Wie eine Covernacht zum Klassentreffen der Hamburger Schule wird

Leipzig

„He, Monika“ heißt es zur Begrüßung und das passt mindestens in doppelter Hinsicht, auch für diejenigen im Raum, die gar nicht Monika heißen (also vermutlich alle). Weil es irgendwie heimelig klingt und nach früher, und gleichzeitig der Song einer der jungen deutschsprachigen Bands ist, die es ohne Die Sterne und Tocotronic wahrscheinlich nicht geben würde. Herzlich Willkommen zum Klassentreffen der Hamburger Schule! Die alljährliche, mindestens legendäre, wenn nicht sagenumwobene Covernacht im Ilses Erika widmet sich diesmal den Zentralgestirnen einer Jugendbewegung deutschsprachiger Independent-Musik der neunziger Jahre.

Zwölf Bands stehen an diesem Freitagabend, ach was, dieser Nacht (die letzte Band beginnt um drei) auf der kleinen Bühne und verbeugen sich mit je drei Songs vor den Sternen oder Tocotronic oder beiden. Zur Einordnung: Das entspricht unter Bescheidwissenden in etwa einem Abend mit den Ärzten und den Toten Hosen oder Oasis und Blur oder Chemie und Lok – oder, um im Bild der (Hamburger) Schule zu bleiben: einem gemeinsamen Klassentreffen der A und B. Geht also in Richtung interkulturelle Verständigung.

Zur Galerie Leipziger Bands haben Freitagnacht bei der legendären Covernacht im Ilses Erika der Hamburger Schule gehuldigt.

„Du bist der Jackpot meines Lebens / zugegeben / der Vergleich ist eher schief als eben / doch wenn du lachst, gehen drei Sonnen auf / Wir sind raus / und wir sind stolz darauf“, eröffnet Tinnef & Kaputtnik mit E-Gitarre und Loopstation. Sofort ist klar, dass das ein großer Abend wird. Diese Zeilen! Diese Melodien! Wann bauen sie in Hamburg (oder Weimar) endlich ein Spilker-und-von-Lowtzow-Denkmal?

Kann man nun nur auf Englisch über Sex singen? Oder auch auf Deutsch?

Fett & Rosig spielt erst „Was hat dich bloß so ruiniert“, als ob es von den Fehlfarben wäre, dann „Ich bin neu in der Hamburger Schule“ à la „ Westerland“ von den Ärzten. Bungalow4 lässt mit „Aber andererseits“ die polnischen Gitarren wegfliegen, die Arme und Beine in Reihe 1 hinterher. Auf ihr tocotronisches „Über Sex kann man nur auf Englisch singen“ antwortet später Mjuix mit „Trrrmmer“ der Sterne: „Wir hatten Sex / Wir hatten Sex / Wir hatten Sex“. Geht also doch.

Zwischendurch singt Reitler mit „Risikobiographie“ und „Das bisschen besser“ zwei wahre Sterne-Perlen: „Ich bemerke, dass ich selbst / auch Spuren hinterlasse / jeden Tag, zum Beispiel mit der Kaffeetasse.“ Las Mañanitas, ein weiterer Fixstern im Ilse-Coveruniversum verlegt Hamburg dann nach Texas und packt zwischen Tocotronics Punkhymnen „ Freiburg“ und „Aber hier leben, nein danke“ die wunderlich-wunderbaren „Inseln“ der Sterne.

So ist das nun mal auf Klassentreffen

Die blasse Band Flynn tut in diesem Rahmen bisschen zu professionell („Wir machen jetzt noch einen Line-Check“), worüber sich die Local Heroes (Helden des Lokals) Ben Tronic & Blumenstern („Hallo Leipzig!“) hernach lustig machen. Mit Geige, Akustikgitarre und zerbrechlichem Gesang huldigen sie dem Schöngeist Dirk von Lowtzow sehr schön eigenwillig, leider auch mit dessen schlimmstem Lied „Unwiederbringlich“.

Danach spielt die Band mit dem besten Namen, Amore Meow, wahnsinnig zeitgeistige, also dunkel-elektronische, also prima gegen den Strich gebürstete Versionen von „Bitte gebt mir meinen Verstand zurück“ und der Hymne der Konzertkritik: „Ich will für dich nüchtern bleiben / unaufhörlich Berichte schreiben.“ Die letzten drei Bands rumpeln sich durch relativ langweiliges Eins-zu-eins-Nachspielen, was der Stimmung aber natürlich keinen Abbruch tut.

Übrigens sind die echten Sterne und noch mehr Tocotronic nach wie vor quicklebendige Bands, auch wenn man das hier nicht merkt, wo genau drei Songs aus den letzten 13 Tocotronic-Jahren und kein einziger der letzten 18 Sterne-Jahre erklingen. Aber so ist das nun mal auf Klassentreffen: Man vergisst die Gegenwart. Dann vergisst man zu gehen, wenn es am schönsten ist und stolpert kurz vor halb vier selig in die Nacht und weiß: Gleich gehen drei Sonnen auf.

Das neue Album der Sterne, „Die Sterne“, erscheint am 28. Februar, die Band spielt am 12. März im Conne Island. Die nächste Ilses-Erika-Covernacht widmet sich im Januar 2021 Beyoncé.

Leses Sie auch:

Von Benjamin Heine