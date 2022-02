„Wir gehen nicht zurück“ – Altenburgs Landrat beharrt auf neuem Antlitz des Lindenau-Museums

Altenburg

Im Vorfeld war es bereits durchgesickert, und auch zwischen den Zeilen auf der Einladung des Landratsamts zur Pressekonferenz konnte man es herauslesen: Es gibt einen neuen Entwurf für die Vorderansicht des Altenburger Lindenau-Museums. Bekanntlich ist der bis dato vorliegende wegen des geplanten Abrisses der Treppenanlage höchst umstritten, inzwischen deutschlandweit (die LVZ berichtete). Doch wer etwas wirkliches Neues erwartet hat, sieht sich getäuscht. Denn die einzig augenfällige Veränderung sind die nicht mehr V-förmigen, sondern jetzt geraden Stützen am neuen gläsernen und ebenerdigen Eingangsbereich. Damit dürfte die massive Kritik der Öffentlichkeit und sogar hochrangiger Architekten, Denkmalpfleger und Kunsthistoriker vermutlich nicht verstummen.

Beachtliches überregionales Medien-Interesse bei der Pressekonferenz. Das Planungsteam präsentiert den aktuellen Planungsstand. Quelle: Mario Jahn

Dabei hat das Landratsamt als Bauherr und Einlader zur Pressekonferenz am Donnerstagvormittag alles akribisch vorbereitet – ausreichend Sitzplätze für die diesmal deutlich größere Anzahl an Medienvertretern, großflächige Videoprojektionen zur Anschauung, Mikros und Headsets für eine einwandfreie Akustik. Von einer 15(!)-seitigen Pressemitteilung ganz zu schweigen. Die Informationsfülle war kaum noch zu überbieten. Anderthalb Stunden lang wurde bis ins kleinste Detail die Herangehensweise an das Mammutprojekt, die restauratorische Fachplanung, die konservatorisch-restauratorische Bestandsaufnahme sowie der gesamte Planungsprozess präsentiert.

Zunächst nichts wirklich Neues auf der Pressekonferenz

Und das mit ordentlich Manpower. Neben Landrat Uwe Melzer (CDU), dem Bauverantwortlichen im Landratsamt, Bernd Wenzlau, Museumsdirektor Roland Krischke und dem Architekten Markus Salbel wurden dafür diesmal auch der Landeskonservator des Freistaates Thüringen, Holger Reinhardt, und der Restaurator Veit Gröschner aufgeboten. Wirklich Neues war, zumindest aus Sicht der regionalen Medien, nicht dabei. Ein barrierefreier Zugang, die Präsentation der Kunstschule, die sichtbare Öffnung des Museums und mehr Platz seien die Maßgaben gewesen, nach denen sich alles richtete.

Doch als es dann endlich soweit war, dass Fragen gestellt werden konnten, kam, was kommen musste. Alles drehte sich nur noch ums eines: Die aus dem Jahr 1910 stammende und 1977 erneuerte Treppenanlage, die nun abgerissen und durch einen gläsernen Eingang ersetzt werden soll. „Gibt es bei der Denkmalpflege keine rote Linie? Ist das Museum danach noch ein Denkmal?“ fragte beispielsweise ein Vertreter der Zeitschrift „Bauwelt“, der ebenso wie ein Journalist des Deutschlandfunks zugleich wissen wollte, was genau das Erfurter Architektenbüro Kummer Lubk & Partner habe vorweisen müssen, um den Zuschlag zu bekommen.

Vernichtende Kritik in überregionalen Medien

„Dieser gläserne Sockel kann doch nicht die einzige Antwort auf die geforderte Barrierefreiheit sein“, fand ein Journalist vom Berliner „Tagesspiegel“. Warum gab beziehungsweise gibt es nicht jetzt noch einen Architektenwettbewerb, um dies herauszufinden, wollte der freie Journalist Nikolaus Bernau wissen, Autor der vernichtenden Kritik in der Frankfurter Allgemeinen.

Kritik übrigens, die nicht abzureißen scheint. Inzwischen schaltete sich sogar die Sächsische Akademie der Künste ein. „Das zeugt von einem grundsätzlichen Unverständnis für die architektonischen Anforderungen eines solchen Bauwerks“, zitiert die Deutsche Presseagentur aus der jüngsten Resolution der Klasse Baukunst. „Der Ursprungsgedanke, den repräsentativen Monumentalbau tektonisch sinnvoll in die Hanglage hinein zu platzieren, wird ins Lächerliche gekehrt.“ Diese Planung müsse grundsätzlich überdacht werden.

Kritik auch vom Stadtforum Altenburg

Auch das Stadtforum Altenburg monierte, der Entwurf werde der „Würde des Gebäudes nicht gerecht“, und veröffentlichte auf seiner Homepage eine von über 30 namhaften Fachleuten aus Architektur, Denkmalpflege und Kunsthistorik unterzeichnete Resolution, wo ähnliches gefordert wird.

Kritik, die Wenzlau als teilweise unangemessen und ebenso gegen die Würde gehend bezeichnete. Das zweistufige Ausschreibungsverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen sei vollkommen gesetzeskonform gelaufen und von niemandem beanstandet worden, argumentierte er. Außerdem sei der vorliegende Entwurf vom Zuwendungsgeber – also Bund und Land – geprüft und bestätigt. Melzer vermutet zudem, dass die große öffentliche Debatte wahrscheinlich auch der etwas zu abstrakten Darstellung vom September geschuldet sei. Unverständlich, warum das Architekturbüro im zweiten Anlauf jetzt erneut nichts anderes vorlegte. Verbal argumentierte Sabel, dass der vorliegende Entwurf die logische Folge der Erfordernisse sei, die umzusetzen waren.

Landrat Melzer spricht ein Machtwort

Als Fragen und kritische Anmerkungen dennoch kein Ende nehmen wollten, sprach der Landrat ein Machtwort: „Wir stehen zu diesem Konzept. Wir haben einen entsprechenden Förder- und Bauantrag gestellt, und wir machen damit weiter. Wir gehen nicht zurück. Wir werden nicht von vorn beginnen.“ Was dann allerdings ein wissenschaftlich neutral besetztes Kolloquium, das Wenzlau für März ankündigte, bewirken soll oder überhaupt noch kann, bleibt unklar.

Nicht minder die vom Landeskonservator gemachte Aussage, die vorliegende neue Zeichnung sei nur die Visualisierung des aktuellen Planungsstands, bei dem es durchaus noch Gestaltungsspielraum gebe. Grundsätzlich aber wolle sich die Denkmalpflege dem funktionalen Konzept nicht entgegenstellen.

Eines zumindest wurde eingeräumt: Wenn der Bauantrag genehmigt ist und wie jetzt geplant im dritten Quartal die Bauarbeiten beginnen, ist die Entscheidung unwiderruflich.

Von Ellen Paul