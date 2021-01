Wie es mit Leipzigs Kulturinstitutionen im verlängerten Lockdown weitergeht.

Leipzig

„Die Stadt Leipzig“, ließ das Rathaus am Mittwoch wissen, „lässt ihren Kulturbetrieb weiterhin ruhen: Die städtischen Bühnenhäuser Oper, Gewandhaus, Schauspiel und Theater der Jungen Welt bleiben für den Publikumsverkehr sowie für Eigen-, Fremd- und Mietveranstaltungen vorsorglich auch den ganzen März über geschlossen. Eine schrittweise Wiedereröffnung ist je nach Entwicklung der pandemischen Lage rund um das Osterfest 2021 vorgesehen.“ Über diese und weitere Festlegungen hätten sich Oberbürgermeister Burkhard Jung und Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke verständigt.

Kulturbürgermeisterin. Skadi Jennicke

Dass einstweilen weiterhin nichts geschieht auf Leipzigs Bühnen, dürfte angesichts der Verlängerung des Lockdowns in Sachsen bis zum 14. Februar niemanden überrascht haben. Zumal Oper und Schauspiel bereits in der vergangenen Woche angekündigt hatten, dem Beispiel der freistaatlichen Bühnen zu folgen, die verlautbart hatten, auch den März über für den Publikumsverkehr geschlossen zu bleiben. Jennicke: „Wir sind bisher immer mit den städtischen Maßnahmen denen des Freistaates gefolgt.“ Wobei diesmal die etwas schwammige Formulierung „um Ostern herum“ einer Leipziger Besonderheit geschuldet ist. Denn in der Stadt Johann Sebastian Bachs spielen die Aufführungen der Passionen mit dem Thomanerchor und dem Gewandhausorchester eine große Rolle. Und da nach dem Wegfall des Weihnachtsoratoriums nicht auch noch das letzte Passionskonzert des scheidenden Thomaskantors Gotthold Schwarz der Pandemie zum Opfer fallen soll, soll es in der Thomaskirche, lassen die Ansteckungszahlen es zu, bereits am Gründonnerstag und Karfreitag wieder losgehen. In welcher Form auch immer. Jennicke: „Ich gehe davon aus, dass es eine Johannes-Passion geben wird.“

Mit Brahms und Strauss in Verzug

Obgleich an eine Rückkehr selbst zum eingeschränkten Spiel- und Publikumsverkehr also bis einschließlich März nicht zu denken ist, hofft man in den Eigenbetrieben darauf, dass der harte Lockdown am 14. Februar beendet werden kann. Zwar lässt das Rasthaus prinzipiell freie Hand, indem es festlegt: „Über den Probenbetrieb entscheiden die Eigenbetriebe individuell“. Aber für alle Häuser gilt, was Gewandhausdirektor Andreas Schulz zusammenfasst: „So lange wir uns im Lockdown befinden, ist ein geregelter Probenbetrieb nicht möglich.“

Gewandhausdirektor Andreas Schulz.

Die Zeit danach allerdings ist bereits straff durchgetaktet. In der Oper muss der Probenbetrieb dringend wieder aufgenommen werden, um ab April wieder spielen zu können. Im Gewandhaus stauen sich zudem die CD-Aufnahmen: Ehrendirigent Herbert Blomstedt hängt mit seinem Brahms-Zyklus für Accentus in der Warteschleife, Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons ist in Verzug mit der monumentalen Strauss-Box (Deutsche Grammophon), die seine beiden Orchester aus Leipzig und Boston im Mai 2022 pünktlich zur ersten gemeinsamen Tour auf den Markt bringen wollen. „Um das zu schaffen“, sagt Andreas Schulz, „Müssen die Aufnahmen spätestens Ende des Jahres im Kasten sein. Und da wir dem Publikum bis Ende des Jahres nicht ausschließlich Richard Strauss präsentieren wollen, ist es notwendig, die Schließzeit zu nutzen und vorzuproduzieren.“

Das Restprogramm gibt’s am 8. März

Überdies müssen er und sein Konzertbüro-Chef Tobias Niederschlag planen, wie der Rest der Spielzeit aussehen könnte, sollte es im April wieder losgehen. „Da sind“, verspricht Schulz, „Programme dabei, auf die man sich wirklich freuen kann“. Bekanntgeben will er sie am 8. März. Bis dahin gibt es vielleicht auch eine Entscheidung zum Mahlerfestival im Mai. Der Gewandhauschef verweist auf noch nicht abgeschlossene Gespräche. Aber da im Mai, selbst wenn alles wieder geöffnet sein sollte, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch Abstandsregeln einzuhalten sind, die ein solches internationales Festival zum wirtschaftlichen Selbstmord machen würden, kann man hinter diesen Höhepunkt im Musikjahr wohl langsam den Haken setzen. Was auch fürs Rosentalkonzert gilt. Doch steht hier ebenfalls die endgültige Entscheidung noch aus.

Olaf Thormann, Direktor des Grassimuseums für Angewandte Kunst.

Für die städtischen Museen gelten andere Regeln, weil sie, so Jennicke, „Besucher besser leiten, verteilen und auf Abstand halten können als die Bühnenhäuser mit ihrem auf Ereignisse fokussierten Publikumsaufkommen“. Olaf Thormann, Direktor des Grassimuseums für Angewandte Kunst, hält eine Wiederöffnung Mitte Februar dennoch „für nicht sehr realistisch“, auch Kollegen in anderen Bundesländern würden nicht mehr davon ausgehen, dass die Museen noch im Februar wieder in Betrieb gehen. „Aber wenn wir eine gewisse Vorlaufzeit hätten, um die Aufsichten und alles andere einzuplanen, dann würde es nicht an uns scheitern.“ Thormann plädiert für eine gesicherte Perspektive ab März, statt „ von Woche zu Woche eine Wackelpartie zu haben“.

Verlängerte Öffnungszeiten im Grassimuseum

Eine Wiedereröffnung im übernächsten Monat würde die längst vorbereitete große Ausstellung „Reklame! Verführung in Blech“ retten, die bis 9. Mai geplant war. Dafür würde man verlängerte Öffnungszeiten bis 21 Uhr in der Woche und bis 22 Uhr an Freitag und Samstag vorsehen – einerseits, um die Besuchermenge zu entzerren und andererseits, um probeweise neue Zeitfenster aufzumachen.

Von Peter Korfmacher