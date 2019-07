Leipzig

Es sollte ein Schmelztiegel sein. Es wurde ein Siedekessel. Ethnisch. Politisch. Religiös. Wolhynien, das Land zwischen Bug und Kiew, Karpaten und Sumpfwäldern im Norden. 1939 gehörte der Westteil zu Polen, obwohl dort 70 Prozent Ukrainer siedelten und nur 16 Prozent Polen. Die waren bevorzugt bei der Landvergabe, während das Ukrainische (Schulen, Sprache, Kirche) zurückgedrängt wurde. Das sorgte für Spannungen, auch wenn Polen und Ukrainer untereinander heirateten. Allein die Juden (zehn Prozent der Einwohner) blieben für beide Seiten Fremde.

1 Quelle: Tiberius Film

Bildgewaltiges EposIn dieses Pulverfass taucht Regisseur Wojciech Smarzowski mit seinem bildgewaltigen Epos „Sommer 1943 – Das Ende der Unschuld“ ein. Im Original heißt es schlicht „ Wolhynien“, gewann 2017 acht polnische Filmpreise – und wurde zum Zankapfel zwischen Polen und der Ukraine. Grund: Die grausamen Massaker der UPA, der Ukrainischen Befreiungsarmee, an Polen im Jahr 1943. Erst im April 2015 hatte das Parlament der Ukraine die UPA-Soldaten zu Unabhängigkeitskämpfern erklärt. Das griff Bürgermeister Klitschko auf und nannte im Juli 2016 in Kiew den Moskauer Prospekt um – in Stepan-Banderas-Prospekt. Der saß zwar seit 1941 als „Ehrenhäftling“ im KZ Sachsenhausen, war aber zuvor Führer der Legion Ukrainischer Nationalisten und verantwortlich für Pogrome an Juden, vor allem in Lwiw.

Polens Senat nannte 2016 die Massaker der Ukrainer, die bis 1945 zwischen 80 000 bis 100 000 Polen das Leben kosteten, deutlich Völkermord. Die Rache der Heimatarmee Polens blieb ausgeblendet. 10 000 bis 15 000 Ukrainer starben dabei.

Wer in so heikle Zeiten zurückblickt, der muss in ein Wespennest stechen. Da allerdings kennt sich Wojciech Smarzowski aus. 2011 drehte er mit „Róza“ ein beklemmendes Drama über die Konflikte zwischen Deutschen, Polen und Russen in Masuren nach 1945 – und 2018 sorgte „Klerus“ für über fünf Millionen Besucher in Polen. Eine scharfe, mal ironische, mal sarkastische, mal bittere Auseinandersetzung um Bigotterie, Geschäftemacherei und Missbrauch in der katholischen Kirche. Ein weiteres Zeugnis für die außerordentliche Qualität des polnischen Films, der hierzulande weiter unsichtbar bleibt.

Auch „Sommer 1943 – Das Ende der Unschuld“ gibt es nun nur auf DVD, aber wenigstens das. Ein Drama, das konsequent etwas macht, was das heutige Kino so oft und gern vergisst: Es erzählt einfach eine kleine Geschichte, in der sich große Geschichte spiegelt. Wojciech Smarzowski reiht erst beispielhafte Szenen, die die ethnisch verworrene, politisch heftig aufgeladene Situation skizzieren, um dann der jungen Polin Zosia durch kriegerische Wechselfälle und die Hölle blutiger Massaker zu folgen. Die erinnern filmisch an Elem Klimows „Geh und sieh“ von 1985.

Dabei war Wojciech Smarzowski durchaus um Balance bemüht: „Ich wollte nicht in Schwarz und Weiß malen, sondern auch die ukrainische Sicht darstellen.“ Das gelingt „Sommer 1943“ tatsächlich. Alles beginnt mit einer ukrainisch-polnischen Heirat. Auch wenn der polnische Priester gegen ein Zusammenleben predigt, gefeiert wird gemeinsam. Aber die Risse, sie werden zusehends breiter. Ortsvorsteher Maciej, ein Pole: „Der Pole ist ein Herr, der Ukrainer ein Knecht.“ Allerdings sei es allemal besser, Ukrainer zu sein als Jude. Maciej ist ein erfolgreicher Bauer, Witwer und kauft gegen Land und Vieh Zosia, die Polin, die Petro, den Ukrainer, liebt. In der Kneipe, die ein Jude ohne Schankrecht führt, trinken die Ukrainer unterdessen auf Hitler, Banderas und die ukrainische Souveränität.

Alles gerät in mörderische Bewegung, als Hitler Polen überfällt. Ukrainer ermorden zurückflutende polnische Soldaten und plündern. Maciej muss sich verstecken, dann ist die Rote Armee da – und der zurückgekehrte Maciej ein Kulak, der deportiert wird. Petro, der Ukrainer, kauft Zosia und Maciejs Kinder gegen Wodka frei. Sie führt allein den Hof, als im Sommer 1941 die Deutschen kommen. Sofort werden Juden erschossen die rote Lehrerin gehängt. Ukrainische Polizisten helfen bereitwillig – und sind auch eifrig dabei, Juden, die sich verstecken, aufzuspüren.

Als der Pole Maciej aus der sowjetischen Deportation zurückkehrt, überlebt er das nicht lange. Jetzt gehen die Ukrainer, geschützt von Deutschen, gnadenlos gegen die Polen vor. Als nach Stalingrad rote Partisanen und Trupps der polnischen Heimatarmee in den Wäldern mit den Kämpfern der Ukrainer irgendeine Einigung suchen, endet die in Grausamkeiten. Zu sehr wollen die Ukrainer die Polen vertreiben. Zu tief sitzt der Hass. So beginnen im Frühjahr 1943 die Massaker.

Die zeigt „Sommer 1943“ in all ihren grausamen, nur schwer zu ertragenden Details. Da wird gehäutet, geköpft, von Pferden zerrissen, Babys erschlagen, Kinder in Strohballen gesteckt und angezündet. Die Polen schlagen, wo sie können, ebenso grausam zurück. Zosia irrt durch ein entfesseltes, mörderisches, schreckliches Inferno, das ganze Dörfer ausradiert.

Eine wahre Geschichte über Vorurteile, Intoleranz, Illusionen und Desillusionen. Der Blick geht von unten, aus der Sicht der kleinen Leute. Der einfachen Bauer, die sich hineinziehen lassen in einen fürchterlichen Strudel der Gewalt gegen ihre Nachbarn. Genährt von ethnischer Engstirnigkeit, getrieben von einem blinden Nationalismus werden sie zu Tätern und Opfern. Getroffen werden Schuldige und Unschuldige. Das erzählt „Sommer 1943“ ungemein intensiv und eindringlich. Erst malt er eine ländliche Idylle mit Verwerfungen, lässt dann wechselnde Besatzer schicksalhaft durch die Dörfer ziehen und holt schließlich schwere, dunkle Farben heraus. Für eine Tragödie des Hasses. Ganz großes Kino!

Von Norbert Wehrstedt