Winterrundgang der Spinnerei-Galerien in Leipzig lockt zahlreiche Besucher

Leipzig

Rund 12.000 Besucher verschlug es am Samstag auf das Gelände der Baumwollspinnerei im Leipziger Stadtteil Plagwitz. Zum Jahresauftakt der Veranstaltungsreihe öffneten lokale Künstler im Rahmen des Winterrundgangs die Türen zu ihren Ateliers und gewährten Einblicke in ihre Arbeiten. „Mit so einem großen Besucheransturm hatten wir gar nicht gerechnet“, sagte Spinnerei-Geschäftsführer Bertram Schultze gegenüber LVZ.de am Samstagabend zufrieden. „Wir haben hier eine große und tolle Ausstellung geschaffen, die beim Publikum gut ankommt.“

Bei strahlendem Sonnenschein kamen zum „kleinen“ Rundgang so viele Besucher, dass alle Erwartungen übertroffen wurden. „In einigen Ateliers konnte man zu Stoßzeiten die ausgestellten Exponate nicht mehr sehen, so voll war es“, resümierte Schultze. „Besonders viele junge Menschen waren auf dem Gelände unterwegs und zeigten sich thematisch interessiert.“

Neben den zahlreichen Highlights, wie in den Galerien Grass is Greener und EIGEN+ART, war die Stipendiaten-Ausstellung ein Publikumsmagnet. Einen klaren Favoriten konnte Schultze bei den Besuchern allerdings nicht erkennen: „Wir haben hier durchweg ein hochqualitatives Programm und der Besuch lohnt sich auch noch in den nächsten Tagen.“

