Nach nicht einmal drei Jahren verlässt Alfred Weidinger das Museum der bildenden Künste. Er wird Direktor des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz. In seiner Heimat muss er jedoch erstmal in die vorgeschriebene Einzelquarantäne. An seinem letzten Arbeitstag in Leipzig blickt er zurück, nach vorn – und auf die aktuelle Krise.