt Jesu. „Die Weihnachtsgans Auguste“ erfuhr vielfach Bearbeitungen – sei es als illustriertes Kinderbuch, als Hörspiel, Theaterstück, Oper, Kantate, Puppenspiel oder Spielfilm. Zuletzt brachte das DDR-Fernsehen 1988 den Stoff als familientaugliche Komödie heraus.

DDR-Säulenheiliger

Ihr Erfinder gehörte zu den Säulenheiligen der DDR. Friedrich Wolf war Mitglied des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. Für die Pflege seines Werkes sorgten auch seine einflussreichen Söhne Markus und Konrad Wolf, der eine war Chef des Auslandsgeheimdienstes, der andere Präsident der Akademie der Künste.

Auch sie konnten es nicht verhindern, dass die Agitprop-Dramen ihres Vaters bereits in den 70ern und 80ern ins Hintertreffen gerieten. Nachfolgende Generationen hatten mit Wolfs Leitgedanken „Kunst ist Waffe!“ gebrochen – und spöttelten mitunter „Kunst ist Waffel!“ Politisch engagierte Zeitstücke wie „Cyankali“ (1929) oder „Die Matrosen von Cattaro“ (1930) waren aus der Mode gekommen. Wolfs „Professor Mamlock“ (1933) wurde bis zuletzt als Pflichtlektüre an den Schulen gelesen, wegen des schlichten Gut-Böse-Schemas schon kaum noch aufgeführt. Überlebt aber hat „Die Weihnachtsgans Auguste“. Die apolitische Geschichte, angesiedelt im bürgerlichen Milieu, wirft noch bis 2023 Tantiemen für die Enkel ab. Dann ist der Autor 70 Jahre tot und die Urheberrechtsfrist läuft aus.

Wohnhaus als Gedenkstätte

Friedrich Wolf zog 1948 von Berlin-Pankow nach Lehnitz, heute ein Ortsteil von Oranienburg nördlich von Berlin. In der DDR lag seine Adresse offiziell in der Ernst-Thälmann-Siedlung. Die 20 baugleichen Häuser waren in der Nazi-Zeit von Häftlingen aus dem KZ Sachsenhausen errichtet worden. Innenarchitektin Liv Falkenberg überarbeitete die Ausstattung der Wohn- und Arbeitsräume im Stile des Bauhauses 1949 neu.

Am 5. Oktober 1953 erlag Friedrich Wolf einem Herzinfarkt. Seine Witwe, Else Wolf, lebte bis zu ihrem Tod 1972 in dem Haus und schenkte es dem „Volk der DDR“. 2005 wurde die Friedrich-Wolf-Gesellschaft als Eigentümerin der Gedenkstätte eingesetzt. Sie richtete den ursprünglichen Zustand wieder her und führte im Wohnzimmer und im Garten Veranstaltungen durch.

Ein Strickpullover fürs gerupfte Federvieh

„Die Weihnachtsgans Auguste“ handelt von der Beziehung der Familie Löwenhaupt zu einer Gans. Opernsänger Löwenhaupt hat das lebendige Tier schon im November gekauft, weil es einen leckeren Weihnachtsbraten verspricht. Peterle, der siebenjährige Sohn, schließt innige Freundschaft mit der Gans und nennt sie „Gustje“. Sein Vater besteht aber aufs Schlachten.

Kinderbuch-Illustration von Willi Glasauer. Quelle: Willi Glasauer, Aufbau-Verlag

Als er abends aus der Oper heimkommt, wo er eine Heldenpartie gesungen hat, möchte er zur Tat schreiten. Die Gans schreit aber Zeter und Mordio und der Vater vermag es nicht, dem wackeren Tier die Gurgel durchzuschneiden. Um sie doch ohne viel Aufhebens ins Jenseits zu befördern, mischt er ihr zehn Schlaftabletten ins Futter und erklärt seinem Sohn, sie halte jetzt Winterschlaf. Das Hausmädchen rupft dem leblosen Tier schon einmal die Federn und legt es in der Speisekammer ab. Wider Erwarten erwacht Auguste dort – frierend. Die Frauen der Familie stricken ihr einen Pullover. Und am Ende ist Auguste „das meist bewunderte Wesen des ganzen Stadtteils“.

Widersprüchlicher Mensch

Friedrich Wolf war ein vielseitiger und sicher auch ein widersprüchlicher Mensch. In Lehnitz lässt sich heute noch neben der ledergebundenen Werkausgabe von Stalins Schriften eine homöopathische Hausapotheke bewundern. Als Arzt setzte er weniger auf die Schulmedizin als auf die Heilkräfte der Natur. Er und seine Familie lebten lange Zeit streng vegetarisch.

„Die Weihnachtsgans Auguste“ lässt sich auch als Kritik am herzlosen Umgang der Menschen mit den Tieren lesen, auch wenn die Landwirtschaft 1946 noch nicht in so industrialisiert war wie heute. Nach Hungererfahrungen durch Inflation und Krieg galt der tägliche Verzehr großer Wurst- und Fleischmengen im SED-Staat als Indikator für den Sieg des Proletariats und hohen Lebensstandard. Die Massentierhaltung in LPGs wurde Staatsdoktrin. Die Beliebtheit der Weihnachtsgans-Geschichte war mit der propagierten „Tierproduktion in Großmastanlagen“ eigentlich nicht vereinbar.

Schlüsselmotive der christlichen Weihnachtsgeschichte

Das Wissen, dass Gänse äußerst gesellige, gelehrige und kluge Tiere sind, ging in den Städten und auch auf dem Land verloren. Wolf kolportierte die Lebenswelt von Kleinbauern aus vormodernen Verhältnissen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ziemlich märchenhaft anmutete. Er betonte den individuellen Wert jedes Tieres, wenn er seine Weihnachtsgans gereimte Sprüche in bäurischem Plattdüütsch sagen lässt.

Einige Schlüsselmotive der christlichen Weihnachtsgeschichte lassen sich auch im säkularen Umfeld dieser Weihnachtsgans entdecken. Eine Parallele besteht darin, dass der Atheist Friedrich Wolf ebenfalls eine Familie in den Fokus rückt. Das Kind in Bethlehem wurde nach der Geburt im Stall von seinen Eltern in eine Futterkrippe gebettet, die Gans Auguste sollte in einer Holzkiste im Kartoffelkeller nächtigen.

Vertauschte Perspektive

In beiden Weihnachtsgeschichten wirken Tiere mit. In der christlichen Überlieferung zählen Ochs und Esel zu den Bewunderern des Christkindes, bei Wolf ist es andersherum: Hier sind es die Menschen, die ein kurioses Tier bewundern und irgendwie auch vergöttern und anbeten. Der gestrickte Pullover nimmt sich fast wie ein königliches Geschenk aus.

Das gestrenge Familienoberhaupt Luitpold Löwenhaupt ähnelt zunächst dem grausamen König Herodes, wird dann aber zum Glück nicht zum Schlächter, sondern lässt sich erweichen. So wie die Herbergsleute in Bethlehem, die der schwangeren Maria Einlass und Asyl gewähren. In der „Weihnachtsgans Auguste“ ist am Ende ein Lebewesen von den Toten auferstanden und seine Neugeburt wird als Triumph gefeiert.

So ist es auch dem modernen Kunstmärchen von Friedrich Wolf ergangen. Nach dem jähen Ende der DDR drohte die „Weihnachtsgans Auguste“ etwa durch Disney-Produktionen verdrängt zu werden. Doch in Zeiten des boomenden Bio- und Ökobewusstseins spricht die Moral von der Geschicht’ immer mehr Menschen aus dem Herzen – egal ob in Ost oder West.

Von Karim Saab