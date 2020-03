Zwischen neuer Platte und alten Klassikern: „Once Upon a Mind“ soll James Blunts ehrlichstes Album sein. Glaubhaft, wenn man sich sein Konzert in der Arena besieht. Besonders ein Song sticht dabei hervor.

Wie eine heiße Schokolade vor dem Kamin: James Blunt in der Arena

Quarterback Immobilien Arena - Wie eine heiße Schokolade vor dem Kamin: James Blunt in der Arena