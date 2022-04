Leipzig

Das Leipziger Bachfest 2022 holt das wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Familienfest im Namen Bachs von 2020 nach. Am 20. April beginnt der Vorverkauf für die nächste Karten-Tranche. sprach drüber mit Michael Maul, dem Intendanten des Musikfestivals.

Zur Person Michael Maul ist 1978 in Leipzig geboren, wo er unter anderem Musikwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre studierte. 2002 wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bach-Archiv Leipzig und 2015 Dramaturg des Bachfestes, dessen Intendant er seit 2018 ist.

Worauf stellen Sie sich ein fürs Bachfest 2022? Wie viel Publikum können sie in die Säle lassen?

Wir rechnen im Prinzip mit vollen Häusern, gehen aber auf Nummer sicher für alle.

Heißt?

Wir haben bereits zweimal einen Vorverkauf rückabwickeln müssen, das möchten wir kein drittes Mal erleben. Also haben wir für „Bach – We Are Family!“ einen Dreistufenplan entwickelt: Wir sind im November in den Vorverkauf gegangen mit jeweils 40 Prozent der Saalkapazitäten. Nun, am 20. April, folgt die nächste Tranche: Wir gehen auf rund 70 Prozent, die zustande kommen, weil wir zwischen den Buchungsgruppen jeweils einen Platz freilassen. Und wenn kurz vor dem Bachfest die letzten Beschränkungen fallen sollten, womit ich eigentlich rechne, wird es eine größere Menge Einzelkarten geben – dann würden wir uns etwas einfallen lassen, wie wir die besonders unter die Leipzigerinnen und Leipziger bringen.

Wie ist denn der 40-Prozent-Vorverkauf im November angelaufen?

Bemerkenswert gut, wir hatten Rekorderlöse. Für viele Konzerte waren die Karten sofort weg.

Anderswo läuft es eher zäh wieder an. Wie erklären Sie sich Ihren rfolg?

Wir haben den Vorteil, dass wir einerseits ein Musikfestival sind, andererseits aber auch ein touristisches Angebot. Und die internationale Bach-Gemeinde hat große Sehnsucht nach dem Leipziger Bachfest. Wir haben bereits Karten in 37 Länder verkauft.

Als hätte es Corona nie gegeben?

Fast – aus den USA haben wir spürbar weniger Kartenkäufe als in den Jahren vor der Pandemie. Da sehen wir schon eine gewisse Vorsicht. Und ich befürchte, dass das bis Juni auch so bleibt, denn drüben denken jetzt viele: In Europa ist Krieg, da bleiben wir besser hier.

Hat dieser Krieg konkrete Auswirkungen aufs Bachfest?

Ja, aber keine einschränkenden. Wir bieten ein Sonderkonzert an, das erst seit wenigen Tagen in trockenen Tüchern ist und das mir sehr am Herzen liegt: Am Abend des Eröffnungstages gibt der Gewandhausjugendchor mit dem Jugendsinfonieorchester der Ukraine in der Thomaskirche ein Benefizkonzert. Die Musikerinnen und Musiker sollen zwei Wochen hierbleiben. Wir, die Musikstadt Leipzig, wollen ihnen eine Bleibe bieten. Das ist für einige der Mitglieder existenziell, denn auf Basis der Einladung erhalten die männlichen Volljährigen, die derzeit kämpfen müssen, die Sondergenehmigung, das Land zu verlassen.

Ensembles aus dem Ausland spielen ohnehin eine große Rolle in diesem Bachfest: Sie holen das Bach-Chor-Familientreffen nach, das für 2020 geplant war.

Zum Teil: Inhaltlich geht es tatsächlich um „Bach – We Are Family!“ Aber die geplanten Besuche der Bach-Chöre aus aller Welt haben wir zweigeteilt: In diesem Jahr kommen nach jetzigem Stand etwa 20 Chöre aus aller Welt, darunter aus Paraguay, Kanada und Japan. Und die werden zumeist nicht in Konzerten, sondern in Metten und Gottesdiensten singen.

Warum?

Weil die Unsicherheitsfaktor bei einer Anreise aus Übersee, aber auch bei semiprofessionellen Ensembles aus Europa, doch noch groß ist. Fällt auf dieser Schiene ein Ensemble aus, findet sich lokaler Ersatz – und es muss kein Vorverkauf rückabgewickelt werden. Die restlichen 30 Chöre werden dann 2024 kommen und Bachs gesamten Choralkantaten-Jahrgang aufführen – der wird dann 300 Jahre alt. Die meisten Absagen für dieses Jahr haben wir übrigens nicht bekommen, weil die Ensembles Sorge wegen Corona hatten, sondern weil sie zu spät wieder mit dem Proben beginnen konnten und Angst hatten, die künstlerischen Anforderungen des Bachfestes nicht erfüllen zu können.

Planen Sie auch auf der Schiene der großen Konzerte auf Sparflamme?

Wieso auch? Und wieso Sparflamme? 20 Chöre aus der ganzen Welt, das ist doch großartig. Und was das Festival insgesamt anbelangt: Der Jahrgang 2022, der übrigens mal wieder zusammenfällt mit dem Bachfest der Neuen Bachgesellschaft, bietet 147 Veranstaltungen, und es sind die größten Bach-Namen darunter: Natürlich Ton Koopman, der Präsident des Bach-Archivs, mit seinen Amsterdamer Ensembles, John Eliot Gardiner, sein Vorgänger, mit seinen Briten, Rudolf Lutz mit der Bachsstiftung St. Gallen, Frieder Bernius und seine Stuttgarter, Václav Luks und das Collegium 1704, William Christie mit Les Arts Florissants, Christophe Rousset mit den Talens Lyriques. András Schiff und Angela Hewitt spielen Das Wohltemperierte Klavier, das seinen 300. Geburtstag feiert, Daniil Trifonov die Kunst der Fuge, Konstantin Lifschitz die Goldberg-Variationen. Und die alle spielen nicht nur an den Wochenenden, sondern die ganze Woche über.

Vor Ihrer Intendanz gab es außerhalb der Wochenenden vor allem Regionales – woher rührt der Sinneswandel?

Weil das Angebot die Nachfrage bestimmt. Unsere internationalen Gäste blieben 2019 im Schnitt 7,3 Nächte, die aus Deutschland 5,7 – weil wir versuchen, ihnen jeden Tag Angebote zu machen, die sie nicht ablehnen können. Sparflamme Fehlanzeige.

In der Tat ... und wer macht die h-moll-Messe zum Abschluss?

Das wird die Lieblings-h-moll-Messe des Intendanten: Diego Fasolis mit seinen Barocchisti, meine Referenz.

Wie schlägt sich das Motto „We Are Family!“ programmatisch nieder?

Auf vielerlei Weise: Es gibt zum Beispiel den Zyklus „Bachs Wurzeln“, sechs hochkarätig besetzte Konzerte, die frühe Kantaten Bachs, allesamt musikalische Weltwunder, kombinieren mit Musik, die ihn beeinflusste. Musik seiner Vorfahren, aber auch von Größen wie Schütz, Buxtehude oder Bruhns. Auf der anderen Seite haben wir „Bachs Früchte“: Söhne, Schüler, ideelle Familienmitglieder.

Wie finanzieren Sie das alles? Sie müssen ja trotz allem mit geringeren Einnahmen aus dem Kartenverkauf rechnen.

Zum einen sind uns all unsere Förderer treu geblieben, und die Stadt hat uns während der Pandemie eine Sonderzuwendung gegeben. Dafür bin ich unendlich dankbar! Und dann ist auch unser „Bachfest Patrons“-Programm echt gut angelaufen.

Was verbirgt sich dahinter?

Eine internationale Vereinigung von privaten Förderern. Für eine 565-Euro-Spende pro Jahr (BWV 565 ist Bachs berühmtestes Orgelwerk) kann man da „Organist“ werden, für 1723 plus 1750 Euro (die Rahmendaten von Bachs Thomaskantorat) „Cantor“, für 14 000 Euro (14 ist die Bachzahl) „Capellmeister“ und für 24 000 Euro (24 Tonarten gibt es, und über die regiert Bach) „Director musices“. Wir haben nach kaum zwei Jahren und trotz der Absage 2020 bereits um die 50 Mitglieder, das erste: eine Japanerin. Das bringt uns schon jetzt fast 80 000 Euro zusätzlich pro Jahr – die wir angesichts der aktuell irren Kostensteigerungen auch nötig haben.

Was haben die Patrone davon?

Sie haben das Recht, Karten in exklusiven Sitzbereichen zu kaufen; sie haben Künstler-Begegnungen, werden von mir persönlich beraten, es gibt ein jährliches Treffen. Jeder Patron erhält sogar eine Spenden-Quittung, die von Bach persönlich unterschrieben und besiegelt wird – Faksimile machts möglich. Ich denke, mit den „Patrons“ machen wir das Bachfest „ready for Future!“.

Das Bachfest 2022 steht vom 9. bis zum 19. Juni unter dem Motto „Bach – We Are Family“ und bietet 147 Veranstaltungen. Am 20. April geht die nächste Tranche der Eintrittskarten in den Vorverkauf: 30 Prozent der gesamten Platzkapazität. Es gibt also für fast alle Veranstaltungen wieder Karten. Zum Beispiel auf www.bachfestleipzig.de

Von Peter Korfmacher