Wir Rudeltiere: In „Corona und wir“ schreiben bekannte Autoren über die Welt von morgen

Wenn der Blick in die Zukunft in diesen Tagen „Normalität“ beschwört, ist „wie vorher“ gemeint. Leicht verbessert vielleicht nach dieser erzwungenen Revision – doch Alltag. Zunächst aber manifestiert sich die Normalität, Tag für Tag mit Zahlen, Reproduktionsraten, Hoffnung, Enttäuschung und Verfügungen zu jonglieren. Kann es sein, dass man sich daran gewöhnt? Darf das sein? Sicher ist nur: Niemand weiß, was wann wie wird.

Das ist auch die Ausgangslage für die Autoren der Anthologie „Corona und wir. Denkanstöße für eine veränderte Welt.“ Rund 30 Wissenschaftler, Schriftsteller, Journalisten ohne Virologenhintergrund kommen zu Wort mit Texten, von denen einige in den zurückliegenden Tagen bereits in anderen Publikationen zu lesen waren. Hausautoren des Penguin-Verlags sind dabei. Das Besondere ist die Vielfalt der Sichtweisen. Was garantiert fehlt: Normalität.

Menschen, die auf Bildschirme starren

„Von realer Gegenwart“ schreibt die Schriftstellerin Ulrike Draesner, Professorin am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Ende August soll ihr Roman „Schwitters“ erscheinen. Jetzt ist sie zu Hause , wartet auf den Pizza-Boten, löst mit der pubertierenden Tochter Schulaufgaben und „soll etwas stemmen, worauf man nicht nur technisch nicht eingestellt war: digitale Lehre.“ Das Kind überrascht mit dem Satz: „Ich will auf keinen Bildschirm mehr starren.“

Das ist die Lage. Dann kommen die Gedanken. Was ist anders an so einem Rückzug für jemanden, der Rückzug „im Normalbetrieb des Lebens“ sehnlichst gewünscht hat? „Ich bin damit beschäftigt, mein Leben als Schriftstellerin, Professorin, Mutter und soziales Wesen vollkommen umstellen“, schreibt Draesner, 1962 in München geboren. Engagements brechen weg, Sorge gilt den Finanzen, der Gesundheit.

Doch dann kommt sie auf einen Verlust zu sprechen, von dem zu selten die Rede ist. Neu für sie ist „dass mir deutlich wird, wie sehr dieser Körper davon lebt, seinesgleichen zu begegnen.“ Der „Spezialistin in Soloarbeit“ fehlt der Alltag in der Öffentlichkeit, das Arbeiten im Café, „die Fütterung mit Menschenstoff“. Es fehlt der Zufall, „die körperliche Anwesenheit der anderen, die mir das Gefühl vermittelt, in der Welt gehalten zu sein“. Es fehlt ungeplante, beiläufige, selbstverständliche Nähe. „Wir sind Rudeltiere“, schreibt Draesner. „Ich fühle mich ungehalten.“ Und Corona lehre uns noch etwas anderes: „Die reale Gegenwart, um die es geht, sind wir selbst.“

Todesmut und Todesgelassenheit

Die Schriftstellerin entkommt mit ihren Überlegungen den Zahlenspielen und Appellen, deren größte Wirkung neben der Gewöhnung die Lähmung ist. Sie übersetzt Bedrohliches ins Persönliche. Ähnlich geht in seinem Text der Thrillerautor Luca D’Andrea vor. Die Publizistin Thea Dorn setzt (mit Rückgriff auf einen Essay von Kollegin Juli Zeh) Gesundheit und Freiheit ins Verhältnis, um auf Todesmut und Todesgelassenheit zu sprechen zu kommen und Fragen zu formulieren, mit denen sie die kollektive Erfahrung der Stunde streift: Wir haben keine Antworten.

Was wir auch nicht haben, sei eine ausreichende Risikokompetenz, argumentiert der Psychologe Gerd Gigerenzer, der dafür plädiert zu lernen, „mit Ungewissheiten zu leben, statt uns von ihnen in Geiselhaft nehmen zu lassen“.

Lieber schlechtes Theater als gar kein Theater

Die schweizerisch-rumänische Schriftstellerin Dana Grigorcea reflektiert über Armut, Kunst und Liebe. „Die Angst vor Armut ist zum Gefühl dieses historischen Moments geworden“, schreibt sie, das Thema bekomme eine „weltumspannende Wucht“. Schriftsteller nennt sie „Straßenmusikanten 2.0“: 14 Menschen schauen zu. Im Internet, versteht sich. „Eine Fokussierung auf Sprache und Stil, auf Anspruch und Fallhöhe, auf Relevanz könnte dem Buch als Medium wieder Bedeutung verleihen.“

Die Relevanz vor allem literarischer Stimmen wird in „Corona und wir“ deutlich. Annett Gröschner, zudem Gastperformerin bei She She Pop, beschwört „die Unmittelbarkeit“ des Theaters. „Ich würde selbst schlechtes Theater sofort nehmen, wenn es nur live und echt daherkäme.“ François Lelord steuert ein Märchen bei.

Begegnungen ermöglichen

Beiträge wie von Bestsellerautor Yuval Noah Harari, Trendforscher Matthias Horx oder Lokalpolitiker Boris Palmer, von Biologen, Psychologen, Ökonomen und Historikern geben einen Blick auf die Gegenwart, der bereits ein Rückblick ist.

Gerade weil Handeln auch Nichtwissen kompensiert, wird es immer wichtiger zu formulieren, welches Wissen heute und künftig wichtig wird. Dafür muss, das betont diese Anthologie, Literatur, Kultur überhaupt wieder Begegnungen ermöglichen – für uns Rudeltiere.

Corona und wir. Denkanstöße für eine veränderte Welt (Anthologie). Penguin Verlag; 277 Seiten, 14,99 Euro

Von Janina Fleischer