Wilder Ritt: Beim Zuckerpferd auf dem Leipziger Markt geht es um europäische Geschichte

Seit dem 21. August dreht sich ein weißes Zuckerpferd auf dem Leipziger Markt, erinnert kritisch an das hier 1946 entfernte Siegesdenkmal. Der starke Regen der letzten Tage hat ihm nur leicht zugesetzt, inzwischen haben es Wespen entdeckt. Und mittlerweile gibt es sogar ein zweites, das mit einem Videoessay auf dem Hauptbahnhof zu bewundern ist. Dabei soll es hier um das Gegenteil von Bewunderung gehen, wenn man den Ausführungen der Schaubühne Lindenfels folgt, die diese Installation mit dem Titel „Zucker.Rausch.Germania“ auf den Markt gebracht hat. Tatsächlich findet sich der Kopfschmuck der Siegesgöttin in dem windschiefen Mast des Karussells, das an das ursprüngliche Germania-Denkmal erinnern soll, das an der gleichen Stelle einst den deutschen Sieg über die Franzosen im Krieg 1970/71 glorifizierte.

Zwölf szenische Miniaturen

Am 21. August war das Pferd in einem Karussell aus der Nachkriegszeit auf dem Markt platziert worden. Quelle: Dirk Knofe

Die erste Intervention am neuen Denkmal lieferte vom 25. bis zum 28. August denn auch folgerichtig eine französische Theatergruppe, die Groupe Tongue. Sie präsentierte so genannte Tableaux Vivants. Mit nur zehn Tagen Probenzeit haben zwei Schauspielerinnen und zwei Schauspieler unter der künstlerischen Leitung von Mathias Moritz und Antoine Descanvelle zwölf szenische Miniaturen erarbeitet unter dem Titel „Et si l’Europe?“, zu deutsch etwa „Und das ist Europa?“

Weiter Bogen durch die deutsche Geschichte

Die Aufführung schlug einen weiten Bogen durch die deutsche Geschichte. Andere Bilder nahmen sich des Themas Krieg an oder sinnierten einfallsreich und mehrsprachig über deutsch-französische Geschichte und das eigen Bild von Europa, das immer auch zwiegespalten ist. „Ich sehe Europa als VIP-Club mit eigenen Wertmarken. Und ich mag es.“ Ein wilder Ritt voll rotzigem Hintersinn.

Bis 1946 stand das Siegesdenkmal auf dem Leipziger Mark. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

1946 war das Denkmal auf Wunsch der Sozialdemokraten abgerissen worden. Die Schaubühne möchte mit der Installation nicht nur über das Denkmal, sondern auch über seine Entstehungszeit reflektieren. So stehen die 50 Kilogramm Zucker, die in der Pferdeskulptur verarbeitet worden sind, auch für die damals in Deutschland boomende Industrialisierung, die nicht nur deutsche Zuckerrüben verarbeitete, sondern auch das von Sklaven in der Karibik geerntete Zuckerrohr. Das Pferd wiederum steht auch für den Militarismus, waren Pferde doch bis in den ersten Weltkrieg hinein wichtige tierische Hilfsmittel an der Front. Entsprechend widmet sich der Videoessay „Reich der Tiere“ von Tadeusz Tischbein, der im Hauptbahnhof zu sehen ist, Tieren der Nationaldenkmäler.

Am Mittwoch Rummelkonzert am Karussell

Am Mittwoch lädt die Schaubühne ab 19.30 Uhr zu einem großen Rummelkonzert am Karussell mit zwei besonderen Gästen. Am 9. September setzen sich das italienische Performance-Duo Ginevra Panzetti und Enrico Ticconi in „Aerea“ ab 18 Uhr mit der Symbolik von Flaggen auseinander. Am 9., 11. und 12. September fragt die Theaterperformance „Das verkommene Land“ basierend auf dem Arche-Motiv danach, welche Erinnerungen Gehör finden und welche nicht. Am 17. und 18. September widmet sich Oliver Zahn in einer Performance der Geschichte von Flucht und Vertreibung.

