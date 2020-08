Wie der Leipziger Club Elipamanoke ums Überleben kämpft

Leipzig

Die beiden Discokugeln über dem kleineren Floor hängen da wie eine Erinnerung. Zeit, dass sich was dreht, scheinen sie zu mahnen. Doch das wird im Elipamanoke noch eine ganze Weile dauern. Schon seit unglaublichen fünf Monaten ist hier das Nachtleben – wie in allen anderen Leipziger Clubs – ausgeknipst. Beim Gang durch die Räume illustriert Booker und Öffentlichkeitsarbeiter Sebastian Vogt den Alltag in der Location, bestehend aus Baumaßnahmen, Überlebenskampf sowie dem Schwanken zwischen Hoffnung und Befürchtung.

Der Club in einem Plagwitzer Backstein-Hinterhof hat eine treue, solidarische Besuchergemeinde, wie das aktuelle und in der Szene oft praktizierte Crowdfunding im Netz zeigt. Die angepeilte Mindestsumme von 10 000 Euro an Spenden ist drei Wochen vor Ende so gut wie erreicht. „Wir sind begeistert von der bisherigen Unterstützung, aber für den Erhalt des Clubs ist es existenziell, dass wir auch das zweite Ziel von 40 000 Euro erreichen“, betont Vogt.

Schon vor dem Shutdown dichtgemacht

Das Eli, wie der Club genannt wird, gehört zu der Branche, die größtenteils schon vor dem offiziellen Shutdown alle Veranstaltungen abblies, um das Risiko eines „Superspreading-Events“ in den eigene Räumen zu vermeiden. „Wir waren die Ersten, die ihren Betrieb vorsorglich eingestellt haben – und werden wohl zu den Letzten gehören, die ihn wieder aufnehmen können“, glaubt der 32-Jährige.

Bei monatlich etwa 10 000 Euro an laufenden Kosten eine denkbar beunruhigende Perspektive. Das Eli musste einen Kredit aufnehmen, denn weder die bisherige staatliche 9000-Euro-Soforthilfe noch die – ebenfalls als großartig empfundene – Spritze aus der „Soliticket“-Aktion des LiveKommbinats können auf lange Sicht abfedern, was da noch finanziell auf den Club zukommt. Durch den Kredit schaffe man es vielleicht bis zum Jahresende, so Vogt. Danach muss die Antwort auf die entscheidende Frage kommen: Wann wird Entwarnung gegeben?

Gagen für Künstler aktuell nicht einspielbar

Ein Betrieb unter aktuellen Bedingungen widerspräche jedenfalls nicht nur der Verantwortung, sondern auch der Clubkultur, die von Interaktion und Nähe lebt, sowie von der wirtschaftlichen Vernunft. Auf der Fläche des Eli könnte nach geltenden Regeln höchstens ein Drittel der Gäste aus der präcoronischen Ära Platz finden – und auch dies nur ohne Tanzlustbarkeit. „Damit würden niemals die Gagen für die Künstler und weitere Produktionskosten eingespielt“, betont Vogt.

Das Zwangs-Aus nutzt das rund 30-köpfige, größtenteils ehrenamtlich arbeitende Team für Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen. Der erste Floor ist zugestellt mit Baumaterial und Werkzeug, überdacht von 14 weißen Rechtecken, über die Videoeffekte für die gelegentlichen Live-DJ-Streams flimmern.

Werkeln für den Tag X

In einem Raum wurde der Putz abgehauen, die Wand mit gespendeten Fliesen gestaltet. Die Garderobe hat eine Umgestaltung hinter sich, es gibt einen neuen Toilettentrakt. Betriebstechnisch und ausstattungsmäßig also läuft alles auf den Tag X hinaus, die Rückkehr ins Clubleben. In der Pipeline stecken Überlegungen, vielleicht doch einen kleinen Biergarten aufzumachen.

Das Elipamanoke, hervorgegangen 2007 aus einem Plagwitzer Wächterhaus-Projekt und fünf Jahre später in die größeren Räume der Markranstädter Straße 4 umgezogen, steht für die Wiederbelebung einstiger Abrisshäuser und lange brach liegender Stadtteile. Der Club unterstützt junge Menschen auf ihrem Weg, ihr musikalisches Talent im Spektrum zwischen Techno, House und Hip Hop bis hin zu Jazz weiterzuentwickeln und hilft, erste Produktionen zu realisieren.

Großen Wert legt das Team auf ein diskriminierungsfreies Miteinander. „Von daher geht es auch um den Erhalt eines sozialen, sicheren und identitätsstiftenden Rückzugsortes“, erklärt Vogt. „Wir dürfen einfach nicht verschwinden.“

Die Crowdfunding-Kampagne läuft bis zum 5. September; zu finden ist sie auf www.startnext.com/elipandemie

Von Mark Daniel