Wie das internationale Künstlerprogramm Pilotenküche durch die Krise steuert

Leipzig

Bunt kostümierte Menschen scheinen ein fröhliches Sommerfest zu feiern, zu dem eine Frau mit Pandakopf singt. „Fake“ nennt sich das Video mit der ergänzenden Angabe Wynton Kelly Stevenson feat. Pam de Bahr. Den Streifen in der Art klassischer Musikclips hat Maeshelle West-Davies produziert. Sie ist nicht nur Künstlerin, sondern auch Kuratorin des Youtube-Kanals der Pilotenküche namens pktv.

Ganz spezifische Schwierigkeiten

Alle Kultureinrichtungen, große wie kleine, haben es gegenwärtig schwer. Mit ganz spezifischen Schwierigkeiten hat aber so ein Residenzprogramm wie die Pilotenküche zu kämpfen. Eigentlich wäre gerade Wechsel. Von April bis Juni sollten Künstlerinnen und Künstler aus Australien, Kanada, Griechenland, Holland, Israel, Japan, Österreich, Tschechien und den USA zu Gast sein, ergänzt durch lokale Teilnehmer. Doch sogar Beteiligte, die sich schon in Deutschland befinden, können nicht kommen, sonst würden ihre Herkunftsländer die Fördermittel streichen. Und die gegenwärtigen Gäste haben Schwierigkeiten, wieder nach Hause zu gelangen.

Außen noch ruinös, innen gute Arbeitsbedingungen

Viele Leipziger kennen die Pilotenküche noch von den Spinnerei-Rundgängen, als es dort zumeist etwas schräger zuging als in den Privatgalerien. Gegründet wurde das Projekt 2007, zunächst mit österreichischen Gastkünstlern in einem Gruppenatelier. Der kontinuierlichen Professionalisierung folgte 2016 der Umzug in die früheren Dietzold-Werke an der Leutzscher Franz-Flemming-Straße. Von außen sieht die Brache, wo einst Stacheldraht produziert wurde, noch ziemlich ruinös aus. Doch die Abteilung, wo heute internationale Künstler für jeweils drei Monate arbeiten, ist schon saniert samt Fußbodenheizung. Hier steht nun deutlich mehr Platz zur Verfügung, die Räume sind lichtdurchflutet, die Kosten vergleichsweise günstig.

In der Pilotenküche wird tatsächlich gekocht

Gute Arbeitsbedingungen also. Doch zu den Prinzipien gehört eigentlich auch die Interaktion, das Arbeiten in der Gruppe, der Austausch weit über die Wände der Location und über die künstlerische Produktion hinaus. Der eigenwillige Name des Projektes passt insofern, dass gemeinsames Kochen und Essen tatsächlich eine wichtige Rolle spielt. Einmal im Quartal werden sogar andere Residenzen wie LIA oder Fugitiv, weitere befreundete Institutionen und ehemalige Teilnehmer zum Festmahl eingeladen.

Jos Diegel, ein Leipziger Künstler, lokaler Resident im Frühjahr 2019, betont, wie wichtig ihm diese Dynamik war. „Für mich wurden durch die Gruppenausstellungen unmittelbar neue Projekte mit Film und Malerei angestoßen.“

Auch jetzt kein Stillstand

All das geht im Moment nicht, dennoch herrscht kein Stillstand. Neben der unvermeidlichen Mittelbeschaffung steht die Kommunikation über digitale Kanäle im Vordergrund. „Was wir alle haben ist Internet, solange das nicht zusammenbricht“, sagt Julianne Csapo, seit vergangenem Jahr Executive Direktorin der Einrichtung, mit etwas bitter gefärbtem Optimismus. Die Ausstellung „Hard Fluid Betrayal“, die am 21. März beginnen sollte, wurde komplett fotografiert. Jetzt steht die virtuelle Rundschau im Netz.

Eigener Youtube-Kanal

Bereits zu den Designers Open im Oktober letzten Jahres ging „pktv“ an den Start. Ein Fernsehsender ist das nicht, aber ein Youtube-Kanal. Dieser wird nun in der gegenwärtigen Situation forciert ausgebaut. Die Streifen sind so unterschiedlich wie die Künstlerpersönlichkeiten. Solch ein Musikclip wie „Fake“ ist die Ausnahme. Manches sind Aufzeichnungen von Performances wie Denise Hollands „Selbstzerstörung“. Doch es gibt auch formale Experimente. So ist Austin Turleys „Parting Gesture III“ praktisch abstrakte Malerei mit der Kamera, während Lily Koto Olive collageartig mit Wittgenstein auseinandersetzt.

Immer um Mitternacht ein neues Video

Solange der Shutdown anhält, soll jeden Tag Punkt Mitternacht ein neues Video von jetzigen oder früheren Residenten online gehen. Die Not macht erfinderisch. Einfach auf bessere Zeiten warten, wollen die Pilotenköche so wenig wie die Akteure anderer Einrichtungen.

Von Jens Kassner