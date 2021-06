Wir lernen Griechisch, aus Kassandra wurde Karl – aber wird der Sommer gut?

Leipzig

Kassandra war eine Griechin. Schon deshalb hat man sich bei der Coronavirus-Varianten-Taufe das passende Alphabet rangeholt. So können wir uns schon mal darauf einstellen, dass nach der Delta- die Epsilon- und im weiteren Verlauf unter anderem die Zeta- oder die Omikron-Varianten zu befürchten sind. Ob es bei „Kappa“ Ärger mit einem italienischen Sportartikelhersteller geben wird oder hintenraus bei „Chi“ mit jenem Staat, in dem die Seuche zum ersten Mal ihr Haupt erhoben hat? Hoffen wir, dass der Mutations-Spuk nicht so weit kommt im Alphabet. War Delta nicht eine Airline?

Prophezeiungen im rheinischen Singsang

Zurück zu Kassandra, die heute das Gesicht von Karl Lauterbach hat und ihre Prophezeiungen im rheinischen Singsang kundtut. Einst hatte ihr Apollon ihrer Schönheit wegen die Gabe der Weissagung übergeholfen. Als er sich an sie ranmachen wollte, wies sie ihn zurück, woraufhin er sie und ihre Nachkommenschaft verfluchte, auf dass niemand ihren Voraussagen Glauben schenken werde. MeToo im antiken Götterbezirk gewissermaßen, mit Auswirkungen bis heute.

Delta und der gute Sommer

Womit wir dann wieder bei der Delta-Variante wären, die gerade in Großbritannien für steigende Infektionszahlen sorgt. Ka(rl)ssandra Lauterbach hat énas und énas zusammengezählt und weissagt nun einen Ausbruch im Herbst hierzulande – nach dem guten Sommer, den er uns im Mai versprochen hatte. Woraus uns das Team Kebekus/Kassandra eine Art Sommerhit gebastelt hatte, in dem sich Hedonismus und Vorsicht balgen.

Ein paar Dinge haben sich durchaus geändert seit den griechischen Göttertagen: Anders als das Original hat Karl durchaus schon danebengelegen. Und außerdem finden seine Mahnungen umfangreich Gehör. Mehr aber auch nicht. Denn dass man sich diesmal – anders als im vergangenen Sommer – auf das angekündigte Szenario vorbereiten würde, ist nicht zu bemerken.

Dafür können wird jetzt ein bisschen Griechisch. Jámas!

