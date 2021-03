Leipzig

Er schreibt Sätze, dass man vor Neid erblasst. Lakonisch, pointiert, poetisch, alltäglich. Kein Klingeln mit Worten, alles klingt trotzdem – und setzt sich fest.„Die meisten Tage der Menschheit sind Wochentage“ – da atmet man erst mal tief durch. Oder: „Ein falscher Satz kann viel Schaden anrichten und ein richtiger in falschen Momenten auch.“ Punkt.

Wolfgang Kohlhaase rutscht nie ein falscher heraus. Er besitzt etwas, das man hat oder eben nicht: ein Gefühl für Weglassen, für Nichtsagen, für Reduzieren und für Tonlagen. „Man braucht große Fantasie, um die Dinge zu sehen, wie sie sind.“ Die großen Träume kleiner Leute im Alltag. Die Sehnsucht nach Liebe. Die Suche nach dem Sinn des ganz normalen Lebens hinter Fassaden, Zufällen, Irrungen und Wirrungen. „Die Kunst von Wolfgang Kohlhaase ist Poesie in Kurzform“, sagt Regisseur Andreas Dresen. Drei Filme drehte er nach Kohlhaase-Büchern: „Sommer vorm Balkon“, „Whisky mit Wodka“, „Als wir träumten“.

Glücksfall fürs deutsche Kino

Wolfgang Kohlhaase ist schlichtweg ein Glücksfall fürs deutsche Kino. Für die Defa. Für alle, die sich danach auf ihn einließen. Man kann es blind. Volker Schlöndorff gelang mit „Die Stille nach dem Schuss“ (RAF-Leute in der DDR) vor 20 Jahren sein bislang letzter großer Film. Das hatte viel mit dem wunderbaren Kohlhaase-Skript zu tun. „Ein Drehbuch schreiben ist das Notieren einer Geschichte zum Zwecke ihrer Verfilmung“, sagt Kohlhaase. Klingt wie ein Bonmot. Trifft aber den Kern.

Kohlhaases Credo: „Es geht um immer neue Bilder für die Dinge, die sich immer wiederholen ... Die Liebe, der Tod und das Wetter.“ Der Sohn eines Berliner Schlossers begann mit 16 Jahren als Journalist („Start“, „Junge Welt“), ging mit 19 als Dramaturgie-Assistent zur Defa und wurde mit 21 freischaffend. Die Defa griff rasch nach seinen Angeboten: „Die Störenfriede“ (Erziehung von Schul-Rabauken), „Alarm im Zirkus“ (Entführung von Zirkuspferden von Ost- nach Westberlin), „Eine Berliner Romanze“ (Gefühle im Schatten der Ost-West-Grenze), „Berlin – Ecke Schönhauser“ (Jugendliche zwischen Rebellion und Westflucht), „Sonntagsfahrer“ (Komödie um Westflucht am 13. August 1961). Mit Gerhard Klein hatte Kohlhaase einen gefunden, der seinen Geschichten stimmige, gern neorealistischen Bilder gab. Auch bei „Der Fall Gleiwitz“, dem expressionistischen Doku-Report über die Eröffnung von Weltkrieg zwei. „Berlin um die Ecke“ scheiterte an der SED-Engstirnigkeit. Verbot 1965. So wie im Film-Metallbetrieb sollte die Arbeiterklasse nicht sein. Der Generationenkonflikt störte ohnehin.

Ernüchternde Erfahrung

Immer wieder hat er danach über Glaubwürdigkeit, Wirklichkeit und Wunschbilder, Utopien und Scheitern geredet. Und weiter geschrieben. Filme und Erzählungen. Ein Band hieß 1977 „Silvester mit Balzac“. Der ist nun wieder erschienen und heißt im Verlag Wagenbach „Erfindung einer Sprache“. Wahrscheinlich, weil diese Geschichte als „Persischstunden“ 2019 verfilmt wurde (Holländer behauptet im KZ, er könne Persisch, wird zum Lehrer eines Aufsehers und denkt sich eine Sprache aus). Eine von 13 Erzählungen, die sich wie Szenarien lesen. Drei wurden ja auch verfilmt: „Lasset die Kindlein ...“, „Begräbnis einer Gräfin“ – sowie „Inge, April und Mai“. Die von Kohlhaase selbst. Es war einer der größten Flops der deutschen Kinoförderung. Warum bleibt ein Rätsel. Es interessierte sich 1992 einfach keiner für die erste Liebe eines Teenies am Kriegsende.

Die Erfahrung war für Kohlhaase wohl ernüchternd. Dabei hatte er an der Seite von Konrad Wolf einen Hit mitinszeniert („Solo Sunny“) und mit der Krimikomödie „Der Bruch“ einen Ost-West-Erfolg (Rolf Hoppe neben Götz George) gelandet.

Einer der Besten

Wolfgang Kohlhaases Prosa ist immer wie eine Einladung fürs Kino. Wie er da auf drei Seiten Lebensläufe erzählt („Bruder Alfred“), einen Polizisten einen Fall rekapitulieren lässt („Als der Regen kam“), einen schüchternen Zimmermann mit einer Frau und sechs Kindern liiert („Lasset die Kindlein ...“), eine Beerdigung am Haff zum familiären Gruppenbild macht („Worin besteht das Neue auf dem Friedhof?“), ein weibliches Geständnis aufbereitet („Nagel zum Sarg“) oder den vertrackten Wegen eines Sarges folgt, der 1952 von West nach Ost kommt („Begräbnis einer Gräfin“), das ist schlichtweg ein Vergnügen. Bitter und melancholisch, spöttisch, ironisch und lebensklug. Das banale Leben bunt wie ein Herbstwald – und trist wie nasses Laub im Regen.

Am 13. März wird einer der besten Drehbuchautoren, schon seit Ewigkeiten mit der Ex-Tänzerin Emöke Pöstenyi verheiratet, 90 Jahre alt.

Wolfgang Kohlhaase: Erfindung einer Sprache. Mit einem Nachwort von Andreas Dresen. Verlag Wagenbach; 208 Seiten, 18 Euro

Von Norbert Wehrstedt