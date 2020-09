„Wir machen die Vielfalt!“: Wie unabhängige Verlage um ihre Zukunft kämpfen

Leipzig

Die in Leipzig ansässige Kurt-Wolff-Stiftung feiert am 17. Oktober ihren 20. Geburtstag. Das heißt: Sie feiert ihn nicht, aber sie erinnert daran. Als Freundeskreis unabhängiger Verlage zeigt sich ihre Bedeutung im Jahr der Pandemie umso mehr. Zum Vorstand gehören Jörg Sundermeier ( Verbrecher Verlag), Leif Greinus ( Voland & Quist) und als Vorstandsvorsitzende Britta Jürgs. Sie ist 1965 in Frankfurt am Main geboren, hat Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte studiert und 1997 in Berlin den AvivA Verlag gegründet. Im Interview spricht sie über Erfahrungen und Pläne.

Wie geht es Ihrem Verlag im Corona-Jahr?

Es ist nicht die ganz große Katastrophe, aber natürlich mangelt es aktuell an Sichtbarkeit. Wir hatten jetzt wieder so zwei, drei kleine Veranstaltungen, und da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist und wie sehr es mir gefehlt hat in der ersten Jahreshälfte, dass man nach draußen geht, Kontakte pflegt und etwas mitbekommt vom Feedback.

Es ist ja ein Anliegen der Kurt-Wolff-Stiftung, für Wahrnehmung und Aufmerksamkeit zu sorgen.

Das Jahr war zwar zumindest in meinem Verlag nicht ganz so dramatisch, wie es auch hätte sein können, aber das Frühjahrsprogramm der Verlage ist natürlich völlig untergegangen.

Zahlt es sich in solch einer Situation aus, organisiert zu sein?

Diese Netzwerke zu haben, ist in so einer Zeit wichtiger denn je. Ich bin eine große Verfechterin des Netzwerkens und finde es wichtig, dass gerade wir Menschen aus den unabhängigen Verlagen uns untereinander verständigen. Allerdings fehlen die Treffen, bei denen wir uns real begegnen: auf den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt. Das machen wir zwar im kleinen Kreis, und es gibt eine Facebook-Gruppe, aber es ist schade, dass es gerade jetzt nicht viel mehr sein kann.

Welche Möglichkeiten vermissen Sie am meisten?

Zum Beispiel unser Forum „Die Unabhängigen“ auf der Leipziger Buchmesse, das sich durch die schöne Gestaltung und die tollen Veranstaltungen zu einem Magneten für das Publikum entwickelt hat. Es ist ein Ort, wohin kommt, wer sich für Bücher und Autoren interessiert, die nicht unbedingt auf den Bestsellerlisten zu finden sind.

Denken Sie überhaupt in Bestseller-Kategorien?

So etwas kann und sollte man gar nicht versuchen. Man sollte die Bücher machen, von denen man überzeugt ist. Das heißt ja nicht, dass das alles Ladenhüter sind, im Gegenteil. Beim Deutschen Buchpreis gibt es auf der Shortlist auch wieder zwei unabhängige Verlage aus dem Freundeskreis der Kurt-Wolff-Stiftung. Es geht um die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, auf Debüts, unbekanntere Sprachen, auf Lyrik, Werkausgaben, vergessene Autorinnen und Autoren. Das Tolle ist: Ich kann über das Profil meines Verlags selbst entscheiden. Natürlich sind wir alle darauf angewiesen, dass sich unsere Bücher verkaufen. Aber wie wir auf der Katalog-Rückseite richtig schön groß geschrieben haben, mein Lieblingszitat von Kurt Wolff: „Am Anfang war das Wort und nicht die Zahl.“

Damit prägen die unabhängigen Verlage den Buchmarkt. Erfahren sie ausreichend Anerkennung?

Genau. Wir machen die Vielfalt! Anerkennung zeigt sich darin, dass die Kurt-Wolff-Preise und unser schöner Gemeinschaftskatalog von der Kulturstaatsministerin gefördert werden. Auch die Einführung des Deutschen Verlagspreises vor einem Jahr ist eine Wertschätzung, die zeigt, wo das Potenzial liegt, wo die wahren Perlen liegen. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass es nicht reicht, um die Vielfalt zu erhalten. Da sind jetzt alle gefragt: die Buchhändlerinnen und Buchhändler, die Leserinnen und Leser und auch die Presse. Wir kleineren unabhängigen Verlage haben unsere Fans und unsere Kreise, aber es bleibt schwer, nicht unterzugehen.

Welche Neuheiten sind 2020 bei Ihnen im AvivA Verlag erschienen?

Ein Buch über Frauen im Kaukasuskrieg 2008 in Georgien zum Beispiel, „Nicht mal die Vögel fliegen mehr dort“ heißt es. Das ist natürlich nicht der beste Frühjahrstitel für ein Pandemie-Jahr. Normalerweise wären die Fotografin und die Autorin aus Georgien angereist, wir hatten etliche Veranstaltungen geplant. Und ohne geht das gar nicht. Aber ich mache mir eigentlich mehr Sorgen um das nächste Jahr. Manch ein Verlag hat Titel aufgeschoben, die nicht ganz so einfach sind, und so wird es im Frühjahr 2021 wahrscheinlich noch mehr Neuerscheinungen geben – aber vermutlich noch immer keine Normalität.

Ihr gemeinsamer Katalog, der zum 15. Mal erscheint, ist besonders umfangreich. 89 Verlage stellen ihre Programme vor, es wird an die Preisträger erinnert, und er fällt mit seinem Neon-Orange wirklich auf.

(lacht) Er ist schon sehr sichtbar. Wir haben ein ganzes Paket geschnürt um den Katalog herum, weil es unser Jubiläumsjahr ist, und weil zum 20. Geburtstag vieles nicht stattfinden kann. Buchhandlungen sind aufgerufen, mit unseren Plakaten, Katalogen und Büchern bei einem von uns ins Leben gerufenen Schaufensterwettbewerb mitzumachen.

Sind Sie mit Ihrem AvivA Verlag während der Buchmesse digital präsent?

Ich werde in Frankfurt eine Veranstaltung moderieren, in der es um das Buch „Im Banne der Südsee“ der Reiseschriftstellerin Alma M. Karlin geht, die sich 1919 auf Weltreise begab. Im letzten Jahr haben wir von ihr „Einsame Weltreise“ veröffentlicht, und dass wir damit Anfang des Jahres in die zweite Auflage gehen konnten, hat mich über die erste Jahreshälfte gerettet. Zur Lesung wird die Nachwort-Autorin Amalija Macek zugeschaltet.

Sehen Sie das Streamen als Notlösung – oder als eine Form auch der Zukunft?

Beides. Wir planen eine Mischform mit Projektionen, nicht nur Lesung vor Bildschirm. Darin sehe ich ein Potenzial, Teilhabe zu ermöglichen für Menschen, die entweder nicht am selben Ort oder nicht so beweglich sind. Das können wir mitnehmen für die Zukunft, dass wir uns viel mehr überlegen: Wie erreichen wir Leserinnen und Leser über den Präsenzkreis hinaus. Das halte ich für einen Vorteil.

Lesungen sind wichtig, um Bücher zu verkaufen und Autoren zu ernähren, prägen aber auch ein geistig-kulturelles Klima. Dessen Verarmung könnte eine Rückkopplung haben aufs Lesen. Sehen Sie diese Gefahr?

Da habe ich schon auch große Sorge. Deshalb vermisse ich die Buchmessen so und die kleinen Büchermärkte und all das, wo man in Kontakt kommt.

Welches Buch lesen Sie gerade?

Sehr beeindruckt haben mich zuletzt „Das bittere Kraut“ und „Ein leeres Haus“ der Niederländerin Marga Minco, erschienen im Arco-Verlag, der ja in diesem Jahr mit dem Kurt-Wolff-Preis ausgezeichnet wurde.

Die Kurt-Wolff-Stiftung Die gemeinnützige Kurt-Wolff-Stiftung wurde am 17. Oktober 2000 als Interessenvertretung unabhängiger deutscher Verlage (die zu keinem Konzern gehören) gegründet. Ihr Ziel ist die Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene. Sie ist nach dem deutschen Verleger Kurt Wolff benannt und hat ihren Sitz im Haus des Buches in Leipzig. Seit 2001 werden Kurt-Wolff-Preis und Förderpreis vergeben, seit diesem Jahr mit 35 000 und 15 000 Euro dotiert (zuvor 26 000 und 5000 Euro). Preisträger 2020 sind die Verlage Arco und Hentrich & Hentrich ( Leipzig). kurt-wolff-stiftung.de Lektüre-Tipp: „Vom Jüngsten Tag“. Ein Lesebuch des Kurt-Wolff-Verlages 1913–1918. Edition Wörtersee; 144 Seiten, 15 Euro

Den Katalog der unabhängigen Verlage gibt es in jeder gut geführten Buchhandlung. Quelle: Kurt Wolff Stiftung

Von Janina Fleischer