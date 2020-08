Wie gemalt: Seeklang-Festival der Kaos-Kulturwerkstatt

Leipzig

Man muss ein wenig aufpassen an diesem Ort. Also der „einmalig schönen Kaos-Seebühne in Alt-Lindenau“, wie es dann auch prompt und völlig zu recht auf der Webseite der Kulturwerkstatt zu lesen ist. Im Rahmen des dortigen Seeklang-Festivals gab es nun auch am Samstag einen dieser Konzertabende, an deren Ende man sich derart behaglich fühlt, dass man sich fragt, ob man denn in dieser Überdosis Idylle überhaupt noch zu einem distanziert-kritischen Gedanken fähig ist.

Der Abend ist mild, die Dämmerung beschert ein hübsches Farbenspiel. Es sind genau so viel Zuschauer da, dass es auf dem kleinen Terrain vor der kleinen Bühne unter großen Bäumen weder zu leer aussieht noch zu voll ist. Es erklingt gedämpftes Plaudern, die Leipziger „Morgenmuffel“-Gastronomen sind an ihrem Verkaufsstand auch am Abend überhaupt nicht muffelig, das Bier ist kalt, aber nicht zu kalt, die Luft frisch, aber auf die milde Art. In den Ästen der Bäume hängen Girlanden und eine Diskokugel, auf der Bühne steht eine Wohnzimmerstehlampe. Dahinter leuchtet matt der See.

Anzeige

Perfektes Ambiente

Man hält es echt kaum aus. Aber um jetzt doch endlich mal mit professioneller Selbstdisziplin und voll kritischer Distanz zum Eigentlichen zu kommen, nämlich den drei Konzert-Sets, die dieser Abend bescherte: Da lässt sich nur sagen – sie passten perfekt ins Ambiente. Und überzeugten dann auch noch musikalisch. Kann das wahr sein?

Weitere LVZ+ Artikel

David Samito macht mit seiner, so die Anmoderation, „Pop-Funk-Hiphop-Mischung“ den Anfang. Von der Akustikgitarre übers Keyboard zur E-Gitarre und wieder zurück wechselnd, gerät der Auftritt zum lässig-leichten Songreigen. Eingängig aber nicht simpel erklingen Sommerstücke entspannter Lebensfreude, sanft melancholische Momente inklusive. „Wine In Our Garden“ heißt ein Lied – und allein die Titelzeile bringt die Stimmung, die Samito verbreitet, bestens auf den Punkt.

Komplizen lassen aufhorchen

Dass im Anschluss die Komplizen tatsächlich Gottfried Benns dunkle „Gefilde der Unseligen“ besuchen respektive besingen, ändert nichts an der wohligen Stimmung am Seebühnen-Gefilde, lässt allerdings gehörig aufhorchen. Interessant eigenwillig ist, was Frontfrau Ellen Bonte mit ihrer Komplizen-Band zu Gehör bringt. Diese, sonst im Quintett-Format zu erleben, wurde für die kleine Seebühne zum Trio mit Gitarre, Violine und Kontrabass geschrumpft. Brüchig spröde, gleichwohl kraftvoll klingen diese Songs, die auch selbstironische Grübeleien und Weltbetrachtungen in einem bittersüßen melodiösen Fluss dahin treiben lassen. Und wie gut sich neben den sonst eigenen, mal in Deutsch, mal in Englisch verfassten Texten, dann des alten Gottfrieds traurig schönes Poem einfügt, ist in der Tat frappierend.

Nur Liegestühle fehlen

Zum Schluss betritt das Folk-Duo Fragile die Bühne für ein paar Songs, mit denen sich bestens lauschend und trinkend die Nacht rumbringen lässt. Gelungener Schlusspunkt eines gelungenen Konzertabends in einmalig schöner Kulisse. In der eigentlich nur eins fehlte: Liegestühle zum Reinlümmeln. Um auch mal was Kritisches zu sagen.

Von Steffen Georgi