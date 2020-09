Leipzig

In schwierigen Zeiten hat Winnie Karnofka in diesem Sommer die Intendanz am Theater der Jungen Welt übernommen. Corona schränkt die Platzkapazität des Theaters ein, die diskutierte Etaterhöhung ist ausgesetzt. Das Haus muss sparen, auch künstlerische Stellen bleiben unbesetzt. Das junge Publikum will Karnofka vermehrt über mobile Produktionen erreichen. Die Gesellschaft müsse sich gerade jetzt noch aktiver um die junge Generation kümmern, fordert Karnofka im Interview. „Die aktuellen finanziellen Einschnitte, nicht nur bei uns, setzen ein katastrophales Zeichen.“ Am 12. September beginnt die Saison mit einem Theaterfest und dem Tanzstück „Es war Zweimal“.

Was erlauben die Corona-Bedingungen nach aktuellem Stand?

Schulen dürfen, was bis zur Sommerpause nicht so war, wieder zu uns kommen. Aber ob sie sich zu uns trauen, ist eine andere Frage. Intern können wir mit Abständen, Belüftung, Leitsystemen und Staffelung des Einlasses gute Bedingungen herstellen, aber wir hören auch von der Angst vor der Anreise etwa in überfüllten Straßenbahnen.

Wenn es um Kinder in der Corona-Krise geht, richtet sich der Fokus meist auf Schulen und Kindergärten. Reicht das? Was brauchen Kinder jetzt?

Kulturelle und soziokulturelle Angebote können viel auffangen, was Lehrer nicht leisten können, weil sie unter dem Druck stehen, den Lehrplan aufzuholen. Da kann Theater und Kunst es jungen Menschen tatsächlich erleichtern, die Situation aufzuarbeiten. Sie brauchen außerdem die Möglichkeit, gerade in der Krise, Gesellschaft mitzugestalten. Wir begleiten etwa das Stück „Wutschweiger“ zum Thema Kinderarmut, eine Problematik die sich gerade in Corona-Zeiten massiv verschärft, mit einer von Kinder- und Jugendlichen gestalteten Konferenz. Gesellschaftlich müssten wir uns gerade jetzt noch aktiver um die junge Generation kümmern. Die aktuellen finanziellen Einschnitte, nicht nur bei uns, setzen aber eher ein katastrophales Zeichen.

Droht wegen Corona tatsächlich eine „verlorene Generation“?

Ich finde den Begriff nicht überzogen. Diverse Studien bestätigen bereits, dass sich unter Kindern ein Gefühl ausbreitet, ihnen werde nicht mehr zugehört. Sie fühlen sich abgehängt. Im öffentlichen Diskurs wurde über Kinder und Jugendliche häufig nur im Zusammenhang mit Schule und Leistung diskutiert – oder sie wurden als „Viren-Spreader“ diffamiert, was durch eine Studie der TU Dresden widerlegt wurde. Ich mache mir besonders Sorgen um Kinder und Jugendliche aus unterprivilegierten Familien, die wir als Gesellschaft immer mehr verlieren.

Wie versuchen Sie, wieder regelmäßig Kinder zu erreichen?

Mit flexiblen Konzepten. Wir versuchen, die Produktionen mit kleiner Besetzung und einfachen Bühnenbildern so mobil wie möglich zu halten, um in Schulen und Kindergärten gehen zu können, wenn der Besuch im Theaterhaus nicht machbar ist. Wir wollen die Theaterclubs fortsetzen und brauchen dafür mehr Platz durch die Abstandsregeln. Gerade sind wir auf Raumsuche. Einfach gesagt: Wir müssen unseren Job, ein gutes Kinder- und Jugendtheater zu machen, unter den gegenwärtigen Umständen leisten und schnell reagieren. Da kommt uns die Eingespieltheit des Teams und die Flexibilität eines kleinen Hauses entgegen.

Haben Sie auch einmal darüber nachgedacht, das Team umzukrempeln?

Ja, aber es wäre eine Negierung dessen gewesen, was ich in diesem Team in den letzten Jahren erarbeitet und erlebt habe. Außerdem glaube ich, dass es einige Zeit braucht, sich das Vertrauen des speziellen Publikums eines Kinder- und Jugendtheaters zu verdienen. Das wollte ich nicht mit einer Radikalkur aufs Spiel setzen. Wir machen uns gemeinsam auf, neu zu denken. Quasi ein Neustart aus uns selbst heraus.

Neu sind zwei feste Tanz-Stellen im Ensemble. Warum?

Den Bereich Tanz über feste Engagements zu implementieren, war für mich die logische Konsequenz aus den guten Erfahrungen, die wir mit Tanzstücken seit vielen Jahren machen. Es ist eine künstlerische Sprache, die jeden fordert und auf seine Weise einen Zugang finden lässt. An seine Vieldeutigkeit und Offenheit kann unser Publikum, dass zum Teil sehr heterogen ist, leicht andocken. Das Ergebnis muss keineswegs gefällig sein. Man kann junges Publikum herausfordern – auf Augenhöhe ist Vieles möglich.

Sie haben einmal gesagt, das künstlerische Ego muss manchmal zurückstehen. Schränkt sich Kinder- und Jugendtheater dadurch ein?

Nein, ich meinte damit: Am Kinder- und Jugendtheater geht es immer um die Grundhaltung. Der Künstler ist keine Insel, jenseits der vierten Wand sitzen Menschen, die wir erreichen wollen. Dabei ist ästhetisch nichts so inspirierend, wie das ehrliche und unvoreingenommene junge Publikum.

Seit März fallen Einnahmen weg. Die Etaterhöhung ist ausgesetzt. Welcher Handlungsspielraum bleibt?

Das TDJW ist ohnehin strukturell unterfinanziert. Durch exzessives Spielen, Drittmittel und vor allem Gastspieltätigkeit haben wir immer wieder die Kurve bekommen. Zuletzt sahen die Gespräche über eine Etaterhöhung positiv aus, aber jetzt hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Etat ist auf dem Niveau von 2020 für zwei Wirtschaftsjahre eingefroren, was reell einer Kürzung gleichkommt. Zu befürchten ist, dass es an die Grundsubstanz geht.

Was heißt das?

Die unsichere Einnahmesituation aufgrund der Pandemie sowie die sehr verhaltene Gastspielbuchung reißen ein noch nicht zu kalkulierendes Loch in unseren Etat. Wir müssen das Programm und unser theaterpädagogisches Angebot drastisch einschränken. Wenn es hart kommt, und danach sieht es aus, können auch momentan offene Stellen nicht neu besetzen werden. Aber die Fixkosten bleiben und ab einem bestimmten Punkt des Sparens wird man manövrierunfähig.

Es ist von zwei unbesetzten Stellen im Kreativbereich die Rede. Welche?

Die Puppenspieler Nora-Lee Sanwald und Moritz Ceste sind ausgeschieden und wir haben die Stellen durch die Krise vorerst nicht besetzt.

Steht die Sparte auf der Kippe?

Diese Überlegung gibt es definitiv nicht, dafür ist die Sparte für das TDJW und gerade im Familien- und Kindertheater zu wichtig.

Können Gäste helfen?

Den Etat für Gäste müssen wir auch einschränken und den Betrieb in den kommenden zwei Jahren aktiv aus dem Ensemble stemmen. Das beeinflusst nicht nur die künstlerische Arbeit, es ist auch für viele freie Künstler aus Leipzig und Umgebung, mit denen wir zusammenarbeiten, bitter. Viele stecken in einer existenzbedrohenden Situation. Mut ist dennoch das Gebot der Stunde, denn wir müssen beides gleichzeitig leisten: die Auswirkungen der Krise bewältigen und engagiertes junges Theater für diese Zeit machen.

Von Dimo Rieß