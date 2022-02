Woody-Allen-Musical in Leipzig – Gangsterbraut Jasmin Eberl im Interview

Leipzig

Am 12. Februar feiert in Leipzigs Musikalischer Komödie „Bullets Over Broadway“ Premiere. Es ist die deutsche Erstaufführung des Musicals nach Woody Allens grandios komischer Theater-Gangster-Film-Groteske von 1994. Cusch Jung führt Regie, und Jasmin Eberl aus Österreich spielt Olive, die Gangsterbraut, die ein Mafia-Boss als gänzlich begabungsfreie Schauspielerin mit einem kunstsinnigen Auftragskiller als Leibwächter und Hauptrolle in ein untaugliches Theaterstück einbauen lässt, damit er die ganze Angelegenheit bezahlt. Peter Korfmacher sprach vor ihrem Leipzig-Debüt mit der 25-Jährigen.

Zur Person Die gebürtige Österreicherin Jasmin Eberl begann ihre Ausbildung in Klagenfurt und studierte bis 2018 Musical an der Universität der Künste in Berlin. Mit Rollen wie Sally Bowles. Sie hatte Engagements an der Neuköllner Oper, im Admiralspalast, am Gärtnerplatztheater München, im Staatstheater Darmstadt, Theater Niedersachsen, Hans Otto Theater in Potsdam, Theater Vorpommern, im Tipi am Kanzleramt sowie bei den Magdeburger Domfestspielen, den Freilichtspielen in Schwäbisch Hall und den Bad Hersfelder Festspielen. In der MuKo debütiert sie als Olive Neal in „Bullets Over Broadway“.

Zwei Jahre Corona – wie sind Sie als freie Bühnenkünstlerin da bisher durchgekommen?

So viele Kolleginnen und Kollegen hat es hart getroffen in der Pandemie und nicht alle sind so glimpflich davongekommen wie ich. Die Szene hat in dieser schwierigen Zeit viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Mit wahnsinnig viel Glück hatte ich aber die ganze Zeit über Engagements.

Dann fällt man als auch als Freie nicht unbedingt ins Bodenlose?

Nicht unbedingt und nicht ins Bodenlose. Ich hatte eben das Glück, dass ich an verschiedenen Häusern Stückverträge hatte, und wenn dann etwas ausgefallen ist, was natürlich oft der Fall war, bekam ich wenigstens Kurzarbeitergeld. Das war zwar deutlich weniger, aber ich kam über die Runden.

Sie hatten also weniger Geld und mehr Zeit. Was haben Sie mit der angefangen?

Ich habe mir einen Hund angeschafft, habe gelesen, bin nach Hause gefahren nach Kärnten, und ich habe natürlich immer wieder auch darüber nachgedacht, ob ich mich neu erfinden muss.

Will meinen?

Na, ob ich einen neuen Job brauche, ob das mit der Bühne eine Zukunft hat.

Und? Hat es?

Auf jeden Fall kam immer, wenn ich gerade dachte, es geht nicht mehr, von irgendwo ein schönes Angebot her.

Wie das der MuKo?

Nein, das ist schon älter, deutlich älter. Die Premiere sollte ja ursprünglich bereits im letzten Jahr sein, das Engagement kam etwa anderthalb Jahre vor Corona zustande.

Da standen Sie noch ziemlich am Anfang.

Ich stehe immer noch ziemlich am Anfang.

Ihr Lebenslauf liest sich anders: Sie haben schon viele Rollen in vielen Häusern gesungen. Es ging also gut los vor Corona. In dieser Situation ist so eine Pandemie doppelt gefährlich.

Das stimmt, ich war erst 2018 so weit, dass man anfangen konnte über mich zu reden. Aber die Mundpropaganda funktionierte gut.

Wie ist man hier am Haus auf Sie aufmerksam geworden? Die Rolle kann es nicht gewesen sein. „Bullets Over Broadway“ ist ja an der MuKo eine deutsche Erstaufführung.

Cusch Jung, der auch in Berlin wohnt, hat an der Universität der Künste einiges von mir gesehen, und noch mehr seine Frau. Die beiden fanden, dass ich gut zur Rolle passe.

Das könnte ein vergiftetes Kompliment sein. Denn Sie spielen Olive, und die ist ziemlich komplex. Sie müssen als sehr hohle Gangsterbraut sehr gut eine sehr schlechte Schauspielerin spielen.

Ja, das ist eine Herausforderung. Aber eine, die unglaublich viel Spaß macht. Denn bei Olive darf und muss man vieles von dem tun, was sonst streng verboten ist: komödiantisch überdrehen zum Beispiel – und ihr trotzdem die Würde belassen.

Sie suchen auch in dieser tumben Nuss nach einem doppelten Boden?

Ja sicher! Natürlich ist Olive beunruhigend blöd, aber nicht darum ist sie so laut, so schrill, sondern aus Unsicherheit. Also ist für mich das Laute und Schrille sehr wichtig.

Das klingt, mit Verlaub, ziemlich furchtbar.

Das ist es auch. Diese Stimme – das ist wirklich schlimm!

Auch beim Singen?

Gerade beim Singen!

Ist das nicht gefährlich für ihr kostbares, auf Schönheit getrimmtes Organ?

Am Anfang vielleicht, da war ich tatsächlich nach den Proben immer etwas heiser, was kein gutes Zeichen ist. Aber jetzt habe ich eine Lösung gefunden: Ich gehe über die Kopfstimme und habe das Gefühl, dass es den Stimmbändern passt.

Apropos Gesang: Wie passt denn der ins Stück, das ja die Adaption eines Films ist, der weitgehend ohne auskommt?

Großartig. Es sind berühmte, wunderbare Songs der 20er Jahre darin. Herrliche Musik, hintergründig, swingend, zündend, das ist wirkungsvoll!

Wie werden die Songs eingesetzt, wann findet man zum Musizieren zueinander?

Ich glaube, dass die Musik nicht die Handlung vorantreibt, aber sehr klug eingesetzt ist, um die Charaktere zu vertiefen.

Zum Beispiel?

Ich singe als Olive bei einem Vorsingen den „Hot Dog Song“ und erzähle, wie gut ich damit schon mal angekommen bin. Dabei geht es natürlich vor allem um Sex – aber sie versteht es nicht. Versteht es einfach nicht ...

Und was passiert im Graben?

Es spielt die ganze Kapelle. Natürlich mit einem Akzent auf den Bläsern, aber auch die Streicher haben ihre großen Operetten-Diven-Momente. Herrlich – Tobias Engeli macht das wunderbar.

„Bullets Over Broadway“ war ein Film, der auf dem Theater spielt. Cusch Jung holt ihn auf die Bühne zurück. Wie nah ist er dabei am Film?

Er erzählt die Geschichte, die der Film erzählt, und er erzählt sie in zum Teil sehr ähnlichen Szenen. Und doch erzählt er sie ganz anders: schneller, kleinteiliger, pointierter – unsere Sehgewohnheiten haben sich seit den frühen 90ern ja doch verändert.

Woody Allans „Bullets Over Broadway“ an Leipzigs Musikalischer Komödie: Premiere 12. Februar, 19 Uhr, Vorstellungen: 13., 15., 16., 18. Februar, 5., 6., 11, 12., 13. März, 12. 13., 15. April. Karten (10–49 Euro): www.oper-leipzig.de, www.ticketgalerie.de oder 0341 1261261. Der Vorverkauf für März und April beginnt am 15. Februar.

Von Peter Korfmacher