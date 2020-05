Wie Leipziger Verlage durch die Krise kommen

Leipzig

Fragt man Nora Pester, Geschäftsführerin beim Verlag Hentrich & Hentrich für jüdische Kultur und Zeitgeschichte, nach den Folgen der Corona-Krise für die Branche, dann nennt die Verlegerin drei Einschnitte. Alles begann mit der Absage der Leipziger Buchmesse. „Die Woche vor der Leipziger Buchmesse war der Wendepunkt“, erzählt die Verlegerin. „Da war klar: Hier ändert sich gerade etwas massiv.“ Der zweite Schlag seien die Kontaktbeschränkungen und der Shutdown der Buchhandlungen gewesen. Und zuletzt die Entscheidung des Online-Händlers Amazon, Bücher nachrangig auszuliefern und keine neuen mehr bei den Verlagen zu bestellen. „Da kam Panik auf, weil diese Vorgänge beispiellos sind.“

Für den Verlag Hentrich & Hentrich begann damit eine Phase der Unsicherheit. Wie groß der wirtschaftliche Schaden ausfallen wird, das weiß die Verlegerin noch nicht. „Die Verlage gehören nicht zu den Branchen, in denen sofort der Hammer fällt“, erklärt die Geschäftsführerin. „Die Branche ist mit einem gewissen Zeitverzug belegt“. Das bedeutet: Der Umsatz, den der Verlag nicht generiert habe, sei noch gar nicht zu beziffern. Die eigentliche Krise, so Pester, stehe erst bevor.

Angst vor gesellschaftlichen Folgen

Natürlich seien das gravierende Einschnitte gewesen – in Schwarzmalerei möchte sie aber nicht verfallen. Vielmehr dürfe man aktuell die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie nicht aus dem Blick verlieren. „Mehr Angst machen mir Krisenerscheinungen und antisemitische Verschwörungsfantasien.“ Sie hoffe, dass die Krise einen grundsätzlichen Strukturwandel bei den Verlagen befeuern könnte und die Branche sich Gedanken über Masse und Inhalte von Publikationen mache, die sie auf den Markt bringe.

Hoffnung bei der Evangelischen Verlagsanstalt

Zuversicht gibt es auch bei der ebenfalls in Leipzig ansässigen Evangelischen Verlagsanstalt. „Wir sind hoffnungsvoll, dass wir die Krise meistern werden“, sagt Pressesprecher Johannes Popp. Natürlich seien die Einschnitte gravierend gewesen, der Verlust an Öffentlichkeit durch entfallene Lesungen, Ausstellungen und Veranstaltungen, um Bücher bekannt zu machen. Insbesondere das Sachbuchprogramm sei stark davon betroffen. „Der Umsatzausfall kann nicht kompensiert werden“, so Popp, wobei sich der Verlust noch nicht beziffern lasse. Ein Drittel seiner Mitarbeiter musste der Verlag in Kurzarbeit schicken.

Wirksame Buchbesprechungen

Doch man habe die Krise auch nutzen können, um die eigenen Vertriebswege und Onlineshops zu stärken. „Es wurde mehr bestellt als normal. Das klassische Geschäft wird es mutmaßlich aber nicht ersetzen.“ Als stabil habe sich der Markt für Fachbücher erwiesen. Durch Schließungen der Bibliotheken habe es zwar Einschränkungen gegeben, der Verlag gehe aber davon aus, dass man sie nach der Krise in gleicher Weise absetzen könne. Und es habe sich gezeigt, welche Wirkmacht Buchkritiken entfalten können. „Die Besprechungen in dieser Zeit waren besonders wichtig und konnten spürbar Erfolge nach sich ziehen“, so Popp.

Von Bastian Schröder