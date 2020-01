Wie viele Bild-Zuschreibungen in Museen sind falsch?

Leipzig

So viel scheint sicher: 1979 wurden fünf Gemälde aus Schloss Friedenstein in Gotha gestohlen. Fragen werfen nicht nur die Hintergründe der Tat und die Wiederbeschaffung auf, sondern auch neue Zuschreibungen bei drei der fünf Bilder. Untersuchungen haben wie berichtet ergeben: Die „Landstraße mit Bauernwagen und Kühen“ ist nicht von Jan Brueghel dem Älteren, sondern gilt jetzt als Werkstattarbeit. Das „Selbstbildnis mit Sonnenblume“, vermeintlich von Anthonis van Dyck, ist tatsächlich dessen Kopie eines unbekannten Malers. Statt Jan Lievens halten die Fachleute nun Ferdinand Bol für den Maler des „Bildnis eines alten Mannes“. Wir sprachen darüber mit Frank Zöllner, Direktor des Instituts für Kunstgeschichte an der Universität Leipzig.

Bei drei von fünf Bildern werden nun neue Autoren genannt. Bedeutet das, dass zahlreiche Zuschreibungen in Museen falsch sein könnten?

Sicher gibt es etliche Falschzuschreibungen in den Museen, das ist aber nicht ungewöhnlich und kaum anders zu erwarten. Bei der Masse von Kunst im öffentlichen Besitz schlummern in etlichen Sammlungen, vor allem in den Depots, ältere Zuschreibungen, die lange nicht mehr oder nie überprüft wurden.

Diese Fehlerquote „drei von fünf“, kann man die hochrechnen?

So kann man Gott sei Dank nicht rechnen. Ein Museum, das Zeit und Personal in die Bestandsarbeit investieren kann und will und zudem genügend prominente Werke besitzt, wird auf einem deutlich aktuelleren Stand sein, was die Zuschreibung anbelangt, als ein unterbesetztes Museum in der Provinz mit wenig Mitteln und wenig Aufmerksamkeit des Publikums.

Was sind Anlässe für ein Museum, eine Zuschreibung zu überprüfen? Muss erst ein Bild geklaut werden oder das Rembrandt Research Project anklopfen, damit genauer nachgesehen wird?

Richtig, diese Überprüfungen finden für bestimmte Werkgruppen vor allem bekannterer Künstler statt, also etwa für Rembrandt oder für Jan van Eyck. Auch bei Ausstellungen und Ausleihen kommt das Thema auf die Tagesordnung.

Hätten die Gothaer Bilder noch die alten Zuschreibungen, wenn Sie nicht gestohlen worden wären?

Schwer zu sagen. Die Zuschreibungen waren ja mehr als 40 Jahre alt, stammten teilweise noch aus der Zwischenkriegszeit. Doch seitdem hat es in allen Bereichen der Kunstgeschichte gewaltige Fortschritte gegeben, sowohl auf dem Gebiet der naturwissenschaftlich-technischen Untersuchungen als auch im Bereich der Stilkritik. Wir sind viel besser geworden.

Weltbekannt ist Ihre Expertise, wonach der „ Salvator Mundi“ nicht auf die alleinige Urheberschaft Leonardos zurückgehe, sondern es sich um eine Werkstattarbeit handele. Haben Sie schon Zuschreibungen in Museen angezweifelt? Oder werden Sie nur bei geplanten Verkäufen auf dem Kunstmarkt als Experte befragt?

Ich habe immer von einer sehr guten Werkstattarbeit gesprochen, die von Leonardo entworfen wurde und an der er wahrscheinlich mitgearbeitet hat. Diese Sicht setzt sich jetzt so langsam durch. Aber so ganz sicher sind wir immer noch nicht. Das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Der Salvator stammt konzeptuell zweifelsfrei von Leonardo, die Frage der hundertprozentig authentischen Ausführung des Bildes hingegen dürfte nur für Leute interessant sein, die an diesen Zirkus glauben und für solche, die das Bild erwerben möchten – also für eine überschaubare Zahl von Personen. Ansonsten äußere ich mich natürlich schon mal zu einer Zuschreibung, mal öffentlich, mal im Dialog mit dem Kunsthandel. Aber das ist eigentlich nicht mein Kerngeschäft.

Haben Museen eigentlich ein Interesse daran, ihre Bilder genauer unter die Lupe nehmen zu lassen?

Das genau ist eigentlich sogar eine der zentralen Aufgaben des Museums.

Gibt es eine Art Faustregel, ab welcher Entstehungszeit eines Bildes oder in welcher Art Museum man vergleichsweise häufig auf fragwürdige Zuschreibungen bei Gemälden trifft?

Eine Faustregel gibt es Gott sei Dank nicht, wäre ja auch langweilig. Falsche Zuschreibungen kann es in Provinzmuseen geben, aber auch in ganz großen Häusern mit riesigen Beständen. Da kann dann schon mal eine Überraschung auftauchen, auch im positiven Sinne. Kommt ja auch vor, findet aber merkwürdigerweise weniger Aufmerksamkeit als die Entlarvung einer Fälschung oder einer falschen Zuschreibung.

