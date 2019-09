„Wow, das lebt!“ – Warum Komponist Philipp E. Kümpel unbedingt eine Oud braucht

Leipzig

Es gibt Geschichten, die braucht das Kino gar nicht zu erfinden. Es kann sie aber doppeln. Eine geht so. Da bekommt in der syrischen Stadt Deir es-Zor ein Jugendlicher vom älteren Bruder, einem Arzt, eine Oud geschenkt. Eine traditionelle arabische Laute.

Der Junge, der gerade angefangen hat, Medizin zu studieren, flüchtet vor dem mörderischen Bürgerkrieg – vom Libanon in den Jemen, von Dschibuti in die Türkei. Drei Jahre lang. Irgendwann zwischendurch kehrt er zurück nach Deir es-Zor – um seine Oud zu holen. Die schickt er nach Deutschland. Dort kommt sie beschädigt an, ein Gitarrenbauer aus der Dresdener Neustadt repariert sie. So kann Thabet Azzawi, während er weiter Medizin studiert, bei Banda Internationale, der Weltmusik-Gruppe , einsteigen.

Ein Jahr auf der Flucht

Ende der ersten Geschichte. Die zweite beginnt in Frankreich, bei Regisseurin Florence Miailhe. Die bereitet „La Traversée“ (deutsch: „Die Odyssee“) vor, eine 80-minütige Öl-auf-Glas-Animation über zwei Kinder, die, von den Eltern getrennt, auf der einjährigen Flucht nach Europa in einer fremden Stadt stranden. Koproduzent der Drei-Millionen-Euro-Produktion ist die Dresdener Firma Balance Film.

Zusammen kam die eine mit der anderen Geschichte durch Philipp E. Kümpel. Der Lübecker, der zehn Jahre Solobassist am Zeitzer Theater war und seit 20 Jahren Theater- und Filmmusiken schreibt, nun schon ewig in Leipzig wohnt, weiß auch nicht so genau, warum die Wahl als Komponist des Soundtracks auf ihn fiel: „Vielleicht, weil ich Französisch kann.“

Brücke ins Ungefähre

Jedenfalls fing er nach Gesprächen mit Florence Miailhe mit dem Nachdenken über die Klänge unter den Bildern an. „Die Musik muss zurückhaltend sein. So, als ob sie die Kinder auf der Flucht hätten spielen können“, sagt Philipp E. Kümpel. Da war die erste Frage nah: Was für ein Instrument kann man auf eine Flucht mitnehmen?

Das Schöne für ihn: Da die Regisseurin sich nicht so sicher war, was für Musik sie haben wollte, konnte er erst mal machen, was er wollte. So fing er an, ohne ein einziges Bild gesehen zu haben, einfach nach dem Gefühl – und kam auf die Oud als tragendes Instrument: „Sie ist transportabel und gibt dem Film einen exotischen, orientalischen Einschlag.“ Das ist die Brücke, um die Geschichte, die ihren Handlungsort im Ungefähren belässt, klanglich in die Gegenwart zu aktualisieren.

Orchestrale Sounds sind selten

Fehlte nur einer, der die Oud livehaftig spielen kann, also das dazu geben kann, was Ouds aus dem Rechner nicht besitzen: Gefühl. Philipp E. Kümpel: „Als ich nach Oud-Spielern gesucht habe, die in Sachsen wohnen, bin ich auf eine MDR-Doku über die Flucht von Thabet Azzawi gestoßen.“

Dem schickte er seine Computer-Oud – mit der Bitte, diese Melodie mit seinem Instrument nachzuspielen: „Als er mir dann seine MP3 geschickt hat, dachte ich nur: Wow, das lebt! Da ist der Hauch Leben zu hören, der plötzlich in die Musik eindringt.“

Wobei angefügt werden muss, dass inzwischen der überwiegende Teil an Filmmusik, egal ob Kino oder TV, Hollywood oder Europa, aus immer perfekteren Computern kommt. Orchester-Klänge sind mittlerweile eine Ausnahme. Hierzulande liefern die Pilcher-Dramen des ZDF einige der wenigen orchestralen Sounds.

Gefahrenmomente der Filmgeschichte

So ist die Kino-Animation„Die Odyssee“ in mancherlei Hinsicht ein Glücksfall für den Komponisten. Nachdem Philipp E. Kümpel an einem Wochenende die Tonspur mit Thabet Azzawi im Studio der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) aufgenommen hat, kann er dann Mitte Oktober noch die Streicher des Filmorchesters Babelsberg einsetzen.

Die liefern einen Klangteppich, in dem auch die Gefahrenmomente der Filmgeschichte (die Geschwister landen bei einer Bande und werden verhaftet) eingebettet sind. Grundsatz Philipp E. Kümpel: „Meine Musik soll man gar nicht hören, sie muss nur Gefühle erzeugen.“ Dazu tragen auch Klarinette, Kontrabass, Akkordeon bei, die das Hauptmotiv intonieren, das jüdische Klezmermusik zitiert.

Nicht immer glücklich

Die Regisseurin Florence Miailhe hat im Laufe der Zeit immer mal wieder Stücke aus der Musik gehört. Bisher gefällt sie ihr, aber es bleibt für Komponist Philipp E. Kümpel nicht nur eine Spur Ungewissheit. Die Oud aus dem Computer klingt anders als die Live-Oud – und alles noch mal ganz anders, wenn das Streichorchester hinzu kommt. Bis Ende dieses Jahres zieht sich die Arbeit an der „ Odyssee“ mit der Schluss-Mischung hin. Wozu auch das Sounddesign gehört, das von der Firma Klangfee Halle produziert wird.

Danach beginnt für Philipp E.Kümpel wieder der normale Komponisten-Alltag. Das heißt auch: Er macht weiter mit der „Soko Leipzig“ (bisher über 100 Folgen), mit Dokfilmen (über 150) und Jingles. Arbeiten, die nicht immer glücklich machen – besonders, wenn sie gelungen sind: „Da macht man, meint man, große Musik – und keiner nimmt sie wahr.“ Bei seinen Kompositionen für „Soko Leipzig“ sei das mitunter allerdings etwas anders, erzählt er. Da hätten Zuschauer schon mal geschrieben: Wo kann man diese tolle Musik eigentlich kaufen?

Fallen ihm denn immerzu neue Melodien ein? Philipp E. Kümpel: „Das Allerschlimmste ist, wenn man merkt: Das hast du schon mal gemacht. Die Finger wollen ja immer gern den gleichen Weg nehmen. Wirklich schwierig ist es, da herauszufinden.“ Was hilft? Ein Regisseur, der weiß, was er will – und das auch plastisch ausdrücken kann: „Wenn einer gut die Geschichte erzählt, kann ich die auch gut in Musik übersetzen, weil ich mir den fertigen Film vorstellen kann. Sonst wird es schwierig.“

Von Norbert Wehrstedt