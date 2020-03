Wie weiter in der Krise? Ein selbstständiger Fotograf aus Leipzig berichtet

Leipzig

Noch Anfang des Jahres hatte ich auf verschiedenen internationalen Fachmessen zu tun, darunter eine Veranstaltung für die Energiebranche, eine für Gefäßchirurgie und eine für die Gastronomie sowie deren Zulieferer.

Erste Veränderungen Mitte Februar

Die ersten spürbaren Veränderungen habe ich Mitte Februar wahrgenommen, von dem Zeitpunkt an gab es Hinweise zum Coronavirus auf den Webseiten der Veranstalter, und vor Ort wurden deutlich wahrnehmbar mehr Reinigungsmaßnahmen vorgenommen.

Ende Februar gab es Gerüchte um die Absage der ITB Berlin. Am 28. Februar kam sie dann, das war fünf Tage vor der Eröffnung, danach folgten Tag für Tag weitere Messeabsagen. Mit der Absage hatten sich auch meine Aufträge in Luft aufgelöst, denn wenn die Messe nicht stattfindet, kann ich auch keine Fotoaufnahmen machen.

Man möchte die Kundschaft nicht vergraulen

Nach Gesetz wäre es möglich, vom Auftraggeber dennoch das Honorar zu verlangen. Aber erfahrungsgemäß sitzt der Auftraggeber am längeren Hebel. Man möchte die Kundschaft ja auch nicht vergraulen, die nächste Messe kommt bestimmt.

Mittlerweile sieht es so aus, dass ich im März, April und Mai keine Einnahmen habe. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern existenzbedrohend. Es sind die drei Monate, in denen ich mein halbes Jahreseinkommen erwirtschafte.

Wenn die Hauptsaison komplett entfällt

Natürlich plane und kalkuliere ich immer so, dass ich zwei oder drei dünne Monate überbrücken kann, aber wenn nach dem branchentypisch schwachen Winter die Hauptsaison komplett entfällt, ist das mit Rücklagen nicht mehr zu kompensieren.

Mit einigen Kunden habe ich mich für ausgefallene Termine auf Ersatzaufträge geeinigt. Bei verschobenen Messen konnte ich mich auf Teilrechnungen einigen – 50 Prozent jetzt, 50 Prozent, wenn ich auf der nachgeholten Messe fotografiere. Das hilft ungemein.

Ich war einer der ersten Betroffenen in meinem Umfeld

Als mich vor etwas mehr als zwei Wochen die Krise erreichte, war ich einer der ersten Betroffenen in meinem Umfeld. Die Lage entwickelt sich rasant, heute betrifft das Thema jeden einzelnen, unabhängig von Branche, Einkommens- und Lebensverhältnissen.

Viel Zeit in Warteschleifen verbracht

Vom ersten Tag an habe ich mich mit Kollegen ausgetauscht, es gab da viel Halbwissen und keine Lösungen. Ich habe sofort angefangen, mich um Informationen und Hilfen zu kümmern, zu dem Zeitpunkt hatte jedoch niemand die vielen Soloselbstständigen, Klein- und Kleinstunternehmen auf dem Schirm. Ich habe Behörden und Politiker kontaktiert, umfangreiche Recherchen im Internet betrieben und in den Hotlines von Ministerien und Förderbanken viel Zeit in Warteschleifen verbracht.

Sehr hilfreich: die Initiative „Kreatives Sachsen “

Mit der Initiative „Kreatives Sachsen“ stehe ich in ständigem Kontakt, wir haben uns sehr gut ausgetauscht über die uns bekannten Möglichkeiten zum Umgang mit der Situation, davon profitieren hoffentlich auch viele andere Betroffene. Solidarität ist in unserer Branche nicht selbstverständlich, aber gerade jetzt enorm wichtig.

Mittlerweile ist das Thema in der Politik angekommen, und selbst der Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesfinanzminister Scholz wörtlich auch die Kreativwirtschaft und kleinste Unternehmen genannt. Bayern hat Anfang der Woche die „Soforthilfe Corona“ angekündigt, bis zu 5000 Euro Soforthilfe pro Unternehmen, es soll noch in dieser Woche die ersten Überweisungen geben. Das Formular für den Förderantrag ist bereits online.

In Sachsen gab es zunächst keine Lösung. Die empfohlenen Instrumente waren Liquiditätsdarlehen, die sich an Konzerne und mittelständische Unternehmen richten. Schon die Antragstellung erfordert ein enormes Fachwissen oder einen externen Berater.

Mittwochabend. Ich bin erleichtert

Was wir brauchen, sind zuschussbasierte Lösungen oder zinsfreie Darlehen, die mit vertretbarem bürokratischem Aufwand von Soloselbstständigen beantragt werden können. Am Mittwochabend kam dann endlich die Nachricht vom Sächsischen Wirtschaftsministerium, dass für Kleinst- und Kleinunternehmen, die aktuell durch das Raster der bestehenden Unterstützungsangebote fallen, ein Sonderprogramm aufgelegt wird: zinslose Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu acht Jahren, die für die ersten drei Jahre tilgungsfrei zur Verfügung gestellt werden. Auch das wird nicht für jeden Betroffenen das Richtige sein, aber ich bin unglaublich erleichtert.

Am Mittwochabend gab es das Gerücht, das Sächsische Ministerium für Wirtschaft und Arbeit würde darüber nachdenken, das geplante kreditbasierte Sonderprogramm in eine zuschussbasierte Lösung umzuwandeln, offenbar hat der Bundeswirtschaftsminister die dazu nötigen Mittel in Aussicht gestellt.

Die Lage ist wirklich dynamisch

Am Donnerstagvormittag dann die Eilmeldung: „Nothilfen in Coronakrise: Bundesregierung will 40 Milliarden Euro für Kleinstunternehmen bereitstellen“ Ein Teil davon soll als Zuschüsse vergeben werden, der Rest als Darlehen, beides jeweils schnell und unbürokratisch. Die Lage ist wirklich dynamisch. Was gestern noch galt, kann morgen ganz anders aussehen.

Als ich in den letzten zweieinhalb Wochen mit so vielen verschiedenen Personen über die Thematik gesprochen habe, hat mich der eine oder andere gefragt, ob sich meine Tätigkeit überhaupt lohnt. Die Frage ist berechtigt, es gibt in der Branche sehr viele Anbieter, bei denen es sich nicht rechnet. Darunter sind nicht wenige, die nach außen als Fotografen auf dem Markt auftreten, für die es in der unternehmerischen Realität aber ein Nebenerwerb ist. Auch dadurch ist die Branche selbst für erfahrene Berufsfotografen sehr schwierig geworden.

Ausbildung und Studium

Bei mir läuft es überdurchschnittlich gut, das sagen sowohl Berufskollegen, wie auch branchenfremde Unternehmer. Ich habe Anfang der 90er in einem Großstudio für Werbefotografie eine handwerkliche Ausbildung zum Fotografen gemacht und danach in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Fotografie als künstlerischen Studiengang studiert und mit dem Diplom abgeschlossen.

Seitdem biete ich Auftragsfotografie an für Kunden aus dem Bereich der Unternehmenskommunikation. In den letzten Jahren hat es sich so entwickelt, dass ich von Messeveranstaltern, Messebauunternehmen und Ausstellern bundesweit für Messefotografie gebucht werde. Von Leipzig aus bereise ich die Messeplätze der Republik, darunter Dresden, Berlin, Hamburg, Hannover, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg und München. Einiges davon mache ich alleine, aber oft beauftrage ich erfahrene Kollegen als „Subunternehmer“ oder Co-Fotografen.

Viel Zeit für meine Tochter

Für die nächsten Wochen habe ich aber erst einmal Pause und verbringe viel Zeit mit meiner Tochter, die gerade fünf Jahre alt geworden ist. Seit Mittwoch ist die Kita geschlossen.

Informationen und Hilfe: Martin Kindtworths wichtigste Anlaufpunkte in der aktuellen Situation waren neben dem Finanzamt und der Sächsischen Aufbaubank die Gewerkschaft ver.di und Kreatives Sachsen. Die Organisation wurde von den KreativunternehmerInnen selbst zur Stärkung der Branche ins Leben gerufen. Sie erfasst unter anderem die aktuelle Lage und informiert über mögliche Hilfen.

Von Martin Klindtworth