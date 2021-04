Leipzig

Es kommt auf das richtige Licht an, die Kamera, die Fantasie natürlich auch. Dann liegen Hafen und Meer im alten Ballsaal der Schaubühne Lindenfels in Leipzig. Und Kapitän Ahab sticht in See, um seine Rechnung mit dem weißen Wal Moby Dick zu begleichen. Am Donnerstag zeigt Ray Zwieback die Premiere seines Filmes „Moby Dick – Die Wahl der Kwal“. Und so richtig zusammenpassen mag das nicht mit den Erwartungen, die der Name Zwieback provoziert.

Ray ist das Alter Ego des Leipzpiger Künstlers Wolfgang Krause Zwieback, der seit Jahrzehnten mit sinnlichen Bildwelten und einer eigenwillig verspielten Lyrik Bühnenwerke ausheckt. Ein Theatermacher, der seine Themen und Geschichten selbst entwirft. Und jetzt? Erstens: Film statt Theater. Zweitens: Klassiker statt eigener Stoff-Entwicklung.

Mach doch mal „Moby Dick“

Und das kommt so: Krause Zwieback hatte vor gut einem Jahr sein Solo „6G Ray Pur“ auf die Bühne gebracht, eine Art „Inventur meiner selbst“ wie er sagt, ein Rückblick auf sein bisheriges künstlerisches Schaffen. Und dann, nach der Performance, sagte René Reinhardt, künstlerischer Leiter der Schaubühne: Mach doch mal „Moby Dick“.

Wolfgang Krause Zwieback (r.) mit Gundolf Nandico 2018 in „Das Leben in der Blauen Stunde". Quelle: André Kempner

Krause Zwieback hatte den Roman – 1851 erschienen und damit genau 100 Jahre älter als er selbst – vorher nie gelesen. Aber: „Der Stachel saß“, sagt der Theatermacher. Der Melville-Klassiker mit seiner Themenfülle, Sprach- und Symbolkraft hat ihn nicht mehr losgelassen. Der Wal, der zu einem Ungeheuer gemacht wird, aber keines ist. Nicht zuletzt die Meereskreatur an sich. Krause Zwieback erzählt begeistert von der Anatomie des Pottwals, von den seitlich angebrachten Augen, die ein ganz anderes Sehen mit sich bringen, als es der Mensch gewohnt ist. „Das alles hat uns inspiriert“, sagt er. Zu einem Film, der den Stoff abstrakt auslotet.

Corinna Harfouch als Sprecherin

Zum künstlerischen Team gehört Corinna Harfouch als Sprecherin. Außerdem hat sie die Darsteller entworfen – Pergament-Figuren, die durch den Film wandeln. Marie Nandico und Dirk Hessel sind für die Filmmusik zuständig. Mit Hael Yxxs teilt sich Krause Zwieback, der auch Regie führt und als Sprecher auftritt, die Kamera.

Ohne Pandemie wäre „Moby Dick“ eine Bühnenperformance geworden. Jetzt wird ein „sinnlich-absurder Musikfilm“ angekündigt, entstanden aus der gemeinsamen Arbeit und der Inspiration des alten Ballsaals der Schaubühne. „Man kann nicht alles verschieben, das Thema ist jetzt heiß“, sagt Krause Zwieback. Doch die Genre-Wahl ist nicht nur eine Notlösung. Mit Blick auf das Ergebnis ist Krause Zwieback alles andere als unglücklich, die Kamera gezückt und sich auf eine neue ästhetischen Entdeckungsreise eingelassen zu haben. Das künstlerische Team nennt er folgerichtig „Expeditionsteam“.

Abstrakt, farbgewaltig, surreal wird es. Sprachkünstler Krause Zwieback setzt dabei, wenn auch das Ende abweicht, grundsätzlich auf den Original-Text: „Dass man sich halten kann, wenn man im Bild schwimmt.“

Info: Ray Zwieback: „Moby Dick – Die Wahl der Kwal“. Filmpremiere im Stream. Do (15.4.), 20 Uhr; Link zu Stream und Ticket: www.schaubuehne.com; weitere Termine: 16.–18. April, 20 Uhr

Von Dimo Rieß