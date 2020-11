Wir müssen reden: Warum „Maske auf!“ noch kein Dialog ist

Leipzig

Es dauert eine Weile, bis Kinder so reden, wie Eltern sich ein Gespräch vorstellen. Verlernt ist es dann schnell. Auf die ersten Zauberformeln „Bitte“ und „Danke“ folgen irgendwann „Alexa“ oder „Siri“, und bald schon lässt sich hübsch parlieren. Doch wann und wo überhaupt noch? Worüber und: mit wem?

Im ersten Lockdown sah es aus wie eine Übung. Als nur Discounter, Drogerien, Apotheken und der Bioladen ihre Türen öffnen durften, ging man nicht mehr nur zum Kaufen einkaufen, sondern zum Quatschen. Wohin sonst, wenn Stammtische verstummen und Freundeskreise sich auf Haushalte verteilen.

Anzeige

Der Sommer ging, die Masken blieben

So wurde mit Homeoffice und Kurzarbeit die Großstadt zum Dorf. Bis dahin kannte man Verkäuferinnen vom unverbindlichen „Payback-Karte?“ – „Nein, aber den Kassenzettel bitte.“ Wer etwas Festes suchte, ging zu Käse-Atze oder Hühner-Keule auf den Wochenmarkt.

Nun jedoch ergab ein Wort viele andere und alles zusammen eine Plauderei über geplanten und abgesagten Urlaub. Über bedauernswerte und nervende Kinder, hilfsbereite Nachbarn und jene, die denunzieren. Dass zum Glück bald Sommer werde und nicht Herbst.

Der Wortschatz wuchs um ein paar Begriffe aus dem Pandemie-Handbuch, der Sommer kam, der Sommer ging, die RKI-Zahlen stiegen, die Masken blieben – darüber hat es den Menschen die Sprache verschlagen, und mit dem sozialen Wandel begann: das Ende der Kommunikation.

Marshall McLuhans Visionen

„In Zeiten bedeutender technologischer und kultureller Umbrüche entstehen unweigerlich große Verwirrung und ein Gefühl tiefer Verzweiflung“ steht in Marshall McLuhans (1911–1980) „Das Medium ist die Massage. Ein Inventar medialer Effekte“ (1967). In seiner visionären Analyse erkennt der Kommunikationstheoretiker die erste Welle des Verstummens.

„Wir leben vor allem deswegen im ,Zeitalter der Angst’, weil wir versuchen, die Aufgaben von heute mit den Mitteln und Methoden von gestern zu bewältigen“, schrieb er. „Die instantane Welt der elektronischen Informationsmedien bezieht uns alle mit ein, alle auf einmal. Keine Distanz, kein Rahmen!“

In dieser nicht mehr neuen, dafür anhaltenden Überforderung spreizt sich eine weitere soziale Distanz, die ebenfalls keine Frage des Abstands ist. Der zunächst ungenaue Begriff social distancing passt immer besser, je mehr er eine Entsprechung in sozialer Isolation findet. „Wer vorher schon einsam war, der ist jetzt noch mal schlimmer betroffen“, sagt der Religionspädagoge Daniel Tietjen angesichts steigender Anrufer-Zahlen bei der Telefonseelsorge.

Beziehungssimulation in vorgetäuschter Öffentlichkeit

Hinzu kommt eine noch gar nicht genauer benannte Einsamkeit in der Gemeinschaft von Chat-Gruppen und Video-Konferenzen, wo das Prinzip von Rede und Gegenrede im Informationsaustausch verharrt. Eine Beziehungssimulation unter Einbeziehung ebenfalls vorgetäuschter Öffentlichkeit. Die von elektronischer Technologie erzeugte Masse, von der McLuhan sprach, steht vor einem Hohlraum und der Aufgabe, die Leerstellen ausgebliebener Kommunikation zu füllen. Doch auf welchem Weg?

„Gesellschaften wurden schon immer stärker von der Natur der Medien geprägt, mit denen Menschen kommunizieren, als vom Inhalt der Kommunikation“, wusste McLuhan. Er sprach von der Kluft zwischen der Realität des Möglichen und der Irrealität der Daten, von der Gefahr, Desinformation und Überwachung ausgeliefert zu sein.

Was bedeutet „nicht notwendig“?

Wohin führt das, wenn sowohl der Inhalt der Kommunikation auf das Nötigste schrumpft als auch die Herausforderung ausbleibt, sich in ungeplanten Alltagsbegegnungen spontan auf andere einstellen zu müssen? Zu Aggression und Unverständnis. So ist es inzwischen zu beobachten und zu erleben, wo Menschen sich nicht aus dem Weg gehen können.

Halten vor allem Gebotsschilder das Zusammenleben in Bahnen, werden auch die Reaktionen nonverbal. Dagegen ließe sich Interesse formulieren und Einfühlung. Doch diese beiden wurden lange nicht zusammen in einem Raum gesehen.

Neue Einsamkeit trifft auf neue Not. „Nicht notwendige Kontakte zu anderen Personen sind zu unterlassen.“ So steht es in aktuellen Allgemeinverfügungen sächsischer Landkreise. Was bedeutet „nicht notwendig“ für den Einzelnen?

Kranke Helden

Das von der Bundesregierung in Video-Spots beworbene besonders Heldenhafte des Zuhausebleibens ist Angriffen auch auf die psychische Gesundheit ausgesetzt. Darüber wäre genauso zu reden wie über Gesprächskultur im Raum sozialer Interaktionen.

„Maske auf!“ geht leider nicht als gelungene Eröffnung eines Dialogs durch. „Maske runter!“ muss nicht dessen Ende sein. Den Lockdown zu akzeptieren, erlöst nicht davon, zu hören, wie er gesellschaftlichen Zusammenhalt verändert. Sonst würde es ja genügen, Emojis in die in die Höhlenwand zu ritzen.

Von Janina Fleischer