Leipzig

Es geht nicht um die Musik. Jedenfalls nicht nur. Die Gründe, die zum offenen Ausbruch des Streits um die Neubesetzung des Thomaskantorats führten, sie liegen tiefer und sie hängen zusammen mit Struktur und Selbstverständnis des Thomanerchors. Bei näherem Hinsehen führten wohl nicht leicht beiseite zu diskutierende musikalische Defizite des mittlerweile einstimmig gewählten Andreas Reize in die ziemlich verfahrene Situation, sondern eher die Sorge vor grundsätzlichen Veränderungen.

Soll im Sommer Thomaskantor werden: Andreas Reize. Quelle: Pr

Wie aus Kreisen der Auswahlkommission zu hören ist, legte Andreas Reize bei seiner Präsentation von allen Finalkandidaten den größten Wert auf die Vorstellung seines pädagogischen Konzeptes, das als „moderner und offener“ beschrieben wird und bei der Entscheidungsfindung neben den musikalischen Qualitäten eine wichtige Rolle gespielt hat. Für einen pädagogischen Neuanfang steht auch Emanuel Scobel, der seit seinem Amtsantritt 2019 als Thomaner-Geschäftsführer im Kasten das Verfahren für die Wahl des neuen Thomaskantors ausgearbeitet hat und seither die undankbare Rolle eines Brückenkopfes fürs Neue spielen muss.

Emanuel Scobel, schreiben Thomaner-Obernschaftler in ihrem „Hilferuf“-Brief, der die Affäre am vergangenen Freitag ins Rollen gebracht hatte, „wurde von Skadi Jennicke unter Mithilfe von Gewandhausdirektor Andreas Schulz als Geschäftsführer beim Thomanerchor im Oktober 2019 gegen den Wunsch von unserem Thomaskantor Gotthold Schwarz berufen, nur circa 3 Monate vor der Bekanntgabe für ein neues Auswahlverfahren“. Sie fordern auch seinen Rückzug aus dem Amt.

Verschworene Gemeinschaft

Der Brief ist namentlich unterschrieben von jeweils vier Thomanern der zwölften und der elften Klasse, die für sich in Anspruch nehmen, ihn „in Vertretung des gesamten Thomanerchores“ geschrieben zu haben. Man sollte das ernstnehmen. Denn die Thomaner sind eine verschworene Gemeinschaft, zusammengeschweißt durch gemeinsames Leben und Musizieren, eine gemeinsame Erziehung, die am ersten Tag im Kasten beginnt und mit dem letzten nicht endet. Was die Leichtigkeit beweist, mit der der Knabenchor seine Alumni mobilisiert.

Emanuel Scobel ist Geschäftsführender Leiter des Thomanerchores Leipzig. Quelle: Sven Cichowicz

Dabei steht das Bewusstsein, etwas Besonderes zu sein, einer Elite anzugehören weit im Vordergrund. Nicht unberechtigt – schließlich opfern die handverlesenen Knaben einen großen Teil ihrer Kindheit und Jugend und stellen ihn in den Dienst einer höheren Sache: der Musik an der Thomaskirche, die in der Nachfolge Johann Sebastian Bachs in die Welt ausstrahlt und den Ruf der Musikstadt Leipzig mitbegründet. Dass sich daraus ein Korpsgeist entwickelt, ist kaum zu verhindern – und muss es auch gar nicht. Obschon klar sein muss: Elitärer Korpsgeist tendiert zur Hermetik, zur Verklärung des eigenen Hintergrundes, und führt beinahe automatisch zur Abschottung der Gemeinschaft gegenüber fremdbestimmten und daher unkalkulierbaren Entwicklungen.

Für diese Abschottung und Selbstregulierung stand der Ex-Thomaner und Thomaskantor Georg Christoph Biller (1992 bis 2016 im Amt), für sie steht sein Nachfolger Gotthold Schwarz. Beide stehen überdies für die Verlängerung der Traditionen und der musikalischen Erfolgsgeschichte der Thomaner in die Nachwende-Moderne. Sie bewahrten die Qualität des einzigartigen Chores, machten und hielten ihn international konkurrenzfähig.

Musikwelt drehte sich weiter

Dennoch darf, unbeschadet des Umstandes, dass Menschen in aller Welt den Thomanern bei ihren vielen Konzertreisen begeistert zujubeln, nicht übersehen werden, dass auch die Musikwelt sich weiterdrehte. Entscheidende aufführungspraktische Impulse kamen über Jahrzehnte nicht aus der Stadt Bachs, wurden in Leipzig erst spät ernst- und aufgenommen – und in der Thomaskirche noch später, erst unter Schwarz.

Thomaskantor Gotthold Schwarz. Quelle: Andre Kempner

Bisweilen nachzujustieren und auch die Mechanismen einer pädagogischen Selbstregulierung von Halbwüchsigen, wie sie die Thomaner seit Jahrhunderten praktizieren, zu überprüfen, ist nicht nur das Recht, es ist die Pflicht der Stadt Leipzig, die ja seit 1542 Trägerin des Thomanerchors ist. Aus dieser Verantwortung für Tradition und Zukunft dieser einzigartigen Institution erwächst sozusagen eine Richtlinien-Kompetenz.

Präziser vermitteln, besser begründen

Die hat die Stadt Leipzig nun behutsam und transparent wie irgend möglich ausgeübt, hat Experten eingebunden, die angehört, die mit und unter dem Neuen musizieren sollen, das Gewandhausorchester – und natürlich auch die Thomaner. Dann hat die Auswahlkommission einstimmig eine Wahl getroffen, und der Stadtrat hat sie einstimmig bestätigt.

Das ist bekanntlich nun rund vier Monate her. Und wenn nach so langer Zeit vermeintlicher Ruhe ein solcher Aufruhr entbrennt, zeigt dies, dass Thomaner noch immer der Meinung sind, sie seien nicht angehört worden, weil nicht ihr Leipziger Favorit, sondern jemand ohne Stallgeruch zum Thomaskantor ernannt worden ist. Folglich hätte man ihnen ihre Rolle im Auswahlverfahren wohl schon vorher präziser vermitteln und im Nachhinein den Ausgang der Wahl auch besser begründen müssen.

Burgfrieden

Im Nachhinein gab es mehrere klärende Gespräche, auch von Thomaner-Vertretern mit dem Thomaskantor in spe, die allseits die Hoffnung nährten, die Kuh sei vom Eis. Dies lässt zumindest vermuten, dass in der Zwischenzeit etwas geschehen sein muss, was den mühevoll geschmiedeten Burgfrieden wieder platzen ließ.

Georg Christoph Biller. Quelle: Andre Kempner

Es könnte zusammenhängen mit einem Assistenten des amtierenden Thomaskantors, der nicht klarkommt mit dem neuen Geschäftsführer und der Aussicht auf Andreas Reize als Chef. Darum kündigte er – mittlerweile wurde er überdies suspendiert. Gotthold Schwarz, der mit diesem Assistenten sehr vertraut ist, schrieb in seiner der Redaktion vorliegenden wöchentlichen Botschaft an den Chor zum Sonntag Laetare (13. März), „den Ausgang des Wahlverfahrens“ könne der Assistent „aus verschiedenen Gründen nicht nachvollziehen“.

Er sei „für den Thomanerchor eine ganz wichtige und für das Wesen des Chores prägende Persönlichkeit. Sein Weggang wäre ein großer und nur sehr schwer zu ersetzender Verlust. Deshalb hoffe ich, dass Mittel und Wege gefunden werden, die es (ihm) ermöglichen, seinen Entschluss zu revidieren“. Das muss man nicht, das kann man aber als Handlungsaufforderung verstehen.

Irgendwie muss es jetzt weitergehen. Am Befund hat sich in der letzten Woche nichts verändert. Es gibt als Ergebnis eines wasserdichten Auswahlverfahrens und einer Wahl im Stadtrat einen designierten Thomaskantor, der in einem runden halben Jahr sein Amt antreten soll. Es gibt einen ordnungsgemäß bestellten Geschäftsführer, der ihm bis dahin das Feld bereiten muss.

Andreas Reize möchte zu den Vorgängen derzeit noch nicht öffentlich Stellung beziehen, sondern im April erst einmal wieder nach Leipzig kommen, um Gespräche zu führen. Er scheint aber noch entschlossen, das Amt wie geplant anzutreten. Tut er dies nicht, wäre der dritte Wechsel im Thomaskantorat in Folge ungebremst vor die Wand gefahren, und der Schaden für alle Beteiligten vom Rathaus bis zum Kasten kaum wieder gutzumachen.

Von Peter Korfmacher