Wildwest am Connewitzer Kreuz: Don Quijote als Sommertheater-Spaß

Gleich hinter dem Connewitzer Kreuz fängt der wilde, wilde Westen an. Den Eindruck gewinnen alle, die in diesen Tagen den hinteren Teil vom Biergarten des Willsons betritt. Und das hat einen guten Grund: Das Kollektiv TheaterBundT, hervorgegangen aus Mitgliedern des verblichenen Theater Fact, spielt hier sein Sommertheater „Die Abenteuer des Don Quijote – erzählt von seinen Freunden“ von Hans Ostarek und frei nach Cervantes. Don Quijote im Wilden Westen? Nicht das Einzige, was Kenner der berühmten Ritter-Geschichte in dieser Inszenierung überrascht.

Abstand im Ensemble

Die Sonne strahlt, Burger und Bier stehen bereit – beste Voraussetzungen für einen genussvollen Abend. Nur die Plexiglasscheibe vor der Abendkasse erinnert daran, da ja noch was war. Etwas, das auch auf der Bühne eine Rolle spielt, nämlich Abstand halten, sich und andere schützen. Das Ensemble löst das sehr charmant: Da wird aus anderthalb Metern Abstand rasiert, da werden Requisiten und Spielende gut sichtbar für die Zuschauer desinfiziert. Das könnte man sogar ruhig etwas deutlicher ausspielen.

Der Spaßfaktor ist hoch – mit Witzen über „Arme Ritter“ zum Frühstück beispielsweise. Das Publikum ist von Beginn an voll dabei und auch umgehend bereit, lautstark eine Schafherde zu mimen, gegen die Don Quijote kämpft. Herdentrieb? Bedenklich ist nur, dass allein der Fakt, dass ein Schauspieler in einer Szene Frauenkleider trägt, teilweise für Lachkrämpfe sorgt. Weltbild und Humor mancher Leute scheinen noch nicht im Jahr 2020 angekommen zu sein.

Spielfreudiges Ensemble

Dass das trotz aller (teils sehr guter) Wortspielerei und manch schlechter Gags nicht völlig in Klamauk abdriftet, hat mehrere Gründe. Da ist das spielfreudige und sehr gute Ensemble mit Anna-Karoline Schiela, Mona Schubert, Uwe Kraus und Leopold Geßele, immer frontal zum Publikum spielend. Hinzu kommen schöne Ideen für Bühnenbild und Requisite sowie bei der musikalischen Auswahl. Hier beweisen die Regisseure Simeon Wutte und Clemens Albert ein gutes Gespür für Situation und Atmosphäre – in einem Stück, dessen Leimotiv aktuell ist und bleibt: der Kampf gegen Windmühlen.

Wer in einem Biergarten Theater spielt, ist sich der Umstände bewusst. Und auch, wer als Besucher dort hingeht. Ab und an stört der Geräuschpegel aus dem restlichen Teil des Biergartens allerdings. Trotzdem: Es fällt nicht groß ins Gewicht an einem Theaterabend, der in mehrfacher Hinsicht auf hohem unterhält. Was zeigt, dass Theater auch in diesen merkwürdigen Zeiten glücklicherweise möglich ist und viel Spaß machen kann.

Weitere Aufführungen immer dienstags bis samstags bis zum 29. August im Willsons-Biergarten, Bornaische Straße 3, Vorstellungsbeginn jeweils um 19.30 Uhr. Karten ab 7 Euro; Bestellungen über die Seite www.theaterbundt.de.

Von Christoph Awe