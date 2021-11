Leipzig

Sachsens Kulturstätten sind auf Geheiß der Landesregierung erneut dicht – eine Entscheidung, die viele Fragen aufwirft. „Warum wurden die Erkenntnisse der Modellprojekte nicht berücksichtigt? Warum wurden die Konzeptvorschläge aus dem Kulturbereich komplett ignoriert? Die größte Frage ist aber nun: Wer bleibt am Ende von uns übrig?“ So war es Anfang der Woche in einer Mitteilung der Cammerspiele zu lesen, wo man – wie auch an anderer Stelle – das 2G-Plus-Modell anstelle einer kompletten Schließung bevorzugt hätte.

Wer am Ende übrigbleibt – um dieser Frage auf den Grund zu gehen, muss man eine andere stellen: Wer soll das bezahlen? Lautete die Antwort darauf im vergangenen Winter im Wesentlichen: „der Bund mit seinen November- und Dezemberhilfen“, herrscht derweil noch viel Unklarheit. Denn eben jene Hilfsprogramme gibt es nicht mehr, und so müssen sich Leipzigs Kulturstätten an anderer Stelle nach Kompensation umschauen.

„Großes Rätselraten“

Jörg Folta nennt zwei Programme, die für seinen Felsenkeller wohl ausschließlich in Frage kommen dürften: die Überbrückungshilfe 3 Plus sowie das Kurzarbeitergeld. Ersteres, so erklärt er, helfe bei der Deckelung der Fixkosten und somit vor allem dabei, Mieten und Co. zu zahlen. Letzteres, die Angestellten zu halten. Die Anträge dafür seien „nach wie vor eine komplizierte Angelegenheit, aber inzwischen sind wir ja eingespielt“, resümiert er mit einer gewissen Ernüchterung.

Bei den Kinos herrscht noch „großes Rätselraten“, wie Georg Wehrstedt sagt. Für den Cineplex-Chef in Grünau steht jetzt erst einmal im Vordergrund, das Haus herunterzufahren und darauf vorzubereiten, wieder den Betrieb aufzunehmen, sobald dies möglich ist. Parallel schaue man, welche Hilfsprogramme in Frage kommen. Neben den genannten könnten das im Falle der Kinos auch eine Unterstützung via Filmförderung sein.

„Von Sachsen selbst gab’s noch nie was“

Diesen Weg möchte Petra Klemann, neben der vermutlich erneuten Einführung von Kurzarbeit ab Dezember, zusätzlich versuchen. Doch auch die Leiterin der Passage Kinos hat sich aufgrund der Kurzfristigkeit der Schließung, mit der sie selbst nicht gerechnet habe, noch nicht tiefergehend damit beschäftigt, was unter welchen Maßgaben möglich ist. Zumal die Lage aufgrund des sächsischen Kultur-Lockdowns eine andere ist als im vergangenen Winter. An einen Finanzausgleich von Seiten des Landes glaubt Klemann nicht: „Von Sachsen selbst gab’s noch nie was, außer Kredite.“

Ob möglicherweise auch der Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen hilft, ist derweil fraglich – Sachsen könnte dort womöglich komplett herausfallen. Denn die sogenannte Wirtschaftlichkeitshilfe gewährleistet lediglich, „dass Veranstaltungen auch dann durchgeführt werden können, wenn aus Gründen des Infektionsschutzes weniger Besucherinnen und Besucher zugelassen sind und somit weniger Tickets verkauft werden können“. Da aber nichts stattfindet, könnte es auch keine Aufstockung geben.

Keine Möglichkeiten für finanzielle Polster

Auch die Cammerspiele sehen deshalb vor allem die Überbrückungshilfe 3 Plus sowie das Kurzarbeitergeld als die offensichtlichsten Hilfsprogramme an und wollen zugleich versuchen, eine Verlängerung und Aufstockung des Sonderhilfe-Zuschusses „Härtefall Kultur“ der Sächsischen Aufbaubank zu beantragen. Steffen Kache von der Distillery blickt ebenfalls in Richtung dieses Zuschusses, sieht für seine Branche ein anderes, größeres Problem: Für die Clubs sei der Winter die Zeit des Jahres, in der sie sich ein finanzielles Polster für den üblicherweise schwachen Sommer anlegen könnten. Einfach nur die laufenden Kosten abzudecken, reiche nicht. „Adäquate Hilfen gibt es nach wie vor nicht“, sagt er.

Umso größer sind die Hoffnungen auf und die Forderungen nach erneuter Kompensation nach Vorbild der November- und Dezemberhilfen im vergangenen Jahr.

Von Christian Neffe