Mühlhausen

Mit dem Bauhaus ist es ein bisschen wie bei Luther neulich. Irgendwann ist es mal gut, sind die Geschichten von Formen und Funktionen auserzählt, so dass auch mal wieder andere Ereignisse im Museumswesen wahrgenommen werden dürfen.

Der sicherlich interessanteste Neubau wird derzeit in Mühlhausen in Angriff genommen; es handelt sich um das neue Bratwurstmuseum. Das alte, es ist sogar das „1. Deutsche“, um genau zu sein, gibt es seit 2006 in Holzhausen bei Arnstadt. Unter anderem wegen der hohen Besucherzahlen muss es in ein größeres Gebäude umziehen. Als Baubeginn ist der November vorgesehen.

Schauverwurstung und Ferienwohnungen

Neu eingerichtet werden sollen unter anderem eine Schauverwurstung und ein Areal mit Ferienwohnungen. Thomas Mäuer, stellvertretender Vorsitzender der Freunde der Thüringer Bratwurst e.V., bringt alles in einen Satz, der wie mittelscharfer Senf runtergeht: „Das Thema Thüringer Bratwurst ist noch längst nicht zu Ende erzählt.“ Tatsächlich weiß man ja, dass selbst das Universum ein Ende hat, nur eben die Wurst nicht.

Bratwurst Song Contest

Zu hoffen ist, dass das auch für mindestens zwei am alten Standort etablierte Einrichtungen gilt. Da wäre einmal das Bratwursttheater, in dem eine Figur, die schon im 18. Jahrhundert von den deutschen Bühnen vertrieben wurde, unter leicht veränderten Namen Wiederauferstehung feiert: „ Hans Wurst persönlich“ führe durch eine „aktionsgeladene Posse“, heißt es auf der Website. Und dann ist da noch der BSC, der Bratwurst Song Contest, bei dem „ Thüringens schönstes Bratwurstlied“ gesucht wird. Warum nicht gleich für Europa, bei dieser Schwesterveranstaltung in den Niederlanden 2020?

Würste schicken wir da doch eh hin.

Von Jürgen Kleindienst