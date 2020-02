„Wie die Schweine“: Agustina Bazterrica über eine Zeit, in der der Mensch zur Ware wird

Buenos Aires

Es gibt Wörter, die die Realität verschleiern sollen. Und zwar deshalb, weil die radikale und bestialisch konstruierte Wirklichkeit genügt, um zu verstehen, welcher Gräuel unter der Oberfläche wabert. In ihrem Roman „Wie die Schweine“ schafft Agustina Bazterrica eine erschreckend detaillierte Dystopie, stetig dazu angehalten, die Versachlichung der moralischen Abgründe nie aus ihrem Ton zu entlassen. Die Argentinierin skizziert eine Gesellschaft, die sich schon längst von den uns vertrauten Wertemodellen verabschiedet hat. Die den natürlichen Kreislauf des Fressens und des gefressen Werdens durchbricht und in der der Mensch zur Ware wird. Definitiv nichts für zarte Mägen.

Mensch ist Problem und Lösung zugleich

„Rumpfhälfte. Betäubungsapparat. Schlachtstraße. Zeckenbad. Diese Wörter kommen ihm in den Sinn, suchen ihn heim. Zermürben ihn.“ Protagonist Marcos arbeitet in einer Schlachterei. Das Schlachten hat er gelernt, nichts anderes kann er. In der Zeit vor dem „Übergang“ verantwortete er die Abläufe der tierischen Fleischproduktion. So wie wir sie heute meinen zu kennen, aber eigentlich nicht näher kennenlernen wollen. Inzwischen tötet er Menschen.

Die Ausgangssituation: Fast alle Tiere sind verschwunden. Gejagt und gemeuchelt, weil sie einen vermeintlich tödlichen Virus in sich tragen, der dem Menschen hätte gefährlich werden können. Wohin also mit der unstillbaren Fleischeslust? Der Mensch wird zeitgleich zum Problem und zur Lösung der Krise. „Stücke“ nennen Marcos und die anderen ihre eigene Spezies, die sie zum Vieh verdammen. Erst verpönt und unter der Ladentheke gehandelt, wird das Geschäft mit eben jenen mehr und mehr salonfähig. Eine Industrie reift heran, die den Wert eines Menschenlebens zur existenziellen Frage macht.

Die Autorin Agustina Bazterrica landete mit ihrem Roman „Wie die Schweine“ in ihrer Heimat Argentinien einen Bestseller. Quelle: Alejandro Meter

Maßlosigkeit schafft Barbarei

Den Spiegel vorhalten. Vermutlich die passendste Beschreibung für das, was die Autorin in „Wie die Schweine“ versucht. Zeigen, was Konsum aus Menschen macht. Denn die Gier nach Fleisch endet nicht beim Nutztier. Der Mensch kannibalisiert sich, weil er nicht verzichten will. Und wie sooft profitieren wenige von dem Schicksal vieler. Bazterrica macht den Menschen zum Opfer eines Lebensstils, für den er selbst die Verantwortung trägt.

Mit fast stoischem Pragmatismus spricht der Protagonist Marcos über das Geschäft mit dem Spezialfleisch. Ein weiterer Begriff, der das umschreibt, was zwischen den Zeilen längst erschreckende Gewissheit ist. Die Distanz zur Ware, dem Vieh, ist für Marcos Überlebenstaktik. Ihnen die Menschlichkeit abzusprechen eine Rechtfertigung für das Unrecht an der eigenen Spezies.

Ekel vor der eigenen Spezies

Bazterrica konzipiert mit ihm einen Charakter, der den Status Quo in Frage stellt und damit zugleich die Ausweglosigkeit einer Lebensart verdeutlicht. Wer Täter ist und wer Opfer scheint egal, denn der Sündenfall ist irreparabel. Viele Szenarien tun regelrecht weh. Potenzieren die Grausamkeit in so bizarre Sphären, dass man selbst in der eh schon zugespitzten Rahmung menschlicher Abgründe an Übertreibung glaubt.

Es ist ein Lesen, um zu entkommen. „Wie die Schweine“ lässt uns nicht gut aussehen. Den Menschen, der nach so vielen moralischen Verfehlungen der Vergangenheit und Gegenwart, noch einen Schritt weitergeht.

Von Lisa Schliep