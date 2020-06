Leipzig

Es ist eine Aufgabe, bei der es um Moral, Rechtssicherheit und Gerechtigkeit geht. Unter welchen Umständen kamen Kunstwerke einst in die Museen, insbesondere während der Zeit zwischen 1933 und 1945? Bei welchen Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen handelt es sich um Nazi-Raubkunst, die aus Beschlagnahmungen oder aus fluchtbedingten Verkäufen stammt? Spätestens seit dem 2013 bekannt gewordenen „Fall Gurlitt“ ist das Thema Provenienzforschung in der Öffentlichkeit angekommen. In Leipzig wird daran jetzt gespart, obwohl es in der Ende Februar beschlossenen Museumskonzeption ganz oben steht.

Hoher Anspruch

Dort heißt es: „Die Aufklärung des NS-Kunstraubs gehört unverändert zu einer der verantwortungsvollsten Aufgaben deutscher Museen. Die Stadt Leipzig stärkt ihr Ansehen als weltoffene internationale Kulturstadt mit dem klaren Bekenntnis zu einer systematischen Provenienzforschung.“

Noch im Jahr des Ratsbeschlusses driften Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Im Oktober läuft ein vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg finanziertes Projekt zur Provenienzforschung im Museum der bildenden Künste (MdbK) aus. Einen erneuten Antrag gab es nicht, wohl auch, weil die Stadt eine eigene Stelle dafür einrichten wollte. Im Antrag des noch laufenden Projektes, so das Zentrum Kulturgutverluste gegenüber der LVZ, sei jedenfalls festgehalten worden: „Erklärtes Ziel ist die Schaffung einer eigenen Provenienzforschungsstelle für das Museum der bildenden Künste durch die Stadt Leipzig.“

Einrichtung einer Stelle zur Provenienzforschung ist „Notwendigkeit“

Und in der Museumskonzeption steht, bezogen auf das MdbK: „Generell ist die Herkunftsforschung keine temporäre Maßnahme sondern mittlerweile eine Kernaufgabe von Museen. Die Einrichtung einer solchen Stelle ist in einem Museum wie dem MdbK geradezu zu einer Notwendigkeit geworden.“

Mit der „Notwendigkeit“ ist das nicht einmal vier Monate später so eine Sache: Die Stelle wird es nicht geben. Dazu Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke ( Die Linke) auf LVZ-Anfrage: „Das Museum der bildenden Künste hat die Einrichtung einer Stelle für Provenienzforschung beantragt. Wir waren mitten in der Abstimmung des Stellenplans für den Doppelhaushalt 2021/22, als die Corona-Krise kam. Durch die schwierige finanzielle Situation, in der sich die Stadt nun durch die Krise befindet, werden wir zum aktuellen Zeitpunkt keine zusätzliche Stelle einrichten können.“

Jennicke verweist auf die im Herbst 2019 gegründete „Fachgruppe Provenienzforschung“. Dort werde der Austausch unter wissenschaftlicher Begleitung von Gilbert Lupfer, Vorstand des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, kontinuierlich fortgesetzt. „Alle Expertinnen und Experten der Leipziger Einrichtungen, dazu gehören Archive, Bibliotheken, Sammlungen und Museen, vernetzen ihre Arbeit und tauschen Forschungsergebnisse aus.“

Nur noch eine befristete Projektstelle in vier städtischen Museen

Fakt ist aber auch: Ab Oktober gibt es in den vier städtischen Museen Leipzigs nur noch eine befristete Projektstelle zur Provenienzforschung, ebenfalls von Magdeburg finanziert – und zwar im Stadtgeschichtlichen Museum. Ansonsten muss sie nebenher erledigt werden. Können so die Sammlungen der städtischen Museen systematisch durchleuchtet, die eigenen Ansprüche erfüllt werden?

„Total bedauerlich“

Der von der Kulturbürgermeisterin erwähnte Gilbert Lupfer sieht die Situation in Leipzig nicht unkritisch: „Natürlich können wir uns nicht in kommunale Angelegenheiten einmischen, aber wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die Provenienzforschung so prominent in der Museumskonzeption verankert ist und dass die Stadt eine Stelle dafür vorgesehen hatte.“ Dass es nun anders komme, „finden wir total bedauerlich“. Man hoffe, dass sich noch Wege finden, die Stelle einzurichten. Das Zentrum sehe die Projektförderung bei großen Städten wie Leipzig als eine Art Anschubfinanzierung. Das könne man eine Weile machen, aber dann sei es wünschenswert, wenn von Seiten der Kommune Kontinuität einziehe, so der Vorstand des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste..

Schönreden will auch Jennicke die Situation im Museum der bildenden Künste nicht: „Die Stadtverwaltung nimmt die Sorgen ernst.“ Man habe großes Verständnis dafür, dass die derzeitige Situation als unbefriedigend empfunden werde.

Viele ungeklärte Fälle

Tatsächlich sind die Kataloge der ungeklärten Fälle in allen städtischen Museen nicht dünn, auch im MdbK nicht. Seit viereinhalb Jahren ist hier Birgit Brunk mit dem Thema befasst – immer wieder von Projekt zu Projekt, Antrag zu Antrag, was viel Zeit frisst. Brunk ist eine erfahrene Kunsthistorikerin, national und international gut vernetzt, mit den Leipziger Gegebenheiten vertraut. Eine detektivische Ader sei auch hilfreich, sagt sie. Die oft aufwendige Recherche in Datenbanken, Archiven, Inventarlisten macht ihr Spaß. Die provisorische Realität hinter der öffentlich seit Jahren deklamierten Bedeutung der Provenienzforschung nicht so. Dafür sei eine angemessene Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus einfach zu wichtig, findet sie.

Im Moment untersucht Brunk die Erwerbungen der Graphischen Sammlung zwischen 1933 und 1945. Im Fokus steht dabei das Auktions-Institut C. G. Boerner, ehemals Leipzig, heute Düsseldorf/ New York. „Zwischen dem Auktionshaus und dem MdbK bestand eine langjährige und vertraute Geschäftsbeziehung, die 1933 nicht abbrach. Da erwiesenermaßen nach 1933 zunehmend Kunstwerke aus jüdischem Besitz in den Versteigerungen angeboten wurden, werden aktuell alle Boerner-Erwerbungen auf möglichen jüdischen Vorbesitz geprüft“, erklärt Brunk.

Wem gehörte einst die „Salome“ von Lovis Corinth ?

Was im Museum noch an Forschungsarbeit zu leisten ist, machen allein Hinweise an diversen Kunstwerken in der Dauerausstellung deutlich: „Provenienz in Abklärung“. Das gilt auch für eines der Leipziger Hauptwerke, die „Salome“ von Lovis Corinth. 1956 hatte der Dresdner Mediziner Paul Geipel (1869–1956) dem Museum einen großen Teil seiner Kunstsammlung vermacht, darunter auch das Corinth-Werk, das er wiederum von seinem Nachbarn Richard Müller (1874–1954), als Maler im Nationalsozialismus hoch geschätzt, in Dresden-Loschwitz erworben hatte. Zwei von Müller über Geipel ins Museum gekommene Werke stammten, wie sich später herausstellte, aus jüdischem Besitz und wurden an die Erben der ehemaligen Eigentümer restituiert.

Wem einst die Salome gehörte, ist noch unklar. Wie so vieles bei diesem Thema.

Von Jürgen Kleindienst