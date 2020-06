Leipzig

Ein Gastspiel des Theatererneuerers Nikolai Ochlopkows wurde zur Initialzündung für Wolfgang Kröplin. Seither beschäftigt sich der Theaterwissenschaftler, Jahrgang 1941, mit Theater in Ost-Europa. Er baute zu DDR-Zeiten den entsprechenden Fachbereich an der Leipziger Theaterhochschule auf und wurde später Chef-Dramaturg am Schauspiel. Heute lebt er in Hessen. Sein aktuelles Buch „Spielzeiten und Spielräume des Theaters in Europas Osten“ reicht weit über Theater-Geschichte hinaus – es sucht nach kulturellen und gesellschaftlichen Mustern in einem äußerst heterogenen Kulturraum.

Sie schreiben in Ihrem neuen Buch bewusst „ Europas Osten“ und nicht „Ost-Europa“. Warum?

Anzeige

Ich versuche, durch die ungewohnte Formulierung die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie groß der gemeinsame Geschichts- und Erlebnisraum seit der Zeit der Völkerwanderung bis zum Fall des Sozialismus war. Selbst die Forschung behandelt ihn immer noch erstaunlich selektiv. Aber in politischer, historischer, sozialer und kultureller Hinsicht reicht er über Mittelosteuropa hinaus vom Baltikum bis zum Balkan und Schwarzen Meer. Das alles ist Europas Osten und damit gut die Hälfte des Kontinents.

Weitere LVZ+ Artikel

Ein Raum mit „osmotischen Beziehungen der Völker“, heißt es im Buch. Was bedeutete das für die Gesellschaft?

Das war für mich das Spannende bei der Arbeit: zu entdecken, wie polyglott dieser Raum ist mit seiner Pluralität kleiner Länder und Ethnien, Konfessionen und Sprachen. Kein Schauplatz Europas wurde so zum Kreuzungspunkt der Einflüsse. Das Leben an der Peripherie von Großmächten erzwang die stete Bereitschaft, sich gegenüber dem Anderen und dem Fremden, das häufig auch ein feindliches Fremdes ist, politisch, wirtschaftlich und kulturell zu behaupten. Es verlangte, mit der Angst vor der Kontroverse umzugehen. Nicht der Gegensatz als solcher ist gefährlich, sondern die Phobie vor dem Anderen. Die Prozesse des Streits und der Versöhnung waren ebenso normal wie die des ständigen Infragestellens kultureller Identität. Differenz galt als verhandelbar in einer Kultur, deren Identität im Dialog bestand und die den Wert der vermischten Welten verinnerlicht hatte.

War es ein Neben- oder ein Miteinander?

Es war oft mehr ein friedliches Nebeneinander als Miteinander, das gestört wurde von Nationsbildungsprozessen, in denen Mehrheiten die Minderheiten marginalisierten.

Wie unterscheiden sich Theater-Traditionslinien vom Westen?

Das westliche Modell einer modernen Nation ist vornehmlich staatsorientiert, während das östliche Modell unter den weniger entwickelten Verhältnissen mit einer Idee beginnt. Man beruft sich auf eine ethnische Zugehörigkeit, auf eine Sprach- und Kulturgemeinschaft, auf eine Bildungsnation. Das führt zu einem andersgearteten Nationaltheatermodell. Das westliche gewinnt sein Wesen unter dem Einfluss des aufsteigenden Bürgertums als gereinigte, alternative Formen ausschließende Bühne mit dem Ziel, bürgerliche Tugenden nachzuahmen und disziplinierend zu wirken. Im östlichen Modell hingegen gehen aufstrebendes Nationaltheater und das alte, respektlose, karnevaleske Volks- und Jahrmarkttheater eigentümliche Verbindungen ein. Nach langer imperialer Vormundschaft sieht sich Theater in eine quasi staatsersetzende, gesellschaftsgestaltende Rolle gedrängt.

Ein Kapitel widmen Sie der Avantgarde. Sollte man sich an sie mit ihren Impulsen in Ost-Europa erinnern, wenn man die geistige Trennlinie in Europa überwinden will?

Unbedingt. Die Avantgarde im Osten ist ein vergessenes und unabgeschlossenes reiches Kapitel, ohne das europäische Kulturgeschichte nicht zu schreiben ist. Mit Leistungen, auf die sich westliche Avantgardezentren wie selbstverständlich bezogen. Der damalige Kommunikationsstrom zwischen West und Ost sollte uns heute beschämen. In der universalen Avantgarde zeigt sich auch der enorme kulturhistorische Beitrag, den die Kunst des osteuropäischen Judentums eingebracht hat. Die Vermischung einer jüdischen Tradition mit christlichem Erbe und der Farbigkeit verschiedener Nationalitäten erbrachte eine Revolution des Denkens.

Wie hat sich später die sowjetische Einflusssphäre ausgewirkt?

Ob unter Druck oder aus eigenem Antrieb wurde ein ganzer Ländergürtel durchgerüttelt mit tiefgreifenden Auswirkungen auf Gesellschaft und Mentalitäten. Sozial nivellierend, aber die Haltungen reichten von Enthusiasmus über Anpassung bis zum Widerstand. Unter diesem komplizierten Verstrickungsverhältnis von Kunst und Politik ist das Theater, auch das der DDR, weitaus mehr als ein verordnetes. Neben seiner offiziösen Form, tritt es auch als Parallel- und Gegenkultur in Erscheinung. Mit viel Mut, List und Fantasie verschob es Grenzen und fahndete nach Alternativen. Hinzu kamen Kräfte einer zweiten Kultur, die sich im direkten politischen Dissens verstanden und verdrängt oder verboten wurden. Nicht selten wurde zwischen erster und zweiter Kultur laviert.

Sie haben das osteuropäische Theater in einem Ihrer Bücher als das „unbekannte Theater“ bezeichnet. Bietet die Corona-Krise mit ihren Streams die Chance, es über das Internet kennenzulernen?

Ich neige zur Skepsis, ob der Weg so glücklich ist, online etwas kennenlernen zu wollen, was gerade über den direkten Kontakt so lebendig und vielschichtig wirkt wie Theater.

Heute greifen nationalistische Regierungen vor allem in Ungarn und Polen auch nach dem Theater. Kann es sich als Ort der Freiheit behaupten?

Ich beschreibe in meinem Buch das Theater des Ostens bis zum sozialistischen Ende. Danach sehe ich eine deutliche Zäsur. Demokratische und zivilgesellschaftliche Verhältnisse ziehen ein, ohne an entwickelte Traditionen groß anknüpfen zu können. Es reaktivieren sich autoritär-diktatorische Züge aus der Vergangenheit. Nationalistische Ideologie und finanzielle Druckmittel depravieren Theater und zwingen es zur Anpassung. Im Moment sehe ich wenig geistigen und ästhetischen Widerstand. Der tschechische Dramatiker Karel Steigerwald hat einmal gesagt, jede Gesellschaft bekommt das Theater, das sie verdient.

Von Dimo Rieß