Leipzig

Es geht voran: Durften vor der Sommerpause wegen der Corona-Bestimmungen im großen Saal des Schauspiels nur 108 Plätze besetzt werden, sind es zum Auftakt der neuen Saison immerhin 300. Was eingedenk des Spielzeitmottos „Gefühlte Wirklichkeiten“ zu einem Wirklichkeitsgefühl milder Zuversicht verleiten könnte. Etwas, wofür allerdings die „ Winterreise/ Winterreise“ eher ungeeignet ist. Am Freitag hatte das Stück unter der Regie von Schauspiel-Chef Enrico Lübbe Premiere.

Was das Wesen ihrer Kunst betrifft, gehören Milde und Zuversicht nicht zu den Kernkompetenzen der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Der schonungslose Blick schon. Die eigene Person schließt er mit ein. In ihrem Theatertext „ Winterreise“ geht Jelinek auch mit sich und ihrem Schreiben ins Gericht: „Fremd eingezogen, fremd ausgezogen, die Leier drehend, immer dieselbe Leier, immer dasselbe.“

Kreisen im Vergeblichen

Eine Selbstbeschreibung, die ihren Impuls hier freilich auch von jenem berühmten „Leiermann“ empfängt, den der Dichter Wilhelm Müller in seinem 1827 kongenial von Franz Schubert vertonten „ Winterreise“-Liederzyklus, „drüben hinterm Dorfe“ stehen lässt. In einsamster Eiseskälte und bitterster Verlassenheit, die dann auch in Jelineks „ Winterreise“ gehörig die hier versammelten Figuren durchfrieren. Allesamt von der Zeit Geschundene, die Zeit schinden. Die weniger Individuen als vielmehr mehrstimmiges Medium für einen Text sind, der aus der romantischen Vorlage heraus wie ein Gespenst in eine diffuse Gegenwart aufersteht, in der nichts wirklich greifbar gegenwärtig scheint. Ein Kreisen im Vergeblichen. In einem Sprachfluss, der ein einziges „Fortschreiten im Stehenbleiben“ ist.

Winterreise / Winterreise von Wilhelm Müller & Franz Schubert / Elfriede Jelinek Regie: Enrico Lübbe Regie: Enrico Lübbe Bühne: Etienne Pluss Kostüme: Bianca Deigner Musikalische Leitung: Jürg Kienberger Korrepetition und Bühnenmusik: Franziska Kuba, Philip Frischkorn Dramaturgie: Torsten Buß Licht: Ralf Riechert Quelle: Rolf Arnold / Schauspiel Leipzig

Lübbe hat dafür sein Darstellerensemble in eine imposante Kulisse platziert (Bühne: Etienne Pluss). Die ist halb stillgelegter Skilift-Bahnhof, halb bürgerliches Musizierzimmer im ebenso stillgelegten Zauberberg-Sanatorium. Endstation Bergstation, ein sturmgepeitschter Geisterort. Nur einmal schallt in diesen wie aus einer Parallelwelt absurder Wirklichkeit das dumpfe Wummern einer Aprés-Ski-Party herein. Überdröhnt „Hurra die Gams“ brutal „Am Brunnen vor dem Tore“, das die Geister auf der Bühne singen.

Zusammen nur im Gesang

Allerdings lassen die sich von dem Lärm nicht wirklich stören. Dafür sind sie viel zu gefangen in ihren Handlungen, die wie Rituale der Sinnlosigkeit die vielen kleinen und zunehmend auch großen Monologbrocken begleiten. So wie die Schubert-Lieder, gern chorisch geboten, diese Monologe immer wieder berückend unterbrechen (musikalische Leitung: Jürg Kienberger). Zusammen jedenfalls findet man hier nur im Gesang. Inmitten großer Verlassenheit und innerer Leere stiftet nur die Musik einen Rest Nähe. Eine Utopie milder Zuversicht? Vielleicht.

Grundsolide ist jedenfalls, was inszenatorisch und darstellerisch aus Jelineks Text geworden ist. Lübbe, ganz handwerklicher Pragmatiker, lässt dieses dicht verästelte Sprachkonglomerat aus poetischer Verfremdung und emotionaler Unmittelbarkeit erstaunlich eingängig schnurren. Man bleibt dran, man hört zu. Momente oberhalb der Solidität bietet dabei vor allem Jule Roßberg, die als Natascha-Kampusch-Gespenst auf wackligem Stuhl gespenstisch beherzt verkündet, dass man auch den Tod bald unter einer gebührenfreien Nummer anrufen könne. Grimmig und grotesk, wie kurz vorm Absturz.

Grimmig und grotesk

Im Kontrast dazu geht Ellen Hellwig wiederum einen in Siechtum und Demenz verfallenden Mann mit einer für diese Figur doch recht erstaunlichen Vitalität an. Das lässt sich eine Grand Dame des Theaters nicht nehmen – und schuldet sich wohl auch der Marathonlänge dieses Monologs. Ein Kraftakt: fortschreiten im Stehenbleiben, die (Wort-)Laier drehend bis zum Ende.

„Aber am Ende“, so Elfriede Jelinek an anderer Stelle, „ist nichts. (…) Es wird nichts gewesen sein. Am Ende wird nichts bleiben. Alle Mühe umsonst.“ Nein, keine Autorin milder Zuversicht. Im Schauspiel gibt es am Ende freundlichen Applaus.

Von Steffen Georgi